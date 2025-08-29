Wrzesień 2025. Kalendarz do druku [PDF]
Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.
- Wrzesień 2025 - święta, dni wolne
- Wrzesień 2025 - ważne dni, daty
- Wrzesień 2025 - kalendarz do druku pdf
- Wrzesień - przysłowia
Wrzesień 2025 - święta, dni wolne
Wrzesień ma 30 dni. W dziewiątym miesiącu roku nie ma żadnych czerwonych kartek. Dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zwykle tym dniem jest sobota. We wrześniu 2025 r. są cztery pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 8 dni wolnych od pracy. Daje to w sumie 22 dni robocze w miesiącu.
Wrzesień 2025 - ważne dni, daty
Jak już zostało wspomniane, we wrześniu, z wyjątkiem niedziel, nie ma innych świąt. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy jednak 3 daty, które warto zapamiętać:
- 1 września 2025 r. (poniedziałek) - rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026 oraz 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 22 września 2025 r. (poniedziałek) - pierwszy dzień astronomicznej jesieni
- 30 września 2025 r. (wtorek) - Dzień Chłopaka
Wrzesień 2025 - kalendarz do druku pdf
Pobierz kalendarz września 2025 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »
Wrzesień - przysłowia
We wrześniu, jak w każdym miesiącu roku kalendarzowego, cytujemy przysłowia ludowe. Zwykle związane są one z pogodą i postaciami świętych. Oto najciekawsze przysłowia dotyczące dziewiątego miesiąca roku:
- Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.
- Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
- Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
- Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
- Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
- Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
- Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
- Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
- Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.
