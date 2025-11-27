Legitymacja emeryta-rencisty: nowe obwieszczenie MRPiPS z dnia 14 listopada 2025 r. [AKT W MOCY OD 21 LISTOPADA 2025]. Chodzi o dokładnie o obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Co to oznacza?

Wydawanie legitymacji emeryta-rencisty

Legitymacja emeryta-rencisty jest wydawana w postaci:

1) spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 mm × 85,60 mm, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanej z tworzywa sztucznego, dwustronnie laminowanej (poziomej), zawierającej elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz umieszczony na stronie drugiej w prawym górnym rogu skrót „LER” pisany alfabetem Braille’a, zwanej dalej ,,legitymacją”, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), zwanego dalej „mLegitymacją”, którego wzór wizualizacji na ekranie urządzenia mobilnego jest określony we wzorze.

Legitymacja emeryta-rencisty: nowe obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. [AKT W MOCY OD 21 LISTOPADA 2025]

Już od 21 listopada 2025 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz.U. 2025 poz. 1594, dalej jako: obwieszczenie). Wielu emerytów i rencistów zastanawia się co taki dokument w praktyce oznacza?

Jak wynika z obwieszczenia: na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz. U. poz. 560), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz. U. poz. 1295).

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz. U. poz. 1295), które stanowią:

„§ 2. Wizualizacja legitymacji emeryta-rencisty wydanej w formie dokumentu elektronicznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność do czasu pobrania przez emeryta lub rencistę aplikacji mObywatel, w której zostanie udostępniona legitymacja emeryta-rencisty zgodna z wizualizacją , o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

wydanej w formie dokumentu elektronicznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia , o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Jak dodać legitymacje emeryta-rencisty do mObywatel?

Uruchom aplikację mObywatel.

Na pulpicie aplikacji wybierz "Dodaj dokument".

Na liście wskaż: Legitymacja emeryta-rencisty.

Twoja Legitymacja emeryta-rencisty została właśnie dodana!

Ważne Jak wynika z obwieszczenia, aktualny tekst rozporządzenia (po ujednoliceniu) określa, że nie obowiązuje już przepis dot. tego, że legitymacja emeryta-rencisty wydana w formie dokumentu elektronicznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność do czasu pobrania przez emeryta lub rencistę aplikacji mObywatel, w której zostanie udostępniona legitymacja emeryta-rencisty zgodna z wizualizacją,

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 listopada 2025 r., które ogłasza jednolity tekst rozporządzenia dotyczącego legitymacji emeryta-rencisty.

Podsumowując, główne kwestie regulowane przez obwieszczenie i rozporządzenia to:

Formy legitymacji: karta plastikowa (fizyczna) – z zabezpieczeniami i oznaczeniem "LER" w alfabecie Braille'a; mLegitymacja – wersja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel

Wydawanie legitymacji: wydaje ZUS wraz z decyzją o przyznaniu emerytury/rent

Fizyczna karta – na wniosek, mLegitymacja – automatycznie po uwierzytelnieniu w mObywatel

Wymiana legitymacjI: następuje przy zmianie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, rodzaju świadczenia, oddziału NFZ lub po upływie ważności

Zwrot legitymacji: wymagany gdy ustaje prawo do świadczenia lub po śmierci emeryta/rencisty

Dane na legitymacji: numer, dane osobowe, PESEL, rodzaj świadczenia, termin ważności, organ wydający, logo ZUS (mLegitymacja dodatkowo zawiera zdjęcie i hologram)