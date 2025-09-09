REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wychowawczy » Urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne 2025-2026

Urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne 2025-2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 14:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
dodatkowy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne 2025 2026 czy płatny
Dodatkowy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne 2025-2026. Czy jest płatny?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie są przepisy dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko niepełnosprawne? Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop wychowawczy, tzw. dodatkowy urlop wychowawczy. Ile miesięcy wolnego można łącznie uzyskać? Czy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne jest płatny?

Urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne 2025-2026

Przede wszystkim przepisy dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko zdrowe dotyczą również dzieci z niepełnosprawnościami. Dla przypomnienia jest to łącznie 36 miesięcy na rodziców, z czego jeden miesiąc przysługuje drugiemu rodzicowi. Jedna osoba korzysta więc maksymalnie z 35 miesięcy urlopu. Istnieją jednak przypadki, kiedy jedna osoba może wykorzystać 36 miesięcy urlopu i należą do nich:

REKLAMA

REKLAMA

  1. brak drugiego rodzica z powodu śmierci,
  2. drugi rodzic nie ma władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  3. drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
  4. dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Z urlopu można skorzystać do roku ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Chodzi tutaj o rok kalendarzowy, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc z urlopu może korzystać do 31 grudnia roku kalendarzowego. Urlop ten może być podzielony maksymalnie na 5 części, a o ich liczbie decydują kolejne wnioski składane do pracodawcy.

Dodatkowy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne

Co więcej, rodzicom dzieci niepełnosprawnych przysługuje dodatkowy urlop wychowawczy niezależnie od wyżej opisanego. Uregulowano go w art. 186 § 3 Kodeksu pracy:

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Do skorzystania z dodatkowego urlopu wychowawczego ważne jest spełnienie następujących warunków:

REKLAMA

  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka,
  • konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu stanu zdrowia,
  • opiekowanie się dzieckiem do 18 roku życia.

Wymiar dodatkowego urlopu wychowawczego jest tożsamy z wymiarem podstawowego urlopu wychowawczego i wynosi 36 miesięcy. Inny jest natomiast wiek dziecka, do którego można go wykorzystać, a mianowicie - 18 lat. 36 miesięcy ponownie przysługuje łącznie matce i ojcu dziecka. Jednoczesne korzystanie z urlopu jest dozwolone, ale wymiar urlopu liczy się wówczas podwójnie. Jeśli matka i ojciec w tym samym czasie przebywają na 8-miesięcznym urlopie, wykorzystają tym samym 16 miesięcy z dozwolonej puli 36 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne jest płatny?

Zasadą jest, że urlop wychowawczy i to niezależnie od tego czy jest przyznawany na opiekę nad zdrowym czy niepełnosprawnym dzieckiem, jest bezpłatny. Jest tylko jedna sytuacja, kiedy w trakcie urlopu wychowawczego otrzymuje się pieniądze. Funkcjonuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Przysługuje jednak tylko tym osobom, które pobierają zasiłek rodzinny, a więc spełniają kryterium dochodowe. Aktualnie jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego wynosi 764 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego ma stałą wysokość i wynosi 400 zł miesięcznie. Gdyby przysługiwał za niepełny miesiąc kalendarzowy, liczy się go jako 1/30 z 400 zł na każdy dzień. Wynik zaokrągla się w górę do 10 gr. Co do zasady dodatek ten pobiera się przez 24 miesiące, chyba że przy jednym porodzie urodziło się więcej dzieci lub sprawowana jest opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym. W omawianym w tym artykule przypadku 400 zł należy się za 72 miesiące kalendarzowe (opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego składa się w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy, która przejęła realizację obowiązków z zakresu pomocy społecznej. Jeśli rodzice przebywają równocześnie na urlopie wychowawczym, przysługuje tylko jeden dodatek.

Zobacz również:
Powiązane
Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością ma prawo do dłuższego urlopu?
Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością ma prawo do dłuższego urlopu?
Wniosek o urlop wychowawczy: czy pracodawca może odmówić?
Wniosek o urlop wychowawczy: czy pracodawca może odmówić?
W jakim wymiarze można wykorzystać dodatkowy urlop wychowawczy
W jakim wymiarze można wykorzystać dodatkowy urlop wychowawczy
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne 2025-2026
09 wrz 2025

Jakie są przepisy dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko niepełnosprawne? Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop wychowawczy, tzw. dodatkowy urlop wychowawczy. Ile miesięcy wolnego można łącznie uzyskać? Czy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne jest płatny?
Wniosek o urlop wychowawczy: czy pracodawca może odmówić?
09 wrz 2025

Jeśli masz dziecko do 6. roku życia, możesz wziąć urlop wychowawczy lub obniżyć wymiar czasu pracy. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika lub pracownicy. Czy może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? Czy osobie zatrudnionej grozi w tym czasie zwolnienie? Czy Kodeks pracy pozwala na rezygnację z urlopu wychowawczego?
Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
09 wrz 2025

Nie można zwolnić pracownika lub pracownicy, jeśli są niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracownika. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę. Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
09 wrz 2025

Co oznacza zwolnienie pracownika po 50. roku życia? Badania są alarmujące. Okazuje się, że około 14% pracodawców w ogóle nie chce zatrudniać starszych pracowników. Postęp technologiczny również premiuje młodych.

REKLAMA

Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka
09 wrz 2025

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, musi pamiętać o szeregu obowiązków, a jednym z nich jest udzielanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu dni wolnych w bieżącym roku, ma czas do 30 września roku następnego, żeby to nadrobić. Termin ten dotyczy również zaległego urlopu za 2024 rok, który trzeba wykorzystać do 30 września 2025 roku.
6 sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi posiadać zezwolenia na pracę
08 wrz 2025

Osoba z kraju trzeciego, która chce podjąć zatrudnienie w Polsce powinna posiadać legalny tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Jest kilka sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia na pracę w Polsce, aby było legalne. Przepisy prawne wyliczają 6 punktów.
Skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę? Jest nowy pomysł
08 wrz 2025

Rząd wycofał się z pomysłu płacenia chorobowego przez ZUS od początku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają ten ruch i proponują kolejne rozwiązanie. Tym razem chodzi o skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia po 1 stycznia 2026 r. a wpływ na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
09 wrz 2025

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmiana podstawy wynagrodzenia przełoży się nie tylko na kwoty odkładane na rachunkach uczestników, ale także na możliwość obniżenia własnych wpłat przez część pracowników.

REKLAMA

ZUS może zakwestionować zgłoszenie do emerytury sprzed 20 lat. I zabrać wszystkie składki. Naprawdę przepadają [art. 24 ust. 6g i art. 48d ustawy systemowej]
08 wrz 2025

Księgowa straciła w praktyce przyszłą emeryturę. Choć wpłaciła do ZUS składki na 450 000 zł. Składki (i przyszła emerytura) przepadły. Legalnie. Księgowa miała spółkę z o.o., w której się zatrudniła w 2003 r. I jako pracownik zgłosiła się do ZUS. ZUS po 19 latach uznał, że nie mogła być ubezpieczona (od 2003 r.) jako pracownik spółki bo była w praktyce jedynym wspólnikiem spółki z o.o. (nie miała 100% udziałów, ale np. 99%). Jako wspólnik nie mogła być jednocześnie pracownikiem. Jednocześnie ZUS zatrzymał 450 000 zł niepotrzebnie wpłaconych składek zamiast je zwrócić.
Nadchodzą zmiany w Funduszu Pracy, który odpowiada za: zasiłki, dodatki aktywizacyjne, koszty kształcenia ustawicznego
04 wrz 2025

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu rozporządzenia nr RD229, przygotowanego na podstawie art. 277 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (z dnia 20 marca 2025 r.). Ma ono uszczegółowić oraz uporządkować reguły dotyczące gospodarowania środkami Funduszu Pracy, aby zapewnić transparentność i zgodność z nowymi ramami prawnymi.

REKLAMA