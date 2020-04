Postojowe a umowa zlecenie - 5 pytań do eksperta

Tarcza: Świadczenie postojowe dla osób na umowie zleceniu [KOMU I KIEDY PRZYSŁUGUJE]

Umowa zlecenie a świadczenie postojowe. Na pytania czytelników odpowiada ekspert.

1. Wykonywałam dwie umowy-zlecenia. Z pierwszej otrzymywałam wynagrodzenie 4500 zł, z drugiej 3000 zł. Do ubezpieczeń społecznych zgłaszał mnie drugi zleceniodawca. Obie umowy zostały rozwiązane z powodu epidemii. Do którego zleceniodawcy mam złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Z przepisów specustawy nie wynika, do którego ze zleceniodawców należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na nasze pytanie poinformowało, że w takim przypadku zleceniobiorca może wybrać zleceniodawcę, za pośrednictwem którego wystąpi o świadczenie. Nie ma przy tym znaczenia, z której umowy zleceniobiorca był zgłoszony do ubezpieczeń, ani wysokość wynagrodzenia. Niezależnie od tego, do której firmy się zwróci, i tak może otrzymać świadczenie w tej samej wysokości – 2080 zł.

2. Od kilku miesięcy współpracowałam z pewną firmą na umowy-zlecenia, które były odnawiane. Ostatnia umowa zakończyła się w marcu i kolejna powinna być podpisana na kwiecień. Firma nie podpisała jej jednak z powodu epidemii. Czy mam prawo do świadczenia postojowego?

MRPiPS, które poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi, poinformowało nas, że w takim przypadku świadczenie postojowe nie przysługuje. Jak wyjaśniono, świadczenie przysługuje tylko osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, a z dniem zakończenia wykonywania umowy taka osoba nie spełnia tego warunku. W opisywanej sytuacji zleceniobiorca nie będzie miał prawa do świadczenia postojowego.

3. Od kilku miesięcy wykonuję umowę-zlecenie dla pewnej firmy. Od połowy marca firma nie ma dla mnie zadań do wykonania. Nie wypowiedziała mi umowy, bo ma nadzieję, że już niedługo ponownie rozpoczniemy współpracę. Nie płaci mi jednak, bo nie wykonuję żadnej pracy. Czy mam już prawo do świadczenia postojowego, czy dopiero wtedy, gdy zleceniobiorca wypowie mi umowę?

Z przepisów specustawy o COVID-19 nie wynika, aby umowa-zlecenie musiała zostać wypowiedziana, aby zleceniobiorca mógł otrzymać świadczenie postojowe. Zgodnie z art. 15zq ust. 3 świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Opisywana sytuacja spełnia ten warunek– u zleceniodawcy doszło do przestoju. Wypowiedzenie umowy nie jest konieczne.