REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka

Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 10:14
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik
14 dni urlopu wypoczynkowego czy to obowiązek
Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, musi pamiętać o szeregu obowiązków, a jednym z nich jest udzielanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu dni wolnych w bieżącym roku, ma czas do 30 września roku następnego, żeby to nadrobić. Termin ten dotyczy również zaległego urlopu za 2024 rok, który trzeba wykorzystać do 30 września 2025 roku.

rozwiń >

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy i wynosi 20 lub 26 dni w ciągu roku. Prawo pracy nakazuje, by pracodawca udzielił urlopu w tym samym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Niewykorzystany urlop można przenieść na rok kolejny, ale trzeba go wykorzystać najpóźniej do 30 września. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli pracownik rozpocznie urlop przed tą datą.

REKLAMA

REKLAMA

Państwowa Inspekcja Pracy przypomniała o orzeczeniu Sądu Najwyższego, który potwierdził, że najpierw trzeba odebrać zaległy urlop, dopiero potem bieżący.

Konsekwencje za nieudzielenie zaległego urlopu

Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w terminie, a jest to wina pracodawcy, może to mieć poważne konsekwencje. Nieudzielenie urlopu na czas jest traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z Kodeksem pracy, za takie przewinienie grozi grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Kara finansowa dotyczy jednak tylko sytuacji, gdy to pracodawca jest winny. Nie ma ona zastosowania, jeśli urlop nie został wykorzystany z powodów zależnych od pracownika, na przykład z powodu długotrwałej choroby. Zdarza się też, że pracownik celowo nie bierze urlopu, licząc na ekwiwalent pieniężny. W takim przypadku pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody. Ekwiwalent przysługuje tylko wtedy, gdy wzięcie urlopu jest faktycznie niemożliwe.

REKLAMA

Dodatkowo pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Roszczenie o jego udzielenie przedawnia się po 3 latach. Termin ten liczy się od 30 września roku następującego po tym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu. Oznacza to, że pracownik ma 3 lata, by domagać się udzielenia zaległego urlopu, a po tym czasie roszczenie wygasa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Jego wymiar zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni w roku kalendarzowym - dla osób ze stażem krótszym niż 10 lat.
  • 26 dni w roku kalendarzowym dla osób ze stażem co najmniej 10 lat.

Warto pamiętać, że urlop na żądanie (maksymalnie 4 dni w roku) jest częścią wymiaru urlopu wypoczynkowego i jest odejmowany od ogólnej puli.

Jak obliczać staż pracy?

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się zarówno okresy zatrudnienia, jak i okresy nauki. Co ważne, nie sumuje się okresów ukończenia poszczególnych szkół, ale bierze pod uwagę ten, który zapewnia pracownikowi najwyższą liczbę lat:

  • Zasadnicza szkoła zawodowa: maksymalnie 3 lata
  • Średnia szkoła zawodowa: maksymalnie 5 lat
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca: 4 lata
  • Szkoła policealna: 6 lat
  • Studia wyższe (licencjat/magister): 8 lat

Jeśli pracownik uczył się w trakcie zatrudnienia, do stażu wlicza się okres korzystniejszy dla pracownika (okres nauki lub zatrudnienia).

Obowiązki pracodawcy i obliczanie wymiaru urlopu

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o przysługującym mu wymiarze urlopu nie później niż w ciągu 7 dni od dopuszczenia go do pracy. Informacja ta powinna być przekazana na piśmie, najlepiej w ramach informacji o warunkach zatrudnienia. Należy w niej podać konkretny wymiar urlopu lub zasady jego ustalania. Ma również obowiązek informować pracownika o każdej zmianie wymiaru urlopu, na przykład po przekroczeniu 10-letniego stażu pracy.

  • Pierwsza praca: Pracownik, który podejmuje pierwszą pracę na umowę, nabywa prawo do urlopu stopniowo - 1/12 wymiaru rocznego za każdy przepracowany miesiąc. Prawo do pełnego urlopu nabywa w każdym kolejnym roku kalendarzowym.
  • Praca u kilku pracodawców: Przy zatrudnianiu pracownika w trakcie roku, należy uwzględnić jego łączny staż pracy i liczbę dni urlopu wykorzystanego u poprzednich pracodawców. Informacje te znajdziesz w świadectwie pracy poprzedniego pracodawcy.
  • Niepełny etat: Wymiar urlopu oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
  • Zwiększenie wymiaru urlopu: Gdy pracownik osiągnie 10-letni staż pracy w trakcie roku, przysługuje mu tzw. urlop uzupełniający w nowym, wyższym wymiarze.

Udzielanie i rozliczanie urlopu

Urlopu udziela się na podstawie pisemnego wniosku pracownika. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Urlop powinien być co do zasady nieprzerwany, a jedna z jego części powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

  • Plan urlopów: Jeśli w firmie działają związki zawodowe, należy ustalić z nimi plan urlopów. Jeśli ich nie ma lub wyrażą na to zgodę, plan nie jest obowiązkowy.
  • Zmiana terminu urlopu: Jest możliwa na wniosek pracownika z ważnych przyczyn lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Jest obowiązkowa w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika, np. z powodu choroby.
  • Odwołanie z urlopu: Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko w nagłych, nieprzewidzianych okolicznościach. Musi przy tym pokryć wszystkie koszty, które poniósł w związku z odwołaniem.

Zaległy urlop i ekwiwalent pieniężny

Urlopu, który nie został wykorzystany w danym roku, należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września roku następnego. Jeśli pracownik nie chce go wziąć, pracodawca może go wysłać na urlop przymusowo.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypłaca się, gdy stosunek pracy wygasa lub zostaje rozwiązany, a pracownik nie wykorzystał przysługujących mu dni urlopowych. Przy wypowiedzeniu umowy, możesz zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia.

Powiązane
Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop. Pracodawcy odetchną z ulgą
Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop. Pracodawcy odetchną z ulgą
Wsparcie psychologiczne dla pracowników – co warto o nim wiedzieć z perspektywy podatkowej?
Wsparcie psychologiczne dla pracowników – co warto o nim wiedzieć z perspektywy podatkowej?
Wysokość minimalnego wynagrodzenia po 1 stycznia 2026 r. a wpływ na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Wysokość minimalnego wynagrodzenia po 1 stycznia 2026 r. a wpływ na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne 2025-2026
09 wrz 2025

Jakie są przepisy dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko niepełnosprawne? Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop wychowawczy, tzw. dodatkowy urlop wychowawczy. Ile miesięcy wolnego można łącznie uzyskać? Czy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne jest płatny?
Wniosek o urlop wychowawczy: czy pracodawca może odmówić?
09 wrz 2025

Jeśli masz dziecko do 6. roku życia, możesz wziąć urlop wychowawczy lub obniżyć wymiar czasu pracy. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika lub pracownicy. Czy może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? Czy osobie zatrudnionej grozi w tym czasie zwolnienie? Czy Kodeks pracy pozwala na rezygnację z urlopu wychowawczego?
Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
09 wrz 2025

Nie można zwolnić pracownika lub pracownicy, jeśli są niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracownika. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę. Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
09 wrz 2025

Co oznacza zwolnienie pracownika po 50. roku życia? Badania są alarmujące. Okazuje się, że około 14% pracodawców w ogóle nie chce zatrudniać starszych pracowników. Postęp technologiczny również premiuje młodych.

REKLAMA

Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka
09 wrz 2025

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, musi pamiętać o szeregu obowiązków, a jednym z nich jest udzielanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu dni wolnych w bieżącym roku, ma czas do 30 września roku następnego, żeby to nadrobić. Termin ten dotyczy również zaległego urlopu za 2024 rok, który trzeba wykorzystać do 30 września 2025 roku.
6 sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi posiadać zezwolenia na pracę
08 wrz 2025

Osoba z kraju trzeciego, która chce podjąć zatrudnienie w Polsce powinna posiadać legalny tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Jest kilka sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia na pracę w Polsce, aby było legalne. Przepisy prawne wyliczają 6 punktów.
Skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę? Jest nowy pomysł
08 wrz 2025

Rząd wycofał się z pomysłu płacenia chorobowego przez ZUS od początku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają ten ruch i proponują kolejne rozwiązanie. Tym razem chodzi o skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia po 1 stycznia 2026 r. a wpływ na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
09 wrz 2025

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmiana podstawy wynagrodzenia przełoży się nie tylko na kwoty odkładane na rachunkach uczestników, ale także na możliwość obniżenia własnych wpłat przez część pracowników.

REKLAMA

ZUS może zakwestionować zgłoszenie do emerytury sprzed 20 lat. I zabrać wszystkie składki. Naprawdę przepadają [art. 24 ust. 6g i art. 48d ustawy systemowej]
08 wrz 2025

Księgowa straciła w praktyce przyszłą emeryturę. Choć wpłaciła do ZUS składki na 450 000 zł. Składki (i przyszła emerytura) przepadły. Legalnie. Księgowa miała spółkę z o.o., w której się zatrudniła w 2003 r. I jako pracownik zgłosiła się do ZUS. ZUS po 19 latach uznał, że nie mogła być ubezpieczona (od 2003 r.) jako pracownik spółki bo była w praktyce jedynym wspólnikiem spółki z o.o. (nie miała 100% udziałów, ale np. 99%). Jako wspólnik nie mogła być jednocześnie pracownikiem. Jednocześnie ZUS zatrzymał 450 000 zł niepotrzebnie wpłaconych składek zamiast je zwrócić.
Nadchodzą zmiany w Funduszu Pracy, który odpowiada za: zasiłki, dodatki aktywizacyjne, koszty kształcenia ustawicznego
04 wrz 2025

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu rozporządzenia nr RD229, przygotowanego na podstawie art. 277 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (z dnia 20 marca 2025 r.). Ma ono uszczegółowić oraz uporządkować reguły dotyczące gospodarowania środkami Funduszu Pracy, aby zapewnić transparentność i zgodność z nowymi ramami prawnymi.

REKLAMA