Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy a umowa o pracę

Tarcza antykryzysowa: Czy świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy jednocześnie zatrudnionemu na umowie o pracę?

Osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli spełniają one określone przesłanki. Jednym z tych warunków jest niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Wyjaśnia ekspertka w ramach akcji Prawnicy Pro Bono.

"Czy osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu usług trenerskich oraz organizacji obozów koszykarskich dla dzieci przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli jest również

zatrudniona na pół etatu w firmie (2 razy w tygodniu). W pozostałe dni pracuje jako trener koszykówki i organizuje pracę w klubie sportowym - za to wystawiała dwa rachunki - pisze czytelnik. I dodaje: - Obecnie jestem na zasiłku opiekuńczym nad dzieckiem w firmie, w której jestem zatrudniony na pół etatu. Przez to też nie mogę podobno wystawiać rachunków jako firma, pomimo faktu, iż zasiłek opiekuńczy dotyczy tylko godzin pracy w firmie i dni, w których pracowałem. Czy przysługuje mi jakieś wsparcie poza zwolnieniem z płacenia składek zdrowotnych?"

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą o tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli spełniają one określone przesłanki. Jednym z tych warunków jest niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Zatem uprawniony do świadczenia postojowego przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia. W przypadku czytelnika tym innym tytułem ubezpieczenia jest umowa o pracę. Nie ma znaczenia przy tym, czy przedsiębiorca jest zatrudniony na cały etat, czy też tylko na jego część. Zatrudnienie na umowie o pracę dyskwalifikuje ze świadczenia postojowego.

Jednocześnie należy potwierdzić, że czytelnik kwalifikuje się na zwolnienie z ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Tarcza Antykryzysowa przewiduje bowiem zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorcy, który opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne.

Oprócz wsparcia w postaci 3-miesięcznego zwolnienia z ZUS czytelnik może także złożyć wniosek do urzędu skarbowego o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego lub o rozłożenie zapłaty tego podatku na raty. To rozwiązanie jest przewidziane w Ordynacji podatkowej. Istotne jest jednak to, że wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku należy złożyć przed upływem tego terminu. Ponadto zgodnie z Tarczą Antykryzysową w okresie epidemii covid-19 opłata prolongacyjna za odroczenie terminu płatności podatku nie będzie naliczana.

Dodatkowo Tarcza Antykryzysowa przewiduje dla czytelnika jeszcze jedno ułatwienie. Mianowicie przedsiębiorca prowadzący działalność rekreacyjną i sportową w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii koronawirusa, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Zatem jeżeli klient rozwiązał z czytelnikiem umowę o organizację obozu koszykarskiego, powołując się na epidemię covid-19, to czytelnik ma aż 6 miesięcy na zwrot otrzymanej kwoty.

