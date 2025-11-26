Gala Państwowej Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim. Przyznano najważniejsze nagrody świata pracy
REKLAMA
REKLAMA
W środę, 26 listopada 2025 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się coroczna gala Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas gali wyróżniono osoby i instytucje, które zasłużyły się dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników oraz promocji prawa pracy w Polsce. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji państwowej, pracodawców, związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.
- Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
- Konkurs "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"
- Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy
- Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia
Szef Państwowej Inspekcji Pracy, Marcin Stanecki, podczas uroczystej gali uhonorował laureatów najważniejszych nagród i konkursów organizowanych przez PIP.
REKLAMA
REKLAMA
Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznawane są osobom i instytucjom, które mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, a także wprowadzania nowatorskich rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo. Nagrody wręczyli Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki oraz wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.
Nagrodami im. Haliny Krahelskiej wyróżnieni zostali:
- dr Henryka Bochniarz
- Sławomir Broniarz
- Zbigniew Derdziuk
- dr Dominika Dörre-Kolasa
- Tomasz Golis
- Janusz Kowalski
- dr Błażej Mądrzycki
- Paweł Mońka
- dr n. med. Marcin Rybacki
- Józef Ryl
- prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
Konkurs "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"
Podczas gali wręczono także statuetki Mecum Tutissimus Ibis (ze mną będziesz najbezpieczniejszy) w XXXII edycji konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej". Celem konkursu jest promowanie firm, które tworzą bezpieczne środowisko pracy, dbają o zdrowie pracowników oraz konsekwentnie przestrzegają przepisów prawa pracy i zasad legalnego zatrudnienia. Ze względu na różną wielkość zatrudnienia i skalę problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy oceniani byli w trzech kategoriach: małych (zatrudniających do 49 osób), średnich (zatrudniających od 50 do 249 osób) i dużych zakładów (zatrudniających powyżej 249 osób). Statuetki wręczył Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki wraz z wicemarszałkiem Senatu Magdaleną Biejat.
REKLAMA
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
W kategorii zakładów małych nagrodę otrzymali:
- EwiKor Construction Sp. z o.o.
- Schraner Polska Sp. z o.o.
- Spółdzielnia Pszczelarska Apis w Lublinie
W kategorii zakładów średnich nagrodę otrzymali:
- Aalberts hydronic flow control Sp. z o.o.
- Holcim Polska S.A. Cementownia Małogoszcz
- Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Fabryka w Opolu
W kategorii zakładów dużych nagrodę otrzymali:
- Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. Zakład w Pilawie
- Grupa Żywiec Sp. z o.o. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu
- Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.
Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy
Podczas gali uhonorowano także laureatów konkursu "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy". Wyróżnienia te trafiają do osób, które w swoim zakładzie pracy z zaangażowaniem czuwają nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skutecznie wspierają pracowników w sytuacjach spornych. Nagrodzeni zostali:
- Małgorzata Łuczyńska
- Marian Kowalski
- Mirosław Listewnik
Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia
Nagrody im. Romana Giedrojcia odebrali inspektorzy pracy wyróżniający się szczególną skutecznością i determinacją w poprawianiu warunków pracy, egzekwowaniu przestrzegania prawa oraz popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Nagrodzeni zostali:
- Beata Gruszczyńska-Czudaj
- Marcin Korta
- Mirosław Wierzbicki
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA