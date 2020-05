Oświadczenie w sprawie kontynuacji postojowego już dostępne

Wniosek o ponowną wypłatę postojowego już dostępny

Zarówno właściciele jednoosobowych firm jak i osoby na umowach cywilnoprawnych mogą po raz drugi wystąpić o wypłatę postojowego. Warunkiem ponownej wypłaty postojowego jest złożenie w ZUS oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.

Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojowego jest już dostępny na stronie internetowej ZUS https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

- Wniosek, który jest jednocześnie oświadczeniem można pobrać z naszej strony lub wypełnić go online przez swoje indywidualne konto na PUE ZUS. I ten sposób jest dużo lepszy gdyż automatycznie weryfikowana jest poprawność wypełnienia wniosku a tylko to jest gwarancją szybkiej wypłaty - mówi Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Ktoś, kto występuje o ponowną wypłatę postojowego nie wpisuje konkretnych kwot a jedynie oświadcza, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie – dodaje rzeczniczka.

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych. W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu. Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy.

- Uprzedzam, że osoby, które składają w ZUS wnioski papierowe dostają dużo później wypłatę niż ci, którzy robią to przez Internet. Wypłaty postojowego płyną przede wszystkim na konta tych, którzy składają wnioski poprzez swoje indywidualne konta na PUE ZUS. Ten sposób przekazywania wniosków do ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przekazywane do wypłaty – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Te osoby, które przekazywały wnioski do ZUS inną np. papierową drogą muszą niestety czekać dłużej. Aby pomoc dotarła do przedsiębiorców jak najszybciej w ZUS został uruchomiony specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów, który ułatwia to weryfikację składanych wniosków.