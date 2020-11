Stres cyfrowy pracowników zdalnych

Stres cyfrowy to problem przede wszystkim pracowników zdalnych. Konsekwencją ciągłego bycia online jest przebodźcowanie się, dodatkowe napięcia i stres, co może prowadzić do wypalenia zawodowego i depresji. Rozwiązaniem może być digital well-being. Jak zachować zdrowy balans między życiem realnym i wirtualnym?