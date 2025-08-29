Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.

Wrzesień 2025 - święta, dni wolne

Wrzesień ma 30 dni. W dziewiątym miesiącu roku nie ma żadnych czerwonych kartek. Dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zwykle tym dniem jest sobota. We wrześniu 2025 r. są cztery pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 8 dni wolnych od pracy. Daje to w sumie 22 dni robocze w miesiącu.

Wrzesień 2025 - ważne dni, daty

Jak już zostało wspomniane, we wrześniu, z wyjątkiem niedziel, nie ma innych świąt. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy jednak 3 daty, które warto zapamiętać:

1 września 2025 r. (poniedziałek) - rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026 oraz 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Wrzesień 2025 - kalendarz do druku pdf

Pobierz kalendarz września 2025 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »

Wrzesień 2025 - kalendarz do druku, pobierz Infor.pl

Wrzesień - przysłowia

We wrześniu, jak w każdym miesiącu roku kalendarzowego, cytujemy przysłowia ludowe. Zwykle związane są one z pogodą i postaciami świętych. Oto najciekawsze przysłowia dotyczące dziewiątego miesiąca roku: