Working and living in Poland: nowa platforma dla cudzoziemców i pracodawców

„Working and living in Poland” to miejsce, w którym cudzoziemcy z całego świata będą mogli znaleźć sprawdzone i kompleksowe informacje na temat życia i pracy w Polsce. Ponadto możliwe będzie zadawanie pytań konsultantom w trakcie rozmowy telefonicznej lub rozmowy na czacie. Można będzie również napisać mail z pytaniem.

„Working and living in Poland” – informacje dla cudzoziemców i przedsiębiorców

„Working and living in Poland” to nowoczesna platforma informacyjna, na której w jednym miejscu dostępne będą informacje na temat warunków życia i pracy w Polsce. Projekt powstał, by przede wszystkim cudzoziemcy, ale również polscy pracodawcy, mieli źródło rzetelnych i kompleksowych wiadomości na temat polskiego rynku pracy i warunków życia w RP. Treści stałe, różne formy kontaktu, obsługa w kilku językach sprawią, że każdy zainteresowany wiedzą na temat pracy i życia w Polsce będzie mógł uzyskać informacje w dogodny dla siebie sposób. Co jeszcze warto wiedzieć o „Working and living in Poland”? Odpowiadamy.

REKLAMA

Jaki jest cel strony „Working and living in Poland”?

REKLAMA

Projekt „Working and living in Poland” ruszył 1 stycznia 2025. W jego ramach powstanie nowoczesna platforma informacyjna. Głównym celem projektu, powstania platformy „Working and living in Poland”, jest stworzenie miejsca, w którym cudzoziemcy i przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem będą mogli w różnych językach zarówno przeczytać informacje, jak i zadać pytanie konsultantom.

„Zielona Linia” od wielu lat udziela informacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Ponadto jej częścią jest serwis powroty.gov.pl, w którym konsultanci odpowiadają na pytania związane z powrotem do ojczyzny, m.in. formalnościami przed i po przyjeździe. Zarówno wiedza, jak i doświadczenie oraz potencjał rozwojowy „Zielonej Linii” może przynieść wymierne korzyści w tworzeniu kompleksowego źródła wiedzy, jakim ma być „Working and living in Poland”.

„Working and living in Poland” dla pracodawców

Warto dodać, że portal i contact centre „Working and living in Poland” będzie przeznaczony nie tylko dla cudzoziemców przebywających za granicą lub tych, którzy już mieszkają w Polsce i są zainteresowani informacjami dotyczącymi pracy i życia w Polsce. Z porad konsultantów będą mogli korzystać również polscy i zagraniczni pracodawcy, zainteresowani zatrudnieniem obcokrajowców w RP. Podobnie jak teraz na infolinii „Zielonej Linii”, udzielane będą informacje na temat dokumentów i innych formalności, niezbędnych do legalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce

„Working and living in Poland” jako nowoczesna platforma będzie oferowała różne bloki tematyczne oraz usługi w ramach serwisu internetowego. Będą to m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Formalności przed przyjazdem do Polski;

Formalności po przyjeździe do Polski;

Kreator i tłumacz CV;

Blok poświęcony wsparciu psychologicznemu;

Kodeks pracy w pigułce;

Dział kulturowy;

Warunki życia i pracy w Polsce;

Rządowe aplikacje mobilne – wykaz z krótkim opisem funkcjonalności;

Aktualności.

Projekt „Working and living in Poland”

Projekt pt.: „Working and living in Poland” – wielokanałowa platforma obsługi cudzoziemców nr FERS.04.10-IP.06-0002/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy.