REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Te 5 dni urlopu można wykorzystać tylko do końca 2025 r., nie przechodzi na 2026 r.

Te 5 dni urlopu można wykorzystać tylko do końca 2025 r., nie przechodzi na 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2025, 17:46
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
urlop, 2025, urlop opiekuńczy
Te 5 dni urlopu można wykorzystać tylko do końca 2025 r., nie przechodzi na 2026 r.2025
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wiele osób wciąż nie wie, czy nie pamięta o swoich prawach pracowniczych. Oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego, Kodeks pracy przewiduje inne, mniej znane, ale niezwykle przydatne uprawnienia. Jednym z nich jest urlop w wymiarze 5 dni, ale przysługuje on tylko na dany rok kalendarzowy, czyli 5 dni w 2025 r. Urlop nie przechodzi na 2026 r., ponieważ od 2026 r. będzie nowy okres tego urlopu.

rozwiń >

Te 5 dni urlopu można wykorzystać tylko do końca 2025 r., nie przechodzi na 2026 r.

Wiele osób wciąż nie wie o swoich prawach. Oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego, Kodeks pracy przewiduje inne, mniej znane, ale niezwykle przydatne uprawnienia. Jednym z nich jest urlop opiekuńczy, który w 2025 roku wciąż będzie dostępny dla każdego pracownika, który spełni określone warunki. To 5 dodatkowych dni wolnych w ciągu roku. Ale na kogo i w jakich sytuacjach można go wykorzystać? I co w praktyce oznaczają „poważne względy medyczne”? Poniżej rozwiewamy wątpliwości.

REKLAMA

Polecamy: Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Co to jest urlop opiekuńczy i skąd się wziął?

Urlop opiekuńczy to prawo, które pojawiło się w polskim Kodeksie pracy stosunkowo niedawno, a konkretnie w 2023 roku. Jego wprowadzenie było koniecznością wynikającą z unijnych przepisów, a dokładnie z dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

  • 2019/1152 dotyczącej przejrzystych warunków pracy.
  • 2019/1158 mającej na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Ważne

Głównym celem tego urlopu jest umożliwienie pracownikom zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie z rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która potrzebuje pomocy ze względu na poważne względy medyczne. Chodzi o sytuacje, gdy bliski wymaga twojej obecności, na przykład z powodu poważnej choroby, konieczności pilnej wizyty u specjalisty lub po wypadku.

Kto może skorzystać z urlopu opiekuńczego w 2025 roku?

To kluczowe pytanie. Prawo do urlopu opiekuńczego mają wyłącznie pracownicy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Niestety, umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy o dzieło, nie dają takiego uprawnienia.

Ważne

Urlop przysługuje pewnej kategorii osób. Może podzielić to na dwie grupy osób:

1. Członkowie rodziny: syn, córka, matka, ojciec, małżonek. Kodeks pracy wciąż nie obejmuje w tej definicji teściów, macochy czy ojczyma, co bywa krytykowane - stąd nie ma mowy o tym w kontekście zakresu podmiotowego.

2. Osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym: partnerzy, którzy mieszkają razem, mają prawo do urlopu opiekuńczego, o ile spełnią pozostałe warunki. Każdy z nich może skorzystać z 5 dni wolnego niezależnie.

Ile dni urlopu opiekuńczego przysługuje i czy jest on płatny?

Urlop opiekuńczy wynosi 5 dni w ciągu roku kalendarzowego - to kluczowe, bo nie przechodzi on na rok następny. Czyli od 2026 r. nabędzie się prawo do nowych 5 dni urlopu opiekuńczego a np. niewykorzystane 5, 4, 3, 2 czy nawet 1 dzień - nie przechodzą na 2026 r. To stały wymiar, niezależny od wymiaru urlopu wypoczynkowego. Dni te są udzielane w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z jego harmonogramem.

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Co bardzo istotne, urlop opiekuńczy jest bezpłatny. To jego kluczowa różnica w porównaniu do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że za te 5 dni pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Pomimo tego, okres urlopu wlicza się do ogólnego stażu pracy, co ma znaczenie przy ustalaniu innych uprawnień, takich jak odprawa czy nagroda jubileuszowa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?

Aby skorzystać z urlopu opiekuńczego, musisz złożyć pisemny wniosek do pracodawcy (w formie papierowej lub elektronicznej). Zgodnie z przepisami, wniosek trzeba złożyć co najmniej 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem urlopu. We wniosku należy podać:

  • imię i nazwisko osoby, która potrzebuje opieki,
  • stopień pokrewieństwa lub adres zamieszkania,
  • przyczynę konieczności sprawowania osobistej opieki, czyli w skrócie: poważne względy medyczne.
Przykład

Pani Anna jest pracownikiem biurowym. Jej 70-letnia mama, która mieszka z nią w tym samym domu, nagle trafiła do szpitala. Po wypisaniu ze szpitala potrzebuje wsparcia w codziennych czynnościach. Pani Anna wie, że sama nie da rady połączyć pracy z opieką. Zamiast brać urlop wypoczynkowy, decyduje się na urlop opiekuńczy. Pracodawca jest zobowiązany taki urlop jej udzielić, o ile wniosek jest poprawnie złożony.

Ochrona pracownika podczas urlopu opiekuńczego

REKLAMA

Korzystanie z urlopu opiekuńczego wiąże się z dodatkową ochroną. W tym czasie pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem. Ta ochrona obowiązuje również w okresie poprzedzającym urlop. Ponadto, po powrocie z urlopu pracownik ma prawo wrócić na swoje dotychczasowe stanowisko.

Podsumowując, urlop opiekuńczy to bardzo przydatna instytucja, która zapewnia pracownikom elastyczność w trudnych sytuacjach życiowych. W 2025 roku wciąż możesz z niego skorzystać, pamiętając o jego bezpłatnym charakterze i konieczności odpowiedniego uzasadnienia.

Powiązane
Urodzenie martwego dziecka a urlop i zasiłek macierzyński. Zmiany od 6 sierpnia 2025 r.
Urodzenie martwego dziecka a urlop i zasiłek macierzyński. Zmiany od 6 sierpnia 2025 r.
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Te 5 dni urlopu można wykorzystać tylko do końca 2025 r., nie przechodzi na 2026 r.
26 sie 2025

Wiele osób wciąż nie wie, czy nie pamięta o swoich prawach pracowniczych. Oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego, Kodeks pracy przewiduje inne, mniej znane, ale niezwykle przydatne uprawnienia. Jednym z nich jest urlop w wymiarze 5 dni, ale przysługuje on tylko na dany rok kalendarzowy, czyli 5 dni w 2025 r. Urlop nie przechodzi na 2026 r., ponieważ od 2026 r. będzie nowy okres tego urlopu.
PIT zero dla rodzin z dwójką dzieci. Prezydent Nawrocki wprowadza zerowy PIT [Ustawa]
26 sie 2025

Prezydent RP Karol Nawrocki złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci. Podnosi również drugi próg podatkowy do 140 tys. zł.
Jakie odszkodowanie za wypadek przy pracy 2025/2026? ZUS pokazuje jak to liczyć
26 sie 2025

Stawka za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej zmienia się w kwietniu każdego roku. Od kwietnia 2025 r. do końca marca 2026 r. obowiązuje nowy taryfikator i ZUS wypłaci z każdy procent uszczerbku na zdrowiu 1636 zł. Wcześniej było to 1431 zł. O tym jak dynamicznie rośnie wycena uszczerbku na zdrowiu niech świadczy fakt, że jeszcze na przełomie lat 2023/2024 jeden procent odszkodowania był wyceniany na 1269 zł, a w 2015 r. na jedynie 757 zł.
Weto Prezydenta Nawrockiego w sprawie Ukrainy - jakie będą skutki?
26 sie 2025

Prezydent RP zawetował ustawę nowelizującą ustawę w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Co to oznacza dla rynku pracy w Polsce? Weto Prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie Ukrainy komentuje ekspert rynku pracy, Krzysztof Inglot.

REKLAMA

4 sposoby na pracę zdalną zgodnie z Kodeksem pracy
26 sie 2025

Kodeks pracy w 2025 r. przewiduje 4 sposoby na skorzystanie z pracy zdalnej: porozumienie z pracodawcą, polecenie pracy zdalnej, praca zdalna okazjonalna oraz praca zdalna na preferencyjnych zasadach (np. dla rodziców małych dzieci, kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się osobami niepełnosprawnymi). Jak uzyskać pracę w formie zdalnej?
Zła wiadomość dla pracowników z Ukrainy: prezydent zawetował ustawę
25 sie 2025

Obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać w Polsce do 30 września 2025 roku. Co w praktyce oznacza zawetowanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?
Za te zwolnienia lekarskie ZUS nie zapłaci ani złotówki. Czego nie można robić na L4?
25 sie 2025

ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie nie powinno być traktowane jako okazja do dorabiania bądź wyjazdu turystycznego. Niewłaściwe korzystanie z „chorobowego” może mieć konsekwencje: ZUS wstrzyma wypłatę albo będzie żądał zwrotu już wypłaconego zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.
10 tys. zł za załatwienie świadczenia wspierającego: ZUS ostrzega przed oszustami
25 sie 2025

Oszuści oferują załatwienie świadczenia wspierającego z ZUS za opłatą w wysokości 10 tys. zł. Tymczasem taki wniosek można złożyć za darmo samodzielnie przez Internet. ZUS ostrzega.

REKLAMA

Czternasta emerytura z KRUS - kiedy wypłata? [Terminy]
25 sie 2025

KRUS podaje dokładne terminy wypłaty czternastej emerytury w 2025 roku. Kto może spodziewać się dodatkowych pieniędzy we wrześniu? W jakiej wysokości świadczenie przysługuje w tym roku?
Kto z pracowników jest chroniony przed natychmiastowym zwolnieniem z pracy, na jakich zasadach
24 sie 2025

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy ochrona przedemerytalna oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi (w okresie trwania zatrudnienia) brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Sprawdź, komu przysługuje okres ochronny.

REKLAMA