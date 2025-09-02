Pracownicy z Filipin – na co zwrócić uwagę? Praktyczny poradnik dla pracodawców

Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Azji, w tym z Filipin. Zjawisko to przybiera na sile. Co warto wiedzieć o pracy z Filipińczykami? Poradnik zawiera informacje dotyczące podejścia do obowiązków, relacji w zespole, aż przez skuteczne działania adaptacyjne i formalności związane z legalizacją zatrudnienia.

Zatrudnianie pracowników z Filipin

Coraz więcej firm w Polsce sięga po kandydatów z Azji, w tym z Filipin, skąd napływ pracowników systematycznie rośnie. To osoby posługujące się językiem angielskim, otwarte na rozwój, gotowe do dłuższej współpracy i chętnie podejmujące zatrudnienie w takich sektorach jak produkcja, logistyka czy HoReCa. Dla działów HR, a także osób odpowiedzialnych za wdrożenie stanowiskowe ważne jest odpowiednie przygotowanie zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kulturowym. Ten poradnik przygotowany przez ekspertów Job Impulse podsumowuje, co warto wiedzieć o pracy z Filipińczykami: od ich podejścia do obowiązków i relacji w zespole, przez skuteczne działania adaptacyjne, po formalności związane z legalizacją zatrudnienia.

Filipińczycy w polskich firmach - docenisz wiele cech

Osoby pochodzące z Filipin szczególnie cenią sobie stabilność oraz legalność zatrudnienia – przejrzyste, zgodne z prawem warunki pracy stanowią dla nich fundament poczucia bezpieczeństwa. Gdy to zostanie zagwarantowane, chętnie zostają u jednego pracodawcy na dłużej. Pracownicy z tego regionu świata są również otwarci na rozwój i z zaangażowaniem zdobywają nowe umiejętności. W codziennych obowiązkach wyróżnia ich dokładność, rzetelność oraz lojalność – powierzone zadania realizują bowiem sumiennie i z dużym poczuciem odpowiedzialności.

W relacjach interpersonalnych Filipińczycy są komunikatywni, uprzejmi i naturalnie otwarci na innych, co sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery w zespole. Cenią harmonię, spokój, dlatego unikają otwartych konfliktów, a w kontaktach służbowych okazują szacunek przełożonym i respektują ustaloną hierarchię. Ich podejście do pracy jest spokojne, ostrożne – zamiast działać w pośpiechu, wolą wykonywać obowiązki z należytą starannością.

Zatrudnianie pracowników z Filipin

Efektywne wdrożenie pracownika z Filipin - o czym warto pamiętać?

Pracownicy z odległych krajów, takich jak właśnie Filipiny, mogą doświadczać szoku kulturowego. Dlatego tak ważne jest, by już od pierwszych dni zapewnić im wsparcie, które pozwoli stopniowo zbudować poczucie bezpieczeństwa, a także przynależności.

Podstawą skutecznej adaptacji jest codzienna relacja oparta na życzliwości i równości. Warto zacząć od prostych, ale znaczących gestów – poprawnego zwracania się po imieniu, dostępności przełożonego lub „buddy’ego” oraz otwartej postawy zespołu. Równocześnie należy zadbać o wsparcie językowe czy techniczne, ułatwiające poruszanie się w nowych realiach zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Na etapie wdrożenia niezbędne jest jasne i spokojne wyjaśnienie zasad funkcjonowania firmy - zarówno formalnych procedur, jak i codziennych, niepisanych reguł. Warto nie tylko tłumaczyć, ale też pokazać, jak wykonać daną czynność. Pomocne są konkretne, jednoznaczne komunikaty: co należy zrobić, w jaki sposób i do kiedy. Ze względu na pośredni styl komunikacji, charakterystyczny dla osób z Filipin, warto dyskretnie upewniać się, czy przekaz został właściwie zrozumiany – najlepiej robić to w sposób taktowny. Podobnej uwagi wymaga sposób przekazywania informacji zwrotnej. Najlepiej robić to indywidualnie, z zachowaniem szacunku i bez obecności osób trzecich.

- Pośrednia komunikacja, charakterystyczna dla Filipińczyków, to styl oparty na unikaniu bezpośrednich, potencjalnie konfrontacyjnych sformułowań. W praktyce oznacza to wyrażanie myśli w sposób łagodny, uprzejmy i często aluzyjny tak, by nie urazić rozmówcy ani nie naruszyć jego godności. Odmowa czy krytyka są formułowane subtelnie, a konfliktów raczej się unika, ponieważ większą wartość przywiązuje się do zachowania dobrych relacji. W kulturze filipińskiej istotną wartością jest bowiem szacunek wobec drugiego człowieka oraz dążenie do społecznej równowagi – dlatego tak ważne staje się czytanie kontekstu, tonu wypowiedzi czy mowy ciała. Zrozumienie stylu komunikacji jest niebywale i ważne, i potrzebne w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa decydują się na budowanie zespołów wielokulturowych – podkreśla Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.

W miarę jak pracownik zyskuje pewność siebie, warto stopniowo zwiększać zakres jego obowiązków i dawać więcej samodzielności, ograniczając jednocześnie poziom wsparcia. Ten proces powinien być płynny, dostosowany do tempa adaptacji. Równolegle warto dostrzegać jego zaangażowanie i mocne strony, wzmacnia to bowiem motywację.

Na koniec warto pamiętać, że podejście do pracy na Filipinach ma swoją specyfikę – większą wagę przykłada się do staranności niż do tempa. Gdy zasady i oczekiwania zostaną jasno określone, pracownicy bez trudu wywiązują się z powierzonych obowiązków. Dlatego najlepiej sprawdza się atmosfera sprzyjająca spokojnej i uważnej pracy – cierpliwość i zrozumienie ze strony pracodawcy przekładają się na wysoką jakość efektów oraz stabilność całego zespołu.

Choć opisane praktyki odnoszą się do Filipińczyków, z powodzeniem można je stosować również wobec pracowników z innych, kulturowo bardziej odległych regionów świata.

Pracownicy z Filipin

Legalizacja zatrudnienia - proces w praktyce

Jeśli firma rozważa zatrudnienie pracowników z Filipin, ma zazwyczaj do dyspozycji dwie możliwości, tj. rekrutację prowadzoną już w Polsce oraz rekrutację bezpośrednią z Filipin.

Pierwsze rozwiązanie, czyli rekrutacja lokalna, dotyczy zwykle mniejszych grup i pozwala tę opcję przetestować. Z założenia wszystko powinno działać sprawniej, bowiem agencje dysponują już gotową bazą kandydatów, co znacznie ułatwia i przyspiesza nabór. Jednakże, choć przepisy wyznaczają ramy czasowe uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, to w praktyce długość całej procedury zależy od wielu czynników i może się różnić. Eksperci Job Impulse podkreślają, że często sytuacja wielu kandydatów bywa złożona. Każdy przypadek wymaga więc indywidualnego podejścia oraz dokładnej weryfikacji, aby cały proces przebiegał zgodnie z prawem i eliminował ryzyko odpowiedzialności karnej czy finansowej przewidzianej w obowiązujących przepisach.

Warto pamiętać, że to, co dla pracodawcy może być formalnością, dla pracownika z Filipin jest warunkiem dalszego zaangażowania. Jak podkreśla Łukasz Koszczoł – Stabilne i legalne zatrudnienie to dla Filipińczyków absolutna podstawa. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostanie im to zapewnione, będą szukać nowej, bezpieczniejszej opcji.

Druga możliwość, rekrutacja bezpośrednio z Filipin, jest częściej stosowana przy większym zapotrzebowaniu kadrowym. To proces bardziej czasochłonny, wymagający przede wszystkim uzyskania formalnej akredytacji rządu Filipin, a także współpracy z filipińską agencją rekrutacyjną. Dopiero wtedy można przejść do działań związanych z legalizacją pracy czyli uzyskania zezwolenia typu A (2–3 miesiące) i wizy (kolejne 3–4 miesiące).

Podsumowanie

Z roku na rok coraz więcej cudzoziemców decyduje się na podjęcie pracy w Polsce, co potwierdzają najnowsze dane GUS. Według informacji z 12 sierpnia 2025 r., na koniec lutego w Polsce pracowało 1 mln 57,4 tys. obcokrajowców - to o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Największą grupę nadal stanowią obywatele Ukrainy, a następnie Białorusini oraz Gruzini. Wśród coraz liczniej reprezentowanych narodowości pojawiają się również obywatele Indii, Kolumbii oraz Filipin, co potwierdza rosnące znaczenie pracowników z Azji i Ameryki Południowej na polskim rynku pracy.