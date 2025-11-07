REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Pielęgnacyjne świadczenie: kiedy zrozumieją, że warunkiem przyznania świadczenia nie powinno być wyłącznie posiadanie przez współmałżonka OzN orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności? NSA wciąż milczy

Pielęgnacyjne świadczenie: kiedy zrozumieją, że warunkiem przyznania świadczenia nie powinno być wyłącznie posiadanie przez współmałżonka OzN orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności? NSA wciąż milczy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 listopada 2025, 13:12
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
świadczenie pielęgnacyjne, NSA
Pielęgnacyjne świadczenie: kiedy zrozumieją, że warunkiem przyznania świadczenia nie powinno być wyłącznie posiadanie przez współmałżonka OzN orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności? NSA wciąż milczy
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ostatnich latach polski system zabezpieczenia społecznego stoi przed wyzwaniami związanymi z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jednym z najbardziej istotnych i ważnych tematów jest świadczenie pielęgnacyjne – forma wsparcia finansowego dla tych, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się bliskimi wymagającymi stałej pomocy. Jednak rygorystyczne przepisy często stają na drodze do uzyskania tej pomocy, nawet gdy opieka jest sprawowana na co dzień. Przykładem jest sprawa, która trafiła przed Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Szczegółowy zakres faktyczny i prawny sprawy poniżej.

Świadczenie pielęgnacyjne: wciąż trwa spór o warunki przyznawania świadczeń opiekuńczych

W ostatnich latach polski system zabezpieczenia społecznego stoi przed wyzwaniami związanymi z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jednym z najbardziej istotnych i ważnych tematów jest świadczenie pielęgnacyjne – forma wsparcia finansowego dla tych, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się bliskimi wymagającymi stałej pomocy. Jednak rygorystyczne przepisy często stają na drodze do uzyskania tej pomocy, nawet gdy opieka jest sprawowana na co dzień. Przykładem jest sprawa, która trafiła przed Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Przykład

Chodzi o sytuację, w której osoba faktycznie opiekująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny nie może otrzymać świadczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) interweniuje w tego typu sprawach, wskazując na potrzebę nazwijmy to ludzkiego i elastycznego podejścia do prawa. Z drugiej strony w takich sprawa sądy mówią: dura lex sed lex - twarde prawo ale prawo.

Świadczenie pielęgnacyjne: w dniu 6 października 2025 r., w sprawie o sygnaturze I OPS 2/24 NSA pozostawił bez rozpoznania zagadnienie prawne przedstawione przez składu siedmiu sędziów

W IV kwartale 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny miał okazję rozstrzygnąć kluczową kwestię prawną dotyczącą świadczenia pielęgnacyjnego. W dniu 6 października 2025 r., w sprawie o sygnaturze I OPS 2/24, izba NSA pozostawiła jednak bez rozpoznania zagadnienie prawne. Chodziło o skargę kasacyjną obywatelki, której odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką. Powodem odmowy było to, że ojciec (małżonek matki) nie legitymował się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – co zgodnie z literalną wykładnią art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych jest warunkiem koniecznym dla przyznania świadczenia innym członkom rodziny (np. dzieciom).

Decyzja NSA o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania oznacza, że sąd nie wydał w tym przypadku precedensowego orzeczenia, które mogłoby złagodzić rygor obowiązujących przepisów. Jak wynika z pisemnego uzasadnienia (dostępnego w załączniku do komunikatu NSA), sąd nie dopatrzył się podstaw do podjęcia uchwały wyjaśniającej kwestię prawną. To rozczarowujące rozstrzygnięcie dla Rzecznika Praw Obywatelskich, który aktywnie uczestniczył w postępowaniu, domagając się zmian. W szczególności taki brak reakcji NSA jest trudny do zaakceptowania przez osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, co podkreślają na różnych forach, mediach społecznościowych, w ramach działania w stowarzyszeniach, fundacjach czy związkach.

Istota problemu prawnego, który NSA pozostawił bez odpowiedzi, dotyczy wykładni art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Te przepisy regulują uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób z najbliższej rodziny (w tym dzieci, rodziców, rodzeństwa) sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną pozostającą w małżeństwie. Obecnie, zgodnie z literalną wykładnią, świadczenie to przysługuje im tylko wtedy, gdy współmałżonek osoby niepełnosprawnej ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Pielęgnacyjne świadczenie: kiedy zrozumieją, że warunkiem przyznania świadczenia nie powinno być wyłącznie posiadanie przez współmałżonka OzN orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności? NSA wciąż milczy

Warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego nie powinno być wyłącznie posiadanie przez współmałżonka osoby niepełnosprawnej orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zamiast tego, świadczenie powinno przysługiwać również wtedy, gdy współmałżonek z przyczyn obiektywnych nie może sprawować realnie i efektywnie opieki, nawet jeśli nie ma formalnego orzeczenia. Jako przykłady takich sytuacji RPO wskazał:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Osoby powyżej 75. roku życia, które z racji wieku i pogarszającego się stanu zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki.
  • Osoby, które same pobierają świadczenia opiekuńcze (np. zasiłek pielęgnacyjny lub dodatek pielęgnacyjny) z powodu konieczności sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny (np. niepełnosprawnym dzieckiem).
  • Emerytów lub rencistów, których sytuacja materialna i zdrowotna uniemożliwia im aktywną opiekę.

Zdaniem RPO, aktualne brzmienie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest zbyt rygorystyczne i nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb rodzin. Samo kryterium posiadania orzeczenia przez współmałżonka jest nieelastyczne i nieobiektywne, ponieważ nie bierze pod uwagę indywidualnych okoliczności życiowych. W efekcie, wielu faktycznych opiekunów (np. dzieci osób niepełnosprawnych) zostaje pozbawionych wsparcia finansowego, chociaż poświęcają swój czas i rezygnują z kariery zawodowej.

Tę interpretację usankcjonowała nawet uchwała siedmiu sędziów NSA z 14 listopada 2022 r. (sygn. akt I OPS 2/22), w której sąd stwierdził, że: „warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (...) osobie wskazanej w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.ś.r., innej niż współmałżonek, jest legitymowanie się przez współmałżonka osoby wymagającej opieki orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności”. To stanowisko, choć formalnie poprawne prawnie, jest krytykowane przez RPO za ignorowanie rzeczywistych potrzeb opiekuńczych.

Konsekwencje obecnego stanu prawnego są dotkliwe dla wielu polskich rodzin

Konsekwencje obecnego stanu prawnego są dotkliwe dla wielu polskich rodzin. Jak podkreśla RPO, problemy z uzyskaniem świadczenia pielęgnacyjnego dotyczą na przykład:

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

  1. Dziecka osoby niepełnosprawnej, które opiekuje się rodzicem, podczas gdy drugi rodzic (współmałżonek) jest już osobą starszą (np. po 75. roku życia), schorowaną, pobierającą emeryturę lub rentę, a często samą wymagającą opieki (np. z powodu demencji). Mimo że drugi małżonek nie może w żaden sposób pomóc w opiece, brak jego orzeczenia o niepełnosprawności blokuje przyznanie świadczenia dla dziecka.
  2. Rodzeństwa lub rodziców, którzy przejęli obowiązki opiekuńcze, gdy małżonek osoby niepełnosprawnej zrezygnował z tej roli z powodu własnych problemów zdrowotnych (np. choroby przewlekłej) lub sytuacji rodzinnej (np. konieczność opieki nad wnukami).

W takich przypadkach, nawet jeśli opieka jest sprawowana sumiennie i wymaga poświęcenia, system nie zapewnia wsparcia, ponieważ opiera się na formalnych kryteriach, a nie na rzeczywistym stanie rzeczy.

Decyzja NSA o pozostawieniu bez rozpoznania zagadnienia prawnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego jest nie tylko rozczarowująca, ale i alarmująca, podkreśla RPO

Decyzja NSA o pozostawieniu bez rozpoznania zagadnienia prawnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego jest nie tylko rozczarowująca, ale i alarmująca. Pokazuje, że nawet najwyższe instancje sądowe nie zawsze są gotowe do podejmowania kontrowersyjnych kwestii, które wymagają odejścia od literalnej wykładni prawa na rzecz bardziej humanitarnego podejścia. Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie wskazuje, że obiektywne okoliczności uniemożliwiające sprawowanie opieki przez współmałżonka powinny być traktowane na równi z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności. W przeciwnym razie, system pozostawia bez pomocy osoby, które poświęcają swoje życie na opiekę nad bliskimi. Ta sprawa jest doskonałym przykładem, jak sztywne trzymanie się litery prawa może kolidować z zasadami sprawiedliwości społecznej. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby osób wymagających opieki, polskie prawo musi ewoluować – uwzględniając nie tylko formalne dokumenty, ale przede wszystkim ludzką rzeczywistość. Należy mieć nadzieję, że NSA w przyszłości powróci do tego zagadnienia i przyjmie bardziej elastyczne stanowisko, które ochroni prawa najsłabszych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)

Powiązane
Wolne 10 listopada 2025 r. Jest zarządzenie premiera [dot. wybranych pracowników]
Wolne 10 listopada 2025 r. Jest zarządzenie premiera [dot. wybranych pracowników]
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
Od 7 listopada 2025 r. te zmiany dotkną miliony Polaków [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]
Od 7 listopada 2025 r. te zmiany dotkną miliony Polaków [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nie da się cały czas kwitnąć [Wywiad]
07 lis 2025

Rozmowa z dr Anną Kieszkowską-Grudny, pomysłodawczynią i współredaktorką książki „Formuła wygrywania”, o pułapce nieustannej efektywności i o tym, dlaczego autentyczność i samoświadomość stają się strategicznymi kompetencjami liderów
Pielęgnacyjne świadczenie: kiedy zrozumieją, że warunkiem przyznania świadczenia nie powinno być wyłącznie posiadanie przez współmałżonka OzN orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności? NSA wciąż milczy
07 lis 2025

W ostatnich latach polski system zabezpieczenia społecznego stoi przed wyzwaniami związanymi z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jednym z najbardziej istotnych i ważnych tematów jest świadczenie pielęgnacyjne – forma wsparcia finansowego dla tych, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się bliskimi wymagającymi stałej pomocy. Jednak rygorystyczne przepisy często stają na drodze do uzyskania tej pomocy, nawet gdy opieka jest sprawowana na co dzień. Przykładem jest sprawa, która trafiła przed Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Szczegółowy zakres faktyczny i prawny sprawy poniżej.
Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów. Czy już w listopadzie czeka nas niespodzianka? Trwają prace w ministerstwie
06 lis 2025

Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów - stanie się faktem, bo jeszcze w październiku ruszyły prace w Ministerstwie. Zapadły kluczowe propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego ogromnej grupy pracowników w Polsce.
Od 7 listopada 2025 r. te zmiany dotkną miliony Polaków [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]
06 lis 2025

Od 7 listopada 2025 r. te zmiany dotkną miliony Polaków. Rozporządzenie opublikowane 29 października 2025 r. w mocy od 7 listopada. Czas pokaże, czy nowe obostrzenia przyniosą oczekiwane efekty, czy też wymagać będą dalszych modyfikacji - ale już teraz jest pewne, że obywatele nie będą mieli tak łatwego dostępu do świadczeń jak kiedyś. Szczegóły poniżej.

REKLAMA

Co się liczy a co nie? Nowa definicja stażu pracy w Polsce. Przewodnik po zmianach od 1 stycznia i 1 maja 2026 r.
05 lis 2025

Co się liczy a co nie? Nowa definicja stażu pracy w Polsce już niebawem, ale okazuje się, że z tym zaliczaniem stażu pracy wcale nie jest tak kolorowo. Jest wiele wyłączeń czy "dublowania się okresów pracy". Przedstawiamy przewodnik po zmianach od 2026 r.
Transparentność zamiast tajemnicy. Jak dyrektywa płacowa "uzdrowi" rynek pracy
05 lis 2025

Wynagrodzenie przestaje być tematem tabu. Wraz z wejściem w życie unijnej dyrektywy o transparentności płac firmy staną przed obowiązkiem ujawniania stawek w ofertach pracy. Zdaniem Mirosława Białobrzewskiego, Prezesa Golden Serwis, to nie tylko rewolucja legislacyjna, ale przede wszystkim szansa na oczyszczenie rynku i przywrócenie zaufania w relacjach pracodawca–pracownik.
Seniorzy warto wiedzieć: Prezydent zdecyduje co do emerytur i rent w kontekście granic potrąceń [sprawa z 20 października 2025 r.]. Czy będzie większa ochrona dochodów osób starszych?
04 lis 2025

Nie od dzisiaj wiadomo, że potrącenia alimentacyjne z emerytur i rent stanowią jeden z najdelikatniejszych i najczęściej dyskutowanych aspektów polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Chodzi o mechanizm prawny, który pozwala na obciążanie świadczeń emerytalno-rentowych długami alimentacyjnymi, co ma służyć ochronie interesów wierzycieli (najczęściej byłych partnerów lub dzieci). Jednak w praktyce, rygorystyczne i nieelastyczne limity tych potrąceń mogą prowadzić do sytuacji, w których emeryci i renciści są pozbawiani środków niezbędnych do godnego życia, szczególnie w obliczu rosnących kosztów utrzymania, problemów zdrowotnych oraz starości. Sprawą zajmie się Prezydent RP wraz ze swoim biurem ekspertów i zdecyduje co do emerytur i rent w kontekście granic potrąceń.
Czy ZUS pracuje 10 listopada 2025 r.
04 lis 2025

10 listopada 2025 r. to poniedziałek przed Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada. Czy ZUS pracuje w tym dniu i można załatwiać sprawy? Oto informacja prosto z Zakładu.

REKLAMA

Rośnie liczba zwolnień lekarskich związanych ze zdrowiem psychicznym. Pracodawcy zapewniają psychologów online
04 lis 2025

Rośnie liczba zwolnień lekarskich związanych ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że największą barierą przed skorzystaniem ze wsparcia z pomocy specjalisty są dla Polaków finanse. Pracodawcy zauważają problem i coraz częściej zapewniają pracownikom dostęp do psychologów online jako świadczenie pozapłacowe.

Ewenement: opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają większą ochronę w pracy: pracodawcy muszą zapewniać te usprawnienia [wyrok TSUE]
04 lis 2025

W przełomowym wyroku z 11 września 2025 roku, w sprawie Bervidi (C-38/24), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) otworzył nowy rozdział w zakresie ochrony praw pracowniczych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Sprawa włoska przyczyni się do poprawy sytuacji tysięcy, jak nie setek tysięcy pracowników będących opiekunami osób z niepełnosprawnościami. Orzeczenie dotyczy kwestii dotąd niedookreślonej: czy osobie, która opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością, przysługuje ta sama ochrona przed dyskryminacją, jak osobom bezpośrednio dotkniętym niepełnosprawnością? Okazuje się, że tak, zatem ta rewolucyjna zmiana perspektywy może wpłynąć na kształt prawa pracy w całej Unii Europejskiej, a także w Polsce. Co zatem daje wyrok?

REKLAMA