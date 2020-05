Czy będąc na umowie cywilnoprawnej, kolejny wniosek o postojowe można złożyć samemu?

100 mln złotych już na kontach dolnoślązaków

Prawie 100 mln złotych popłynęło na konta dolnoślązaków. ZUS wypłacił już postojowe dla prawie 50 tysięcy osób. Od początku kwietnia Zakład Ubezpieczeń na Dolnym Śląsku przelał pieniądze dla 49 308 mieszkańców naszego regionu. Samozatrudnieni i osoby na umowach cywilno-prawnych dostali 97 872 857 zł.

- Jeżeli wniosek jest wypełniony poprawnie postojowe jest przelewane od razu na konto wnioskującego. Gdy są błędy, opłata się opóźnia, gdyż musimy poprosić o ich usunięcie lub złożenie ponownie poprawnego wniosku – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Można składać wniosek o kolejne postojowe

Rzeczniczka informuje, ze osoby, które już dostały pierwsze postojowe mogą składać wniosek o kolejną wypłatę.

- Osoby na umowach cywilno-prawnych, którym pierwszy wniosek składał do ZUS pracodawca, kolejny mogą do nas przesłać już same. Zachęcam do robienia tego przez swoje konto na PUE ZUS, gdyż to najszybsza droga do wypłaty na konto – zachęca Kowalska-Matis. - Wnioski składane prze Internet są automatycznie weryfikowane i kierowane do wypłaty - dodaje.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność, jeżeli:

Doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, Rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r., Przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był, o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, Jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r., Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Ponowna wypłata postojowego na podstawie oświadczenia

Świadczenie postojowe może być wypłacone ponownie na podstawie oświadczenia złożonego do ZUS. Łącznie może być wypłacone trzykrotnie. Wypłata realizowana jest na podstawie wniosku, który zgodnie z przepisami ma formę oświadczenia osoby uprawnionej, składanej pod odpowiedzialnością karną. Ustawodawca przyjął, że to na uprawnionym spoczywa ocena czy jego sytuacja materialna uległa poprawnie, czy też nie, w kolejnym okresie po złożeniu pierwszego wniosku i otrzymaniu na tej podstawie świadczenia postojowego. W tym przypadku nie jest oczekiwane, w przypadku przedsiębiorców, wykazywanie spadku przychodów o kolejne 15%.

Wnioski o postojowe

