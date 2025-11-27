Dwie istotne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 grudnia 2025 r. Dotyczą oświadczenia o powierzeniu pracy i opłat za zezwolenie na pracę

Już za chwilę wchodzą w życie 2 istotne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Już od 1 grudnia 2025 r. czyli od najbliższego poniedziałku obowiązują nowe przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a także nowe wysokości opłat za zezwolenie na pracę.

Istotne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 grudnia 2025 r.

1 grudnia 2025 r. za sprawą rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wejdą w życie nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zmiany dotyczą przede wszystkim oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz opłat za dokumenty legalizujące pracę. Przedstawiamy najważniejsze nowości.

Bieżący rok stoi pod znakiem dużych zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Najpierw 1 czerwca weszła w życie ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która (w zakresie zatrudniania cudzoziemców) zastąpiła ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a teraz – 1 grudnia – zaczną obowiązywać nowe rozporządzenia, czyli akty wykonawcze do ustawy, uszczegóławiające jej przepisy.

W tym artykule chcemy przybliżyć dwie ważne zmiany, które wprowadzają:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie państw, których obywateli mogą dotyczyć oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę oraz w związku z oświadczeniem o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Zacznijmy od ważnej zmiany w oświadczeniu o powierzeniu pracy, którą wprowadza pierwsze z wymienionych rozporządzeń.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - zmiana

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest uproszczoną, w stosunku do zezwolenia na pracę, procedurą legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce. Uzyskuje się je w powiatowym urzędzie pracy (nie jak zezwolenie na pracę w urzędzie wojewódzkim) właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy (dotyczy firm z wpisem do KRS) lub miejsce stałego pobytu (osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG). Procedura oświadczeniowa ma jednak istotne ograniczenia, ponieważ dotyczy obywateli kilku krajów, określonych we właściwym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy, przygotowanego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Do 30 listopada 2025 r. obowiązuje rozporządzenie, które umożliwia zatrudnienie na oświadczeniu o powierzeniu pracy obywateli

5 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Od grudnia 2025 r. lista ta zostanie uszczuplona.

Oświadczenie o powierzeniu pracy - jakie kraje?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, których obywateli mogą dotyczyć oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi mogą dotyczyć jedynie obywateli:

Republiki Armenii; Republiki Białorusi; Republiki Mołdawii; Ukrainy.

Na liście nie ma już Gruzji.

Co z obywatelami tego kraju, którzy rozpoczęli pracę na oświadczeniu o powierzeniu pracy przed 1 grudnia 2025 r.? Odpowiedź jest zawarta w ww. rozporządzeniu, w którym czytamy:

„Obywatel Republiki Gruzji, któremu powierzono wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może kontynuować pracę na warunkach określonych w tym oświadczeniu do dnia upływu ważności tego oświadczenia.”

Wysokość opłat od grudnia 2025 r.

1 grudnia 2025 r. zacznie obowiązywać również rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę oraz w związku z oświadczeniem o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z nim opłata wnoszona wraz ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – od 1 grudnia 2025 r. – będzie wynosić 400 zł. Jest to duża zmiana, ponieważ do tej pory opłata ta wynosiła 100 zł.

Warto dodać, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowe opłaty za zezwolenie na pracę

Na mocy tego rozporządzenia, zmianie ulegną również opłaty wnoszone w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Będą one wynosić:

200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zamierza powierzyć ją na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

– w przypadku gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zamierza powierzyć ją na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy; 400 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zamierza powierzyć ją na podstawie zezwolenia na pracę na okres przekraczający 3 miesiące;

– w przypadku gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zamierza powierzyć ją na podstawie zezwolenia na pracę na okres przekraczający 3 miesiące; 800 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– w przypadku gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zamierza powierzyć ją na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.