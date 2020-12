Praca zdalna – 6 wyzwań.

Wyzwanie 1 – biuro

W momencie, kiedy cały zespół lub jego część stale pracuje z domu, jednym z punktów optymalizacji kosztów w firmie staje się powierzchnia biurowa. Nie zawsze bowiem udaje się wynegocjować z właścicielem nieruchomości obniżenie czynszu za wynajem, chociaż w czasach pandemii takie rozwiązania są dość częstą praktyką. Jednak w sytuacjach przejścia na hybrydowy model pracy (np. po ustaniu epidemii) warto rozważyć trwałe wynegocjowanie niższego czynszu, albo zmianę biura na mniejsze. Tak, aby pracownikom, którzy pracują stacjonarnie, zapewnić odpowiednie warunki, a przy tym wygospodarować miejsce spotkań dla osób na co dzień pracujących zdalnie. Opcją wartą rozważenia jest też współdzielenie biura.

Wyzwanie 2 – nowa organizacja pracy

Wprowadzenie nowego regulaminu pracy, który uwzględnia m.in. hybrydowy model pracy, to konieczność, a przy tym prawdziwe wyzwanie organizacyjne. W czasach epidemii warto pracę zaplanować tak, aby poszczególne zespoły (jeśli to praca zmianowa) nie spotykały się. Po ustaniu epidemii takie obostrzenia nie są koniecznością.

– Dobra organizacja pracy, zarówno w czasie pandemii, jak i po niej, gdy firma decyduje się na utrzymanie hybrydowego modelu pracy, jest warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu wydajności. Przede wszystkim trzeba przestawić się z myślenia ilościowego na zadaniowe, a więc rozliczać pracownika z wykonanego zadania lub zrealizowanego celu, a nie czasu pracy, jaki na to poświęcił. Choć oczywiście ustalenie ram czasowych wspiera motywację – wyjaśnia Paweł Wysocki, Prezes Zarządu firmy Quercus Sp. z o.o., specjalizującej się we wdrożeniach rozwiązań SAP w obszarze HR.

Wyzwanie 3 – komunikacja

Wdrożenie nowych narzędzi komunikacji dla zespołów to bodaj największa zmiana w podejściu do pracy, swego rodzaju rewolucja komunikacyjna, która musiała dokonać się niemal błyskawicznie.

– Na początku pandemii, kiedy wszyscy zaczęliśmy pracować zdalnie, zapotrzebowanie na dobrze zaprojektowane narzędzia do komunikacji zespołów było tak duże, że systemy największych dostawców po prostu nie wytrzymywały przeciążenia – wspomina ekspert Quercus. Dodaje też, że narzędzia dostępne przed pandemią miały sporo wad i nie odpowiadały wymaganiom „globalnej pracy w trybie zdalnym”. – Można powiedzieć, że w tym przypadku producenci postawili na skokowy rozwój narzędzi do komunikacji. W Quercus korzystamy z Microsoft Teams przede wszystkim dlatego, że jest to narzędzie intuicyjne i zintegrowane z pakietem Office, co gwarantuje bardziej wydajną pracę – dodaje.

Wyzwanie 4 – ewidencja czasu pracy

Nie zawsze możliwe jest przejście na zadaniowy model rozliczania pracy. Czasami konieczne jest wdrożenie odpowiednich narzędzi ewidencji czasu pracy – gdy istotne jest, aby pracownicy wykonywali pracę w określonych godzinach. – Takie narzędzia pozwalają odpowiednio rejestrować czas pracy i go rozliczać. Rozwiązaniem pomocnym w tym aspekcie, które wdrażamy u naszych klientów, jest myHR Portal – moduł RCP: umożliwia rejestrowanie czasu pracy i nieobecności z różnych źródeł, pilnowanie norm, ocenę efektywności i rozliczanie czasu pracy konkretnego pracownika – podpowiada Prezes Zarządu firmy Quercus Sp. z o.o.

Narzędzia do ewidencji czasu pracy – opracowane z myślą o pracy zdalnej – powinny pozwalać na automatyzację niektórych procesów w firmie, jak np.: wprowadzanie danych, planowanie pracy, walidacja wszelkiego rodzaju norm, czy rozliczanie końcowego czasu pracy. Powinny również być przystosowane do zdalnego zatwierdzania czasu pracy w rozproszonej organizacji.

Wyzwanie 5 – bezpieczeństwo danych

Z pracą zdalną wiąże się oczywiście kwestia bezpieczeństwa danych, które muszą być udostępnione pracownikom, aby mogli wykonywać powierzone im zadania. Jak podkreśla Paweł Wysocki, podstawowym warunkiem jest, aby pracownicy posiadali odpowiednio zabezpieczone komputery i korzystali z dostępu do systemów i zasobów firmy za pomocą szyfrowanego VPN. Istotne jest też, aby firma miała zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa danych i jej przestrzegała.

Wyzwanie 6 – delegowanie zdań

W kwestii delegowania zadań dla pracowników pracujących zdalnie ważny jest sam podział tych zdań. Chodzi o to, aby możliwa była weryfikacja stopnia wykonania zadań w stosunkowo krótkich odstępach czasu. – Pozwala to na utrzymanie motywacji do pracy, a w przypadku ewentualnego opóźnienia mamy mniej do nadrobienia, więc kryzys szybciej udaje się opanować. Dlatego ważne jest, aby zadanie było jasno określone, ograniczone czasowo oraz mierzalne – te trzy warunki zapewniają w miarę sprawną realizację zadań, także w kontekście pracy zdalnej – twierdzi szef Quercus Sp. z o.o.

Czy praca zdalna stanie się normą, czy też nasze pragnienie „powrotu do normalności” będzie tak silne, że z ochotą wrócimy do formuły pracy sprzed pandemii? Miejmy nadzieję, że przekonamy się o tym niebawem. Wielu z nas doświadczyło już tego, że możliwość pracy zdalnej to przywilej i korzyść, zwłaszcza w tak odmiennej rzeczywistości, jaką mamy obecnie. Dlatego warto zmierzyć się też z wyzwaniami pracy na odległość i inwestować w narzędzia, które nam tę ewentualną pracę zdalną ułatwią, także pod względem zarządczym.