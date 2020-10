Nowe wyzwania HR w postpandemicznym świecie

Nowe wyzwania HR w postpandemicznej rzeczywistości oraz technologie w odpowiedzi na nie

HR spotyka się z wieloma wyzwaniami w postpandemicznej rzeczywistości. Rynek niejako wymusza aktualizację dotychczasowego podejścia w procesach rekrutacyjnych, w tym także sposobu pozyskiwania nowych pracowników i wykorzystania technologii. O tym, jak odnaleźć się w tych często nowych okolicznościach i na co warto zwrócić szczególną uwagę z perspektywy pracodawcy, opowiada Piotr Gorzelak, kierujący pracą obszaru private bank w Citibank Europe w Polsce.

Zmiany w rekrutacji i i zarządzaniu pracownikami

W ostatnim roku widzieliśmy, jak społeczeństwo zmienia się z niespotykaną dotąd prędkością. Zmieniło się podejście do wielu procesów, w tym również rekrutacji i zarządzania pracownikami, którzy dziś pracują w rozproszonych zespołach w systemie home office. Zaobserwować można było częściową redukcję zatrudnienia, a wiele firm spowolniło lub wręcz wstrzymało procesy rekrutacyjne. W Citi postanowiliśmy obrać przeciwny kierunek i nie tylko zwiększyliśmy zatrudnienie w biurach w Warszawie i Olsztynie do ponad 4800 pracowników, ale poszliśmy o krok dalej i poszerzyliśmy zakres świadczonych usług. W rezultacie, otwarta rekrutacja na stanowiska, m.in. z obszaru private bank, zapewnienia zgodności, zarządzania ryzykiem czy też przeciwdziałania praniu pieniędzy - trwa nieprzerwanie. Dzięki temu utrzymaliśmy pozycję jednego z największych i najszybciej rozwijających się oddziałów w globalnej sieci firmy.





Zdalne rozmowy kwalifikacyjne

Zdalna forma prowadzenia spotkań kwalifikacyjnych to kolejne wyzwanie, szczególnie dla firm, które nie rozwinęły jeszcze dostatecznie swoich systemów rekrutacyjnych o możliwość przeprowadzania rozmów audio i video. W międzynarodowych strukturach z zespołami działającymi na całym świecie zadanie to jest o tyle łatwiejsze, że od dłuższego czasu są one częścią ekosystemu biznesowego. W przypadku Citi, zmiana ta wpłynęła przede wszystkim na wzrost wykorzystania funkcjonującego już narzędzia, co przełożyło się na zwiększenie zatrudnienia o ponad 800 osób, w tym ponad 50 w obszarze private bank.

Zdalny onboarding

W obecnej sytuacji zdalnie odbywa się także proces onboardingu pracowników. Kandydaci otrzymują i podpisują umowy przez Internet, a ich weryfikacja również przeprowadzana jest online. W Citi dysponujemy technologią umożliwiającą pracę zdalną od pierwszego dnia, wdrożyliśmy programy wspierające zarówno menedżerów zatrudniających, jak i nowych pracowników. Obserwujemy, że największym wyzwaniem jest budowanie zaangażowania pracownika w wirtualnym systemie pracy. Dlatego już pierwszy dzień rozpoczyna szkolenie powitalne i wprowadzające do firmy, a regularnie, dwa razy w miesiącu, odbywa się w pełni zdalny tzw. orientation day. Poza zdalnymi szkoleniami, niezmiennie funkcjonuje program Citi Buddy, by dzięki pomocy bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów zdobywać wiedzę o kulturze, zwyczajach i najlepszych praktykach.