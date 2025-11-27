70 proc. Polaków nie obawia się o stabilność swojego zatrudnienia, ale tylko 41 proc. uważa swoje wynagrodzenie za sprawiedliwe. Ale co oznacza sprawiedliwe czy godne wynagrodzenie? Dla każdego co innego. Poniżej nowe dane z 9. edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”.

Sprawiedliwe wynagrodzenie - czyli jakie? "Szczęście w pracy Polaków" [ANALIZA BADANIA]

70 proc. Polaków nie obawia się o stabilność swojego zatrudnienia, ale tylko 41 proc. uważa swoje wynagrodzenie za sprawiedliwe. Nowe dane z 9. edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Aż połowa pracujących Polek i Polaków uważa, że firmy nie zapewniają wystarczającego wsparcia szkoleniowego, a 56 proc. nie poleciłoby innym swojej pracy. Jako najważniejszy benefit, który poprawiłby satysfakcję zawodową, 61 proc. badanych wskazuje skrócenie tygodnia pracy, a 22,5 proc. – wsparcie psychologiczne. Chociaż aż 70 proc. polskich pracowników i pracowniczek nie obawia się o utratę zatrudnienia czy zleceń, to ogólny poziom szczęścia w pracy wynosi jedynie 5,7 w 10‑punktowej skali.

Tylko 41 proc. aktywnych zawodowo Polek i Polaków uważa, że ich obecne wynagrodzenie jest sprawiedliwe, a 56 proc. nie byłoby gotowych polecić swojej pracy osobom o podobnym profilu zawodowym

Tylko 41 proc. aktywnych zawodowo Polek i Polaków uważa, że ich obecne wynagrodzenie jest sprawiedliwe, a 56 proc. nie byłoby gotowych polecić swojej pracy osobom o podobnym profilu zawodowym. Jednocześnie również 41 proc. ma poczucie, że ich osiągnięcia nie są zauważane i doceniane przez firmę. To dane z najnowszej, dziewiątej już edycji raportu „Szczęście w pracy Polaków” przygotowanego przez agencję pracy Jobhouse oraz No Fluff Jobs, polski portal z widełkami w ogłoszeniach o pracy.

Przepis art. 13 Kodeksu Pracy określa, że: pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

REKLAMA

Ważne Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2022 r., III AUa 361/19, wskazuje, że: Istotą godziwości (sprawiedliwości) wynagrodzenia jest ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy. Chodzi przy tym nie o ekwiwalentność polegającą na pełnej równowartości wynagrodzenia i pracy. Wynagrodzenie godziwe to wynagrodzenie ekwiwalentne do ilości i jakości świadczonej pracy, rodzaju pracy oraz niezbędnych do jej wykonania kwalifikacji, skali odpowiedzialności i obciążeń psychicznych, fizycznych i intelektualnych związanych z jej świadczeniem. Określając godziwe wynagrodzenie trzeba uwzględnić takie czynniki jak: siatka wynagrodzeń obowiązująca w zakładzie pracy, średni poziom wynagrodzeń za taki sam lub podobny charakter świadczonej pracy w danej branży, wykształcenie, zakres obowiązków, odpowiedzialność materialna, dyspozycyjność. Ocena godziwości wynagrodzenia wymaga uwzględnienia okoliczności każdego konkretnego przypadku, a zwłaszcza rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy oraz wymaganych kwalifikacji. Wprawdzie w sferze ubezpieczeń społecznych kryteria służące do weryfikacji wynagrodzenia za pracę zostały zaostrzone to jednak tendencja ta nie upoważnia do nadmiernego rygoryzmu. Nie może on w szczególności polegać na formułowaniu abstrakcyjnego i uniwersalnego wzorca redukcyjnego. Nie jest też prawidłowe zaakcentowanie wybranych czynników (niekorzystnych dla strony), przy pominięciu innych, które niekoniecznie świadczą o uchybieniu zasadom współżycia społecznego, czy też zamiarze obejścia prawa.

70 proc. pracowników czuje się stabilnie w pracy

Poziom szczęścia odczuwanego przez Polki i Polaków w pracy jest niski i wynosi obecnie 5,7 w 10-punktowej skali, pozostając na niemal niezmienionym pułapie w porównaniu do ubiegłego roku. Można tu mówić o pewnej poprawie – w poprzednich latach widać było wyraźny spadek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Chociaż polscy pracownicy i pracowniczki mają zastrzeżenia do swoich miejsc pracy, to czują się w nich bezpiecznie – aż 70 proc. nie obawia się o stabilność swojego zatrudnienia czy liczbę zleceń. Zaskakuje jednak fakt, że nie przekłada się na to ogólny poziom szczęścia w pracy, chociaż w obliczu stopniowego wzrostu bezrobocia i regularnych informacji o trudnym położeniu wielu firm, znaczenie stabilności miejsca pracy rośnie – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer z No Fluff Jobs. – Czy tę odpowiedź wskazują osoby, które już „przetrwały” fale zwolnień, pewne zaufania ze strony pracodawców, czy może wynika to z braku zainteresowania sytuacją rynkową danej branży? Powodów jest pewnie tyle, co ankietowanych.

Połowa badanych uważa, że pracodawcy nie dbają o ich zdrowie psychiczne

W pytaniu o dodatkowe benefity, które w największym stopniu wpływają na poczucie szczęścia i zadowolenia z pracy, aż 61 proc. ankietowanych wskazało skrócenie tygodnia pracy. Kolejne miejsca zajęły premie i dodatki specjalne (56,5 proc. badanych), możliwość pracy z dowolnego miejsca (55 proc.) oraz dodatkowe dni urlopu lub nielimitowany urlop (52 proc.). W pierwszej dziesiątce kluczowych benefitów znalazło się również wsparcie psychologiczne, wskazywane przez 22,5 proc. badanych. Niestety tylko 38,5 proc. respondentów uważa, że w ich miejscu pracy dba się o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników. Niemal połowa ma odmienną opinię, a 16 proc. nie ma zdania na ten temat.

Te dane bardzo jasno pokazują, że pracownicy oczekują dziś nie tylko stabilności, ale też realnej troski o ich dobrostan, rozwój i poczucie sprawiedliwości – mówi Natalia Bogdan, prezeska Jobhouse i współautorka badania. – Coraz wyraźniej widać, że samo bezpieczeństwo zatrudnienia nie wystarcza, żeby budować szczęście w pracy. Ludzie chcą być słuchani, doceniani, mieć wpływ i dostęp do narzędzi, które pozwalają im rosnąć. Firmy, które to zrozumieją, wygrają walkę o talenty w najbliższych latach.

Co drugi pracownik bez wsparcia szkoleniowego

Nieco ponad 60 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że w ich zespole ceni się doświadczenie i wiedzę starszych pracowników. Niestety odwrotną opinię na ten temat wyraża aż co 4. badany. Jeśli chodzi o stosunek do młodych pracowników i pracowniczek, to połowa respondentów twierdzi, że wystarczająco angażują się oni w swoje obowiązki, a ¼ jest przeciwnego zdania.

Natomiast aż co drugi badany ma poczucie, że firma, w której pracuje, nie udziela wystarczającego wsparcia szkoleniowego czy mentoringowego osobom w każdym wieku. Przeciwnego zdania jest tylko ⅓ respondentów. Co ciekawe, jednocześnie 48 proc. respondentów przyznaje, że praca daje im możliwość nauki nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, oraz kompetencji przyszłości.

Ważne Badanie „Szczęście w pracy Polaków” zostało zrealizowane na próbie 1154 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które w większości pracują obecnie w dużych miastach. Badanie zrealizowano w dniach 23 września – 28 października 2025 za pomocą ankiety online.

Źródło: No Fluff Jobs to portal z ogłoszeniami o pracy w IT, marketingu, sprzedaży, finansach, HR i innych branżach. Tu kandydaci i kandydatki zawsze mogą sprawdzić, czy oferta pasuje im pod kątem finansowym. Firma działa od 2014 roku i od początku istnienia jej główną misją jest szerzenie transparentności na rynku pracy. Ważna jest dla niej pomoc kandydującym w szukaniu wymarzonej pracy, ale także ułatwienie firmom znalezienia najbardziej dopasowanych do nich specjalistów i specjalistek.