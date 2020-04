Wypłata świadczenia postojowego z ZUS

ZUS wypłaca kolejne pieniądze osobom na umowach cywilnoprawnych

Kolejne 6 tys. osób na Dolnym Śląsku dostanie dzisiaj [23.04.2020] przelew z tzw. postojowym. Na konta dolnoślązaków popłynie ponad 12 mln złotych, które zostaną wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej. Łącznie do tej pory w województwie dolnośląskim ZUS wypłacił postojowe dla 13 380 osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych na łączną kwotę 26 751 600 zł.

Pieniądze płyną dzisiaj na konta 6132 mieszkańców naszego regionu. W tym na konta 1327 osób podlegających pod legnicki oddział ZUS popłynie 2 634 580 zł, na konta 2141 osób, które rozliczają się na trenie wałbrzyskiego oddziału wpłynie 4 319 120 zł a z wrocławskiego oddziału popłynie 5 352 360 zł na 2664 konta.

Świadczenie postojowe na nowych zasadach

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych. Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy.

- Warunkiem ponownej wypłaty postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby, która ma podpisaną umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie - mówi Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Oświadczenie w sprawie kontynuacji postojowego

Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojowego będzie dostępny w maju, bo o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

Nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu

- W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu – podkreśla.

Wnioski składane przez PUE ZUS - pierwszeństwo

Rzeczniczka zastrzega, że wypłaty płyną przede wszystkim na konta tych, którzy składali wnioski poprzez swoje indywidualne konta na platformie internetowej PUE ZUS. Ten sposób przekazywania wniosków do ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przekazywane do wypłaty. Te osoby, które przekazywały wnioski do ZUS inną np. papierową drogą muszą się uzbroić w cierpliwość. Aby pomoc dotarła do przedsiębiorców jak najszybciej w ZUS został uruchomiony specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów, który ułatwia to weryfikację składanych wniosków.

Błędy we wnioskach - opóźnienia w wypłacie

Opóźnienie w wypłacie powodują błędy w składanych wnioskach. Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej – to najczęstsze błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Niestety przepisywanie nazwiska Jan Kowalski, które jest podane we wzorze wypełniania dokumentów zamiast wpisania własnego zdarza się wcale nie rzadko. Dlatego ZUS apeluje, aby nie śpieszyć się i przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje. Znacznie wydłuża to czas na przykład wypłaty postojowego czy wydanie decyzji o zwolnieniu z opłacania.