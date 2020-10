Zespoły rozproszone a przestrzeń biurowa

Zespoły rozproszone potrzebują przestrzeni do spotkań

Mija pół roku odkąd wiele zespołów przeszło w tryb pracy zdalnej lub zaczęło funkcjonować w modelu mieszanym. Początkowy entuzjazm, związany ze sprawną adaptacją do nowej rzeczywistości, coraz częściej ustępuje niepewności: jak rozwiązania te sprawdzą się w dłuższej perspektywie. Największym wyzwaniem staje się utrzymanie odpowiedniego poziomu energii wśród pracowników, która konieczna jest do budowania zaangażowania i efektywności. Rozwiązaniem może być odpowiednio zaaranżowana przestrzeń biurowa, która „scementuje” rozproszony zespół.

Utrzymanie dobrej energii w zespole pracowników

Praca zdalna, niegdyś jeden z pracowniczych benefitów, w ostatnim półroczu dla wielu organizacji stała się koniecznością. Mimo że w większości firm funkcjonowanie w rozproszonych zespołach sprawdziło się, managerowie coraz częściej zaczynają zadawać sobie pytanie, jak utrzymać odpowiednią dynamikę pracy i poziom efektywności pracowników w dłuższej perspektywie. Co robić by więzi między osobami w zespołach nie zaczęły się rozluźniać?

By wykonywać swoją pracę z zaangażowaniem i prawdziwym przekonaniem do tego, co robimy, potrzebujemy czuć się częścią społeczności. Niezbędny jest do tego pewien poziom „temperatury” – energii w zespole, który niełatwo jest utrzymać na odległość. Jest to szczególnie trudne w tych organizacjach, w których prowadzona jest głównie komunikacja e-mailowa, czy przez komunikatory oraz głosowa – mówi Karolina Dudek, Workplace Strategy Director w Forbis Group.

Problemy z onboardingiem

W dobie zespołów rozproszonych wyzwaniem jest również tak zwany onboarding. Zdalne wdrażanie nowych osób w obowiązki jest nie tylko znacznie bardziej skomplikowane technicznie, przez co zajmuje więcej czasu, lecz także utrudnia nawiązanie relacji oraz integrację z zespołem.

W procesie onboardingu niezwykle ważny jest element budowania poczucia przynależności oraz stopniowego poznawania tożsamości i kultury danej organizacji. Nowy członek zespołu funkcjonującego wyłącznie zdalnie jest praktycznie pozbawiony tej możliwości. Znacznie trudniej będzie mu również korzystać z dobrodziejstw mentoringu – tak istotnego z punktu widzenia dalszego rozwoju kariery – dodaje Karolina Dudek.

Ważne są prawdziwe spotkania pracowników

Jak więc zadbać o ten magiczny „składnik X”, czyli energię niezbędną do funkcjonowania rozproszonych zespołów? Dobrą praktyką jest regularne organizowanie spotkań w biurze. W zależności od specyfiki branży oraz danej organizacji mogą odbywać się one raz w miesiącu, częściej, bądź rzadziej.