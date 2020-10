Praca działu kadr w czasie epidemii

Organizacja działu kadr podczas epidemii

W jaki sposób epidemia wpłynęła na organizację pracy działu kadr?

Można powiedzieć, że były to zmiany rewolucyjne, a organizacja pracy w działach kadr zmieniła się diametralnie. Przed pandemią najczęściej pracownicy kontaktowali się z działem personalnym osobiście. Owszem, czasem korzystali z telefonu lub maila, jednak w sprawach ważnych i pilnych po prostu udawali się do kadr, aby rozwiązać dany problem. Nowa rzeczywistość takie procedury w zasadzie wykluczyła. Czas pandemii wymusił ograniczenie kontaktów bezpośrednich między pracownikami do minimum, więc tam, gdzie to tylko było możliwe, wykorzystywane były narzędzia online lub dokumenty w wersji elektronicznej. Zakładam, że taki tryb pracy kadr zostanie w większości firm wdrożony już na stałe, jak tylko powstaną odpowiednie przepisy, które będą np. pozwalały pracownikom w prosty sposób poświadczać odbiór dokumentów i je podpisywać. Jak tylko się usankcjonują, a firmy uruchomią nowe narzędzia do realizacji tych procesów, postęp w tej sferze znacznie przyspieszy.





Inne wyzwania działów kadr

Ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami i konieczność zmiany trybu pracy w związku z epidemią koronawirusa z pewnością były trudnym doświadczeniem dla działów kadr. Z jakimi innymi wyzwaniami zawodowymi musiały się mierzyć w tym czasie?

Rzeczywiście, konieczność ograniczenia kontaktów z pracownikami wpłynęła na wszystkie procesy kadrowe, które musiały być zmienione w taki sposób, aby faktycznie można było uniknąć bezpośrednich spotkań. Moim zdaniem największym wyzwaniem była potrzeba identyfikacji i wprowadzenia zmian w procesach kadrowych oraz konieczność szybkiego (szybszego niż w normalnym trybie) wdrożenia nowych narzędzi wspomagających wykonanie tych procesów. Pamiętajmy, że pracownicy działów kadr często także pracowali zdalnie – z powodu kwarantanny lub opieki nad dziećmi w czasie lockdownu. W lepszej sytuacji były firmy (i pracownicy) już wcześniej korzystające z zaawansowanych narzędzi IT w obszarze HR, jak np. SAP – architektonicznie przygotowanych do pracy zdalnej (SAP jest w pełni funkcjonalny nawet przy małych prędkościach Internetu). W czasie lockdownu sprawdziły się też narzędzia zdalne, stworzone z myślą o realizacji procesów kadrowych od strony pracowników, czyli portale pracownicze, do których personel może logować się z dowolnego miejsca i o każdej porze.