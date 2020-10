Bezpieczeństwo danych osobowych a praca zdalna.

Dane osobowe przy pracy zdalnej

Prawie połowa firm, która wysłała pracowników do pracy zdalnej, opracowała odpowiednie procedury na tę okoliczność. Jednakże wielu pracujących zdalnie nie wie, jak zabezpieczać dane osobowe - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl.

Jak wskazali autorzy badania „Ochrona danych osobowych w trakcie pracy zdalnej”, 70 proc. Polaków pracujących z domu zadeklarowało, że taka forma daje im większe możliwości i ułatwia pogodzenie obowiązków domowych i rodzinnych z zawodowymi. Jednocześnie z powodu niskich zabezpieczeń i braku uwagi samych pracowników nowe możliwości otwierają się też przed cyberprzestępcami - ostrzegają eksperci.





Według przeprowadzonego we wrześniu 2020 r. badania, pracujący zdalnie nie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem ochrony danych osobowych. Wpływ na to ma fakt, że tylko 48 proc. firm opracowała odpowiednie procedury na tę okoliczność. Równocześnie 52 proc. pracowników nie wie, w jaki sposób ich pracodawca zabezpiecza dane osobowe. "To pierwszy sygnał ostrzegawczy" - zaznacza Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl, współpracującego z Krajowym Rejestrem Długów.

Wyłączanie zaszyfrowanego połączenia sieciowego (VPN)

Brak odpowiedniego przeszkolenia widać też w innych sytuacjach; mimo zaleceń ze strony pracodawcy, co czwarta osoba w trakcie pracy wyłącza szyfrowanie połączenia sieciowego na swoim komputerze. Z takich zabezpieczeń w postaci szyfrowanej sieci VPN korzysta niespełna 2/3 firm. To, w połączeniu z większą liczbą ataków hakerów, zwiększa zagrożenie wycieku danych osobowych pracownika, który korzysta z niezabezpieczonego komputera - wskazują autorzy badania.

Dwie linie ochrony danych

Jak tłumaczy PAP Drozd, w przypadku ochrony danych osobowych w sieci możemy mówić o dwóch liniach obrony. "Pierwszą jesteśmy my sami – użytkownicy Internetu. To od naszych decyzji zależy, czy narazimy się na niebezpieczeństwo klikając na przykład w podejrzany link albo otwierając wiadomość od fikcyjnego sklepu internetowego" - zaznacza. Druga to zabezpieczenia na urządzeniach, z których korzystamy. "Programy antywirusowe i szyfrowanie sieci pomogą w przypadku, gdy pobierzemy niewłaściwy plik lub jeśli pracujemy z zastrzeżonymi dokumentami. Firmy, które nie edukują swoich pracowników oraz nie inwestują w odpowiednie zabezpieczenia sprzętu otwierają drzwi cyberprzestępcom, którzy tylko czekają na takie okazje" - podkreśla.

Ryzyko dotyczy nie tylko pracowników, ale "także klientów firm, których dane osobowe są przetwarzane przez osoby pracujące z domu".