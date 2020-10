Co to jest świadczenie postojowe?

Wszystko o świadczeniu postojowym

Świadczenie postojowe zostało przewidziane w Tarczy Antykryzysowej czyli ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To forma wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa o dzieło czy zlecenie. Postojowe wynosi 80% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 80% x 2600 zł brutto) co daje kwotę 2080,00 zł. Jednak gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (czyli mniej niż 1300 zł) świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

W przypadku zbiegu praw kilku świadczeń postojowych można otrzymać tylko jedno.





Postojowe przysługuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wypłaca je ZUS. W celu otrzymania pomocy finansowej należy sprawdzić, czy spełnia się określone w ustawie warunki.

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych jak i osób na umowach cywilnoprawnych można otrzymać maksymalnie 3 razy, a więc za 3 miesiące. Wystarczy wykazać w oświadczeniu, że sytuacja materialna wskazana we wniosku w kolejnych miesiącach nie uległa poprawie.

Czym jest świadczenie postojowe ZUS? - podstawowe informacje:

świadczenie postojowe wynosi 2080 zł lub 1300 zł,

postojowe wypłaca ZUS

można je otrzymać maksymalnie 3 razy,

należy się w przypadku przestoju spowodowanego epidemią koronawirusa

przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, dzieło),

aby otrzymać postojowe, należy złożyć wniosek.

Warto wspomnieć, że Tarcza Antykryzysowa 5.0 wprowadziła nowe świadczenie, a mianowicie dodatkowe świadczenie postojowe. Więcej na ten temat w artykule: Kody PKD do świadczenia postojowego z ZUS

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe składa się do ZUS. Osoba na umowie cywilnoprawnej robi to za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jeśli zleceniodawca odmawia złożenia wniosku, wówczas zleceniobiorca może sam złożyć wniosek do ZUS. Wniosek o postojowe składa się wyłącznie na PUE ZUS. Można to zrobić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Postojowe dla pracowników - jak i kiedy korzystać?

Dokładnie rzecz ujmując, pracownikom nie przysługuje świadczenie postojowe, lecz wynagrodzenie przestojowe. Co do zasady pracownik może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonaną. Za pracę niewykonaną pracodawca zapłaci mu tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. I tak jest właśnie z przestojem, który został uregulowany w art. 81 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik był gotowy do pracy, ale nie mógł jej wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. pracodawca nie zamówił na czas materiałów niezbędnych do wykonywania pracy), wówczas należy mu się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Takie wynagrodzenie powinno być określone w warunkach wynagradzania stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli nie zostało przewidziane, pracownikowi należy się 60% wynagrodzenia. Jednak nigdy nie może być to kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku.