Gala Państwowej Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim. Przyznano najważniejsze nagrody świata pracy

W środę, 26 listopada 2025 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się coroczna gala Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas gali wyróżniono osoby i instytucje, które zasłużyły się dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników oraz promocji prawa pracy w Polsce. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji państwowej, pracodawców, związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy, Marcin Stanecki, podczas uroczystej gali uhonorował laureatów najważniejszych nagród i konkursów organizowanych przez PIP.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznawane są osobom i instytucjom, które mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, a także wprowadzania nowatorskich rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo. Nagrody wręczyli Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki oraz wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

Nagrodami im. Haliny Krahelskiej wyróżnieni zostali:

dr Henryka Bochniarz

Sławomir Broniarz

Zbigniew Derdziuk

dr Dominika Dörre-Kolasa

Tomasz Golis

Janusz Kowalski

dr Błażej Mądrzycki

Paweł Mońka

dr n. med. Marcin Rybacki

Józef Ryl

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Konkurs "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"

Podczas gali wręczono także statuetki Mecum Tutissimus Ibis (ze mną będziesz najbezpieczniejszy) w XXXII edycji konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej". Celem konkursu jest promowanie firm, które tworzą bezpieczne środowisko pracy, dbają o zdrowie pracowników oraz konsekwentnie przestrzegają przepisów prawa pracy i zasad legalnego zatrudnienia. Ze względu na różną wielkość zatrudnienia i skalę problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy oceniani byli w trzech kategoriach: małych (zatrudniających do 49 osób), średnich (zatrudniających od 50 do 249 osób) i dużych zakładów (zatrudniających powyżej 249 osób). Statuetki wręczył Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki wraz z wicemarszałkiem Senatu Magdaleną Biejat.

W kategorii zakładów małych nagrodę otrzymali:

EwiKor Construction Sp. z o.o.

Schraner Polska Sp. z o.o.

Spółdzielnia Pszczelarska Apis w Lublinie

W kategorii zakładów średnich nagrodę otrzymali:

Aalberts hydronic flow control Sp. z o.o.

Holcim Polska S.A. Cementownia Małogoszcz

Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Fabryka w Opolu

W kategorii zakładów dużych nagrodę otrzymali:

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. Zakład w Pilawie

Grupa Żywiec Sp. z o.o. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu

Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.

Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy

Podczas gali uhonorowano także laureatów konkursu "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy". Wyróżnienia te trafiają do osób, które w swoim zakładzie pracy z zaangażowaniem czuwają nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skutecznie wspierają pracowników w sytuacjach spornych. Nagrodzeni zostali:

Małgorzata Łuczyńska

Marian Kowalski

Mirosław Listewnik

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia

Nagrody im. Romana Giedrojcia odebrali inspektorzy pracy wyróżniający się szczególną skutecznością i determinacją w poprawianiu warunków pracy, egzekwowaniu przestrzegania prawa oraz popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Nagrodzeni zostali:

Beata Gruszczyńska-Czudaj

Marcin Korta

Mirosław Wierzbicki

