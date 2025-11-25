Grudzień 2025: kalendarz do druku (PDF). Pobierz i wydrukuj

Grudzień 2025: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Grudzień 2025 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

Grudzień 2025 - święta i inne dni wolne

Grudzień ma 31 dni. W dwunastym i ostatnim miesiącu roku, mamy aż 3 czerwone kartki w kalendarzu. Dni wolne to oczywiście wszystkie niedziele miesiąca oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj strony stosunku pracy ustalają, że jest to sobota. W grudniu 2025 r. są 4 pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo, zgodnie ze znowelizowaną w lutym tego roku ustawą o dniach wolnych od pracy, mamy aż 3 święta wolne od pracy:

Wigilia Bożego Narodzenia: 24 grudnia 2025 r. (środa)

24 grudnia 2025 r. (środa) I dzień Bożego Narodzenia: 25 grudnia 2025 r. (czwartek)

25 grudnia 2025 r. (czwartek) II dzień Bożego Narodzenia: 26 grudnia 2025 r. (piątek)

Wigilia stała się więc dniem ustawowo wolnym od pracy. Dotychczas był to dzień wolny dla nielicznych. Niektórzy pracodawcy przyznawali 24 grudnia wolne od pracy w ramach benefitu pozapłacowego. Była to coraz częściej stosowana praktyka.

Grudzień 2025 - ważne dni

Oprócz weekendów i świąt wolnych od pracy warto zwrócić uwagę na poniższe ważne dni występujące w grudniu:

4 grudnia 2025 r. (Barbórka) - czwartek

6 grudnia 2025 r. (Mikołajki) - sobota

21 grudnia 2025 r. (początek astronomicznej zimy) - niedziela

31 grudnia 2025 r. (Sylwester) - środa

Dodatkowo w grudniu mamy aż 3 niedziele handlowe. To pierwsze 3 niedziele miesiąca. Zgodnie bowiem z nowelizacją z lutego 2025 r. zwiększa się liczba niedziel handlowych w grudniu z 2 do 3 niedziel bezpośrednio poprzedzających święta Bożego Narodzenia.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni: Art. 7. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w: 1) kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia; 2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; 3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. 1a. (uchylony) 1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele. 2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.

Grudzień 2025 - kalendarz do druku pdf

Pobierz kalendarz grudnia i wydrukuj:

grudzień 2025 kalendarz do druku Grudzień 2025: kalendarz do druku Źródło zewnętrzne

*W grudniu 2025 r. są aż trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia 2025 r.

Grudzień - przysłowia ludowe

Przysłowia i ludowe powiedzenia związane z grudniem:

Kiedy na świętą Barbarę błoto (4 grudnia), zima będzie jak złoto.

Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki. Piąty grudzień stycznia czyni znaki.

Na świętego Ambroży (7 grudnia) poprawią się mrozy.

Jeśli w grudniu często dmucha, w marcu i kwietniu plucha.

Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.

W Mikołaja (6 grudnia) gdy deszcz wszędzie, cała zima lekka będzie.

Suchy grudzień - sucha wiosna i suche lato. / Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.

Grudzień zimny i śniegiem pokryty daje rok w zboże obfity.

Gdy w Wigilię z dachu ciecze to się zima długo wlecze.

Gdy w Boże Narodzenie pogodnie, będzie tak przez cztery tygodnie.

Gdy na Szczepana (26 grudnia) błoto po kolana, na Zmartwychwstanie wytoczym sanie.

Na święty Sylwester (31 grudnia) mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.

Grudzień jaki, czerwiec taki.

Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi.

