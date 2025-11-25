Grudzień 2025 inny niż zwykle: dni wolne i godziny pracy [Kalendarz]
REKLAMA
REKLAMA
Grudzień 2025 roku jest inny niż zwykle. Jak zmieniają się dni wolne od pracy i niedziele handlowe w ostatnim miesiącu roku? Jak liczyć godziny pracy w miesiącu? Zobacz przykład wyliczeń na podstawie grudnia. Oto kalendarz grudnia 2025 roku z zaznaczonymi świętami, weekendami i niedzielami handlowymi.
- Grudzień 2025 – dni wolne
- Grudzień 2025 - dni robocze
- Grudzień 2025 - godziny pracy
- Jak liczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?
- Grudzień 2025 – wymiar czasu pracy
- Grudzień 2025 - kalendarz
Grudzień 2025 – dni wolne
Nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy weszła w życie w lutym 2025 roku. Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w grudniu są nie 2 a 3 święta ustawowo wolne od pracy. Czerwone kartki w grudniu to oczywiście wszystkie niedziele oraz:
REKLAMA
REKLAMA
- 24 grudnia 2025 r. (środa)
- 25 grudnia 2025 r. (czwartek)
- 26 grudnia 2025 r. (piątek)
Nowością jest więc Wigilia Bożego Narodzenia jako dzień wolny od pracy dla wszystkich, a nie tylko tych, którym taki benefit przyznawał pracodawca. Ogólnie mamy więc 14 świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Do 2024 r. było ich 13.
Co więcej, zgodnie z zasadą prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracownikom należy się oprócz niedzieli drugi dzień wolny od pracy w tygodniu i zwykle jest to sobota. Biorąc pod uwagę wszystkie grudniowe dni wolne jest ich aż 11. Mamy 4 pełne weekendy i 3 dni świąteczne.
Grudzień 2025 - dni robocze
Jeśli grudzień ma 31 dni, a 11 z nich to dni wolne od pracy, dni roboczych zostaje 20. Kolejną nowością grudnia 2025 r. są aż 3 niedziele handlowe. Dotychczas ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta ustanawiała 2 niedziele handlowe wypadające bezpośrednio przed świętami. Teraz niedziele handlowe są aż 3:
REKLAMA
- 7 grudnia 2025 r.
- 14 grudnia 2025 r.
- 21 grudnia 2025 r.
Grudzień 2025 - godziny pracy
20 dni pracy w grudniu daje 160 godzin pracy. Mniej godzin pracy było tylko w listopadzie - 144 godziny. 160 godzin pracy to najczęstsza miesięczna liczba godzin pracy w 2025 roku. Tyle samo pracowaliśmy w lutym, maju, czerwcu i sierpniu. Miesiące z największą liczbą godzin pracy to zawsze lipiec i październik -po 184 godziny.
Jak liczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?
Zasada obliczeń godzin pracy w miesiącu znajduje się w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Na początku mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w danym miesiącu. Do otrzymanego wyniku dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w miesiącu. Następnie odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela. Przykład wyliczeń:
1. Grudzień 2025 roku ma 4 pełne tygodnie (40 x 4= 160)
2. W grudniu 2025 roku są jeszcze 3 dodatkowe dni robocze (8 x 3 = 24)
3. Do 160 godzin dodajemy kolejne 24 godziny i otrzymujemy wynik 184 godzin
4. 3 święta ustawowo wolne od pracy oznaczają 24 godzin (3 x 8 godzin), o które należy pomniejszyć liczbę 184 (184 – 24 = 160 godzin)
W grudniu 2025 roku jest 20 dni roboczych, co daje 160 godzin pracy.
Grudzień 2025 – wymiar czasu pracy
Grudniowy wymiar czasu pracy przedstawia się następująco:
Wymiar czasu pracy
grudzień 2025
dni robocze
20
godziny pracy
160
dni wolne od pracy
11
Grudzień 2025 - kalendarz
Kalendarz grudnia 2025 roku przedstawia weekendy, dni ustawowo wolne od pracy, także Wigilią Bożego Narodzenia oraz 3 niedziele handlowe:
Polecamy: Kalendarz 2026
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA