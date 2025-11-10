REKLAMA

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków

10 listopada 2025, 12:50
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
rodzina dwoje dzieci
Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków
Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków. Zatem dla kogo? co? kiedy? i ile? Wyjaśniamy szczegóły.

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków

Zapewnienie dostępu do bezpiecznej i dobrej jakości opieki nad najmłodszymi to jeden z priorytetów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 7 listopada 2025 r. do 19 grudnia 2025 r. będzie trwać nabór wniosków w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2026. Budżet programu to 60 mln zł.

Resortowy program „Aktywne Place Zabaw” 2026 ma na celu podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 świadczonej przez żłobki i kluby dziecięce. Środki finansowe w ramach programu są przeznaczone na dofinansowanie:

  • budowy nowych przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw,
  • przebudowy, rozbudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw.
Ważne

Wysokość dofinansowania wynosi do 300 000 zł na instytucję opieki, niezależnie od tego ilu placów zabaw dotyczy. Łącznie na program przeznaczono w 2026 r. kwotę 60 mln zł ze środków Funduszu Pracy.

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Kto może starać się o dofinansowanie?

Gminy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego, w których wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka, którą rodzic byłby zobowiązany ponosić gdyby nie zostało mu przyznane prawo do świadczenia „aktywnie w żłobku” nie przekracza kwoty 1500 lub 1900 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Jak starać się o dofinansowanie?

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Doręczeń lub platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Po zakończeniu inwestycji należy zapewnić możliwość korzystania z placu zabaw również dzieciom nieuczęszczającym do tej instytucji. Po zebraniu od wojewodów informacji o wnioskach rekomendowanych do dofinansowania, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmie decyzję co do sposobu i kwot dofinansowania. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 23 stycznia 2026 r.

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026. Rusza nabór wniosków

Od 5 listopada do 12 grudnia 2025 r. trwa nabór wniosków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026. Przyszłoroczny budżet programu to 60 mln zł.

Celem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki u dziennych opiekunów w gminach, na terenie których nie funkcjonują żadne instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz nie jest planowana do utworzenia żadna instytucja w ramach umów o dofinansowanie w programie Aktywny Maluch 2022-2029 oraz w programach w ramach edycji 2025 i edycji uzupełniającej.

Środki finansowe w ramach programu mogą zostać rozdysponowane na dwa moduły, które obejmują dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

  • Moduł 1 – utworzenie w 2026 r. instytucji opieki z maksymalnie 5. miejscami opieki w formie dziennego opiekuna w danej gminie oraz zapewnienie jego funkcjonowania w 2026 r. W ramach modułu 1 możliwe jest utworzenie w danej gminie maksymalnie dwóch instytucji opieki w formie dziennego opiekuna.
  • Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania w 2026 r. miejsc opieki utworzonych, tj. wpisanych do wykazu dziennych opiekunów na dzień rozpoczęcia terminu naboru wniosków w ramach dziennego opiekuna przez gminy z udziałem środków z edycji 2024, edycji 2025 i edycji uzupełniającej. Dofinansowaniu podlegają miejsca opieki, które zostaną utworzone i wpisane do 31 grudnia 2025 r. lub za zgodą wojewody, w uzasadnionych przypadkach do dnia 28 lutego 2026 r., z udziałem środków edycji 2025 i edycji uzupełniającej.

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Wysokość wnioskowanego dofinansowania

Na program przeznaczono w 2026 r. kwotę 60 mln zł ze środków Funduszu Pracy. Utworzenie instytucji opieki w formie dziennego opiekuna: udział środków Funduszu Pracy w wydatkach dotyczących realizacji zadania może wynosić do 100 proc. wydatków na realizację zadania polegającego na tworzeniu maksymalnie dwóch instytucji opieki w formie dziennego opiekuna, jednak nie więcej niż 300 000 zł bez względu na liczbę tworzonych instytucji opieki. Zapewnienie funkcjonowania: dofinansowanie na jedną instytucję opieki w formie dziennego opiekuna wynosi do 8 000 zł brutto miesięcznie.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Kto może starać się o dofinansowanie?

Program jest adresowany wyłącznie do gmin:

  • w przypadku modułu 1 do tych na terenie, których nie funkcjonują żadne instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz nie jest planowana do utworzenia żadna instytucja w ramach umów o dofinansowanie w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 oraz Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2025 i Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2025 – edycja uzupełniająca;
  • w przypadku modułu 2 do tych, które utworzyły miejsca z edycji 2024, edycji 2025 i edycji uzupełniającej. Dofinansowaniu podlegają miejsca opieki, które zostaną utworzone i wpisane do 31 grudnia 2025 r. lub za zgodą wojewody w uzasadnionych przypadkach do 28 lutego 2026 r. z udziałem środków edycji 2025 i edycji uzupełniającej.
Ważne

Warunkiem uczestnictwa jest to, aby ustanowiona lub planowana do ustanowienia wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, którego/których dotyczy wniosek złożony w ramach Programu i którą rodzic byłby zobowiązany ponosić, gdyby nie zostało mu przyznane prawo do świadczenia „aktywnie w żłobku” nie przekracza kwoty 1500 zł lub 1900 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności. Lista gmin uprawnionych do udziału w Programie, pomniejszona o gminy, które w naborach rozstrzygniętych 11 marca 2025 r. oraz 6 sierpnia 2025 r., otrzymały już środki na realizację zadań przewidzianych w Programie oraz o gminy, które mają podpisaną umowę w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Jak starać się o dofinansowanie?

Wnioski składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Doręczeń lub ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Po zebraniu od wojewodów listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania, Minister podejmie decyzję co do zakresu, sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla wnioskodawców. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 19 stycznia 2026 r.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

