Ponad 8% podwyżki w ZUS już od stycznia 2026

Ponad 8% podwyżki w ZUS już od stycznia 2026

10 listopada 2025, 09:17
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
składki ZUS, przedsiębiorcy, mały ZUS, 2026, świadczenia
Ponad 8% podwyżki w ZUS już od stycznia 2026
W 2026 r. ZUS zafunduje nam kolejną podwyżkę - ale nie jest to podwyżka oczekiwana z utęsknieniem. Przeciwnie, jej odbiorcy raczej woleliby tego uniknąć.

Składki ZUS w 2026 znowu odczuwalnie rosną

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie ustalone przez rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok zamyka się kwotą 9420 zł. To wartość, od której zależą składki ZUS odprowadzane przez przedsiębiorców. Podstawa standardowych (tzw. duży ZUS) składek ZUS wynosi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Ta podstawa wyniesie zatem kwotowo 5652 zł w 2026 roku. Co za tym idzie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą odprowadzać za siebie począwszy od składek ZUS za styczeń 2026, składki w wysokości 1926,76 zł. W porównaniu do 2025 roku, jest to wzrost o 152,80 zł miesięcznie, bowiem póki co wynoszą one 1773,96 zł. To wzrost obciążeń o dokładnie 8,6% Roczne obciążenie składkami ZUS dla przedsiębiorców wzrośnie więc o 1833,60 zł.

Ważne

Powyższa kwota nie zawiera składki zdrowotnej. Jest ona zmienna uzależniona od czasu wprowadzenia reformy "Polski Ład" od wysokości przychodu, zatem zmienna, a minimalna kwota składki nie może wynosić mniej niż 9% od podstawy stanowiącej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - ale jeszcze tylko w tym roku 2025, a od 2026 r., będzie to 9% od całej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2026 roku minimalna składka zdrowotna wyniesie aż 432,54 zł. Tak naprawdę zatem minimalne miesięczne obciążenie dla przedsiębiorców opłacających duży ZUS, będzie wynosiło w 2026 roku kwotę 2359,30 zł.

Co z małym ZUS? czy też wzrośnie?

Mały ZUS jest liczony od innego wskaźnika wynagrodzeń - to jest od minimalnego wynagrodzenia. To w 2026 roku również wzrośnie, ale nie jest to tak znaczący wzrost, do jakiego byliśmy od kilku lat przyzwyczajeni. Minimalne wynagrodzenie 2026 wyniesie 4806 zł. Mały ZUS jest zaś liczony od podstawy wymiaru, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że ta podstawa wyniesie w 2026 roku 1441,80 zł. W 2026 roku składka w uldze mały ZUS wyniesie zatem 456,18 zł miesięcznie. Natomiast obecnie w 2025 roku wynosi ona 442,90 zł. Wzrost wyniesie więc raptem kilkanaście złotych.

Ważne

Powyższa składka na mały ZUS również jak w poprzednim akapicie dotyczącym dużego ZUS, nie zawiera składki zdrowotnej. Uwzględniając minimalną składkę zdrowotną, minimalne obciążenie miesięczne składkami ZUS + składka zdrowotna będzie wynosiło dla przedsiębiorcy uprawnionego do małego ZUS kwotę 888,72 zł. Łącznie ze składką zdrowotną, to już odczuwalny wzrost, gdyż w 2025 r. minimalna składka zdrowotna + składka mały ZUS zamykają się w kwocie 757,86 zł. Wzrost miesięcznych obciążeń wyniesie więc ok. 130 zł.

Znaczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powyższe oznacza kolejny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ponoszonych niezależnie od faktycznie uzyskiwanych dochodów. Co więcej, wyższe dochody będą oznaczały wyższą część ponoszą na składkę zdrowotną. To kolejny cios w przedsiębiorców - warto bowiem zauważyć, że na przestrzeni 5 lat obciążenia składkami ZUS wraz ze zdrowotną wzrastają dla nich o ponad 120%! Jeszcze w 2021 roku składki ZUS wynosiły bowiem ok. 1000 zł, a ze składką zdrowotną ok. 1050 zł (uwzględniając możliwość odliczenia jej części od podatku). Natomiast w 2026 roku obciążenie miesięczne składkami dla przedsiębiorców na dużym ZUS będzie wynosiło minimalnie 2359,30 zł.

KONTROLA INSPEKCJI PRACY I ZUS

Możliwe ulgi

Dla przedsiębiorców jest przewidzianych kilka ulg związanych z ZUS, ale mają one ograniczenia czasowe. Niemniej jednak możliwe jest:

  1. Ulga na start: Oznacza ona, że w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej nie opłaca się składek ZUS. Trzeba jednak odprowadzać składkę zdrowotną.
  2. Mały ZUS: Został już wyżej omówiony, a perspektywa czasowa dla tej preferencji składkowej otwiera się po wykorzystaniu ulgi na start, oraz jest możliwa do wykorzystania przez okres 24 miesięcy. Wtedy składki ZUS są liczone od podstawy wymiaru stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia, a nie od 60% przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego.
  3. Mały ZUS Plus: Jest to ulga w zasadach opłacania składek tożsama z Małym ZUS, ale trzeba spełnić inne warunki do korzystania z niej, inaczej też oblicza się okres, w jakim można z niej skorzystać:
    1. gdy w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca nie przekroczył kwoty 120 tys. zł przychodu przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez cały rok,
    2. gdy przedsiębiorca w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą przez minimum 60 dni,
    3. gdy nie korzysta z ulgi na start lub preferencyjnych składek ZUS,
    4. gdy nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności prac na rzecz byłego pracodawcy,
    5. gdy nie korzysta z opodatkowania kartą podatkową i jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,
    6. ulga przysługuje przez okres 36 miesięcy w kolejnych 60 miesiącach. Po wykorzystaniu okresu 36 miesięcy, trzeba przez minimum 24 miesiące opłacać duży ZUS, a dopiero potem w okresie nowych 60 miesięcy, można znowu na 36 miesięcy przejść na Mały ZUS Plus, o ile nadal są spełnione wszystkie wyżej opisane pozostałe warunki.
  5. Wakacje składkowe: W wybranym jednym miesiącu roku kalendarzowego przedsiębiorca może oświadczyć wobec ZUS, że nie będzie opłacał składki za następny miesiąc (dotyczy tylko składek ZUS, nie dotyczy zdrowotnej). Wniosek należy złożyć w danym miesiącu, aby skorzystać z ulgi w przyszłym. Oznacza to, że z ulgi można najpóźniej skorzystać w listopadzie danego roku, bowiem wtedy jeszcze można oświadczyć o korzystaniu z niej w grudniu. Ulga niewykorzystana w danym roku nie przechodzi na następny rok i przepada.
Ważne

W tym roku z wakacji składkowych można skorzystać jeszcze tylko do końca listopada! Przedsiębiorco, jeżeli jeszcze nie skorzystałeś, to masz czas do 30 listopada 2025. Wniosek złożony w grudniu będzie dotyczył stycznia 2026, zatem nie wykorzystasz wtedy ulgi w bieżącym, roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 350)

