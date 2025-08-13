REKLAMA

Zatrudnianie cudzoziemców » MRPiPS wyjaśnia nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców [Odpowiedź na pytania Rzecznika MŚP]

MRPiPS wyjaśnia nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców [Odpowiedź na pytania Rzecznika MŚP]

13 sierpnia 2025, 11:55
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców 2025 wyjaśnienia
Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców 2025: wyjaśnienia
Shutterstock

W lipcu 2025 r. Rzecznik MŚP skierowała do ministerstwa szereg pytań i wątpliwości dotyczących nowych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców. Oto obszerne wyjaśnienia MRPiPS.

Zatrudnianie cudzoziemców - wyjaśnienia ministerstwa

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców wywołują wiele znaków zapytania. Po szerokich konsultacjach ze środowiskiem przedsiębiorców Minister Agnieszka Majewska skierowała 1 lipca wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zawierające kilkanaście problemów najczęściej wysuwanych przez pracodawców. W ubiegłym tygodniu MRPiPS udzieliło obszernych odpowiedzi. Szczególnie warto zwrócić uwagę na niektóre z nich.

Nowe przepisy o cudzoziemcach a outsourcing procesowy

Pierwsza z nich dotyczy outsourcingu procesowego z udziałem cudzoziemców. Ministerstwo zaznaczyło, że nowe przepisy nie ograniczają możliwości korzystania z outsourcingu procesowego, który polega na wzięciu przez przyjmującego zlecenie odpowiedzialności za całość usługi, tj. za jej jakość, terminowość oraz zgodność ze sztuką i przepisami prawa. W takim przypadku rozliczenie za usługę, w tym wypłata wynagrodzenia następuje za efekt, a nie samo udostępnienie pracowników. Często spotykanymi w praktyce usługami tego typu są np. sprzątanie oraz usługi księgowe. Ministerstwo wskazało jednocześnie, iż „w przypadku tzw. outsourcingu pracowniczego, gdy przedmiotem usługi jest udostępnienie lub wynajem pracowników innym podmiotom, zezwolenie na pracę może być udzielone tylko podmiotowi będącemu agencją pracy tymczasowej”. Natomiast wykorzystywanie mechanizmu outsourcingu pracowniczego dla powierzania pracy cudzoziemcom w warunkach charakterystycznych dla pracy tymczasowej, nie jest na gruncie przepisów nowej ustawy dopuszczalne.

Umowa z cudzoziemcem w dwóch wersjach językowych

W jednej z kolejnych odpowiedzi Ministerstwo odnosi się do pytania, czy przedstawienie przez przedsiębiorcę w trakcie kontroli legalności zatrudnienia umowy zawartej z cudzoziemcem w dwóch wersjach językowych przesądza o tym, że organ prowadzący kontrolę nie może żądać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Jak wyjaśnia Ministerstwo, w przypadku, gdy umowa jest sporządzona w języku polskim oraz w języku obcym, nie jest wymagane dodatkowe tłumaczenie obcojęzycznej wersji umowy na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kolejność wniosków o zatrudnienie cudzoziemców

Ministerstwo doprecyzowuje także reguły ustalania kolejności rozpatrywania wniosków o zatrudnienie cudzoziemców, podkreślając przy tym, że zawarte w ustawie zasady pierwszeństwa nie wykluczają obowiązku stosowania przez organy terminów załatwiania spraw, o których mowa w art. 35 Kpa.

Zatrudnianie cudzoziemców na nowych zasadach

Inne z odpowiedzi MRPiPS dotyczą m.in. kwestii dopuszczalności nadgodzin w ramach umów cywilnoprawnych, maksymalnej kary grzywny czy dopuszczalności wykonywania pracy przez cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o dokument pobytowy wydany przez inne państwo strefy Schengen.

Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców - wyjaśnienia MRPiPS

gov.pl

Pełna odpowiedź ministerstwa »

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP

Źródło: INFOR
Kadry
