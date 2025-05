Zatrudnianie cudzoziemców w 2025 roku [Przewodnik i zmiany krok po kroku]

rozwiń >

Nowe regulacje obejmują pracodawców zatrudniających cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Wyjątkiem są obywatele UE/EOG i Szwajcarii, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób i mogą podejmować pracę na takich samych zasadach jak Polacy. Od 2025 r. również studenci spoza UE muszą posiadać zezwolenie na pracę – wcześniej byli z tego zwolnieni. Z kolei osoby z kartą stałego pobytu, uchodźcy czy osoby objęte ochroną humanitarną są wyłączone spod nowych przepisów i mogą pracować na dotychczasowych zasadach.

REKLAMA

Autopromocja

Najważniejsze zmiany od 1 czerwca 2025 r.

Pełna elektronizacja procedur – wszystkie wnioski (oświadczenia, zezwolenia, zezwolenia sezonowe) składane są wyłącznie przez portal praca.gov.pl.

– wszystkie wnioski (oświadczenia, zezwolenia, zezwolenia sezonowe) składane są wyłącznie przez portal praca.gov.pl. Zniesienie testu rynku pracy – to powiaty samodzielnie określają limity zatrudnienia cudzoziemców na swoim terenie.

– to powiaty samodzielnie określają limity zatrudnienia cudzoziemców na swoim terenie. Obowiązek przekazania kopii umowy do organów – przed rozpoczęciem pracy pracodawca musi dostarczyć urzędowi kopię podpisanej umowy.

– przed rozpoczęciem pracy pracodawca musi dostarczyć urzędowi kopię podpisanej umowy. Zakaz zatrudniania cudzoziemców przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności nowej firmy – ma to zapobiegać nadużyciom.

– ma to zapobiegać nadużyciom. Wzmożone kontrole i wyższe kary – inspekcje PIP i Straży Granicznej są częstsze i bardziej rygorystyczne, a kary za nielegalne zatrudnienie mogą sięgać nawet 50 000 zł.

Krok po kroku: jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

1. Wybierz formę zatrudnienia

Najpopularniejsze formy współpracy to:

Umowa o pracę (regulowana przez Kodeks pracy, Dz.U. 2023 poz. 1465),

Umowa zlecenie (Kodeks cywilny, art. 734–750),

Kontrakt B2B – jeśli cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą.

Ważne Wybór formy wpływa na obowiązki pracodawcy i zakres formalności.

2. Zweryfikuj legalność pobytu i prawo do pracy

Przed zatrudnieniem sprawdź, czy kandydat:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

przebywa legalnie na terenie Polski (posiada ważną wizę, kartę pobytu lub inny dokument),

ma prawo do pracy (odpowiednie zezwolenie lub zgłoszone oświadczenie).

Ważne Dla obywateli Ukrainy i kilku innych państw obowiązują uproszczone procedury, ale wymaga to elektronicznego zgłoszenia zatrudnienia.

3. Złóż elektroniczny wniosek lub zarejestruj oświadczenie

Oświadczenie o powierzeniu pracy – dla obywateli Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Uzbekistanu (rejestracja przez portal praca.gov.pl, opłata 100 zł, czas oczekiwania do 7 dni),

Zezwolenie na pracę typu A – dla obywateli innych państw, składane również elektronicznie, czas oczekiwania ok. 60 dni,

Powiadomienie o rozpoczęciu pracy dla obywateli Ukrainy.

Ważne Zniesienie testu rynku pracy oznacza, że decyzję o limicie zatrudnienia podejmuje powiatowy urząd pracy.

4. Zawrzyj umowę i przekaż jej kopię organom

Umowa musi być:

sporządzona w języku zrozumiałym dla cudzoziemca (lub posiadać tłumaczenie przysięgłe),

przekazana w kopii do odpowiedniego urzędu przed rozpoczęciem pracy (nowy obowiązek).

Ważne Brak przekazania umowy grozi karą do 30 000 zł.

5. Zgłoś pracownika do ZUS i urzędu skarbowego

Formularze ZUS ZUA lub ZZA – zgłoszenie w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy,

Wypełnienie PIT-2 i innych dokumentów kadrowych.

6. Monitoruj dokumenty i powiadomienia elektroniczne

Systemy ePUAP i praca.gov.pl automatycznie informują o statusie wniosków i konieczności reakcji. Brak odpowiedzi może skutkować kontrolą i sankcjami.

Polecamy: Zatrudnianie cudzoziemców 2025. Nowe zasady i procedury oraz Wideoszkolenie: Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – najważniejsze zmiany

Dokumentacja i obowiązki informacyjne

Pracodawca powinien przechowywać:

kopie dokumentów legalizujących pobyt i prawo do pracy,

kopię umowy wraz z tłumaczeniem przez cały okres zatrudnienia i 2 lata po jego zakończeniu,

potwierdzenia zgłoszeń do ZUS i urzędów.

Ważne Niedopełnienie tych obowiązków może zostać uznane za obejście prawa.

Kontrole i sankcje

Od 2025 r. kontrole PIP i Straży Granicznej są częstsze i bardziej rygorystyczne, szczególnie w branżach takich jak budownictwo, logistyka, rolnictwo czy usługi porządkowe. Za nielegalne zatrudnienie grożą kary do 50 000 zł, odmowa wydania zezwoleń, a nawet wpis do rejestru naruszeń, co utrudnia dalsze zatrudnianie cudzoziemców.

Najczęstsze błędy firm

Brak przekazania kopii umowy do urzędu przed rozpoczęciem pracy,

Opóźnienia w zgłoszeniach do ZUS,

Ignorowanie komunikatów elektronicznych,

Zatrudnianie studentów spoza UE bez zezwolenia.

Zatrudnianie cudzoziemców: wynagrodzenie i warunki pracy

Cudzoziemcy muszą otrzymać co najmniej minimalne wynagrodzenie krajowe – od stycznia 2025 r. to 4666 zł brutto miesięcznie. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia:

odpowiednich warunków BHP,

równych benefitów (np. prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa),

równego traktowania na tle pracowników krajowych.

Employer of Record (EOR) – jak uprościć zatrudnianie?

Coraz więcej firm decyduje się na współpracę z podmiotem typu Employer of Record, który formalnie zatrudnia pracownika w danym kraju w imieniu klienta. Dzięki temu:

nie trzeba zakładać lokalnej spółki ani oddziału,

EOR odpowiada za zgodność z lokalnym prawem pracy, podatkami i ubezpieczeniami,

zapewnia obsługę kadrowo-płacową oraz onboarding i zarządzanie benefitami,

proces zatrudnienia trwa 1–2 tygodnie zamiast kilku miesięcy.

Checklist 2025 – o czym pamiętać?

Zweryfikuj legalność pobytu i prawo do pracy,

Wybierz formę zatrudnienia zgodną z przepisami,

Złóż elektronicznie wniosek lub oświadczenie,

Zawrzyj umowę i przekaż kopię do organów,

Zgłoś pracownika do ZUS i urzędów,

Zapewnij tłumaczenie umowy i dostęp do informacji,

Monitoruj platformy i dokumenty,

Gwarantuj minimalne wynagrodzenie i benefity,

Reaguj na zmiany przepisów,

Rozważ współpracę z EOR.

Źródła