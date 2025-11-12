REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Zwolnienie lekarskie nie w celu wyzdrowienia, a w celu pracy u innego pracodawcy. Rzecznik MŚP zwraca uwagę

Zwolnienie lekarskie nie w celu wyzdrowienia, a w celu pracy u innego pracodawcy. Rzecznik MŚP zwraca uwagę

12 listopada 2025, 13:40
Zwolnienie lekarskie będzie częściej brane nie w celu wyzdrowienia, a w celu pracy u innego pracodawcy? Rzecznik MŚP zwraca uwagę na planowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ma zostać zmieniona. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość pracy u innego pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego. Na możliwe nadużycia zwraca uwagę Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska:

Jednym z elementów rządowego projektu zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest nowe uregulowanie kwestii zwolnień lekarskich oraz wprowadzenie możliwości podejmowania przez świadczeniobiorców pracy zawodowej u jednego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego u innego. Jak zauważa Rzecznik MŚP, kwestia ta budzi poważne wątpliwości w środowisku przedsiębiorców. Zdaniem Minister Majewskiej konieczne jest wszechstronne rozważenie omawianej materii zwolnień lekarskich i proponowanych w tym zakresie zmian.

Praca na zwolnieniu lekarskim u innego pracodawcy

Nie negując pozytywnych aspektów projektu ustawy, Agnieszka Majewska zwraca uwagę na kontekst aktualnych uwarunkowań rynku pracy, a mianowicie – potwierdzone danymi ZUS – występowanie nadużyć przez uzyskiwanie zwolnienia nie w celu odzyskania zdrowia, lecz np. wykonywania pracy u innego pracodawcy. Zmiany zaproponowane w projekcie mogą pogłębić te nieprawidłowości. Nie należy także zapominać, że wystawiający zwolnienie lekarz może nie mieć możliwości obiektywnej weryfikacji, czy pacjent jest zdolny do wykonywania określonego rodzaju pracy u innego pracodawcy. Kwestia ta wchodzi bowiem w zakres kompetencji lekarzy medycyny pracy, którzy dysponują szczegółową wiedzą na temat warunków pracy oraz dokumentacją pracodawcy dotyczącą stanowisk pracy.

Postulat rzecznik MŚP

W związku z tymi ryzykami Minister Majewska postuluje wstrzymanie wejścia w życie projektu do czasu istotnego zwiększenia częstotliwości i sprawności działań kontrolnych ze strony ZUS.

Źródło: Rzecznik MŚP

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

12 lis 2025

