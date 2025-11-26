REKLAMA

Gala Państwowej Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim. Przyznano najważniejsze nagrody świata pracy

Gala Państwowej Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim. Przyznano najważniejsze nagrody świata pracy

26 listopada 2025, 18:36
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska
Zamek Królewski w Warszawie
Gala Państwowej Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim. Przyznano najważniejsze nagrody świata pracy
ShutterStock

W środę, 26 listopada 2025 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się coroczna gala Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas gali wyróżniono osoby i instytucje, które zasłużyły się dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników oraz promocji prawa pracy w Polsce. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji państwowej, pracodawców, związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy, Marcin Stanecki, podczas uroczystej gali uhonorował laureatów najważniejszych nagród i konkursów organizowanych przez PIP.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznawane są osobom i instytucjom, które mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, a także wprowadzania nowatorskich rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo. Nagrody wręczyli Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki oraz wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

Nagrodami im. Haliny Krahelskiej wyróżnieni zostali:

  • dr Henryka Bochniarz
  • Sławomir Broniarz
  • Zbigniew Derdziuk
  • dr Dominika Dörre-Kolasa
  • Tomasz Golis
  • Janusz Kowalski
  • dr Błażej Mądrzycki
  • Paweł Mońka
  • dr n. med. Marcin Rybacki
  • Józef Ryl
  • prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Konkurs "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"

Podczas gali wręczono także statuetki Mecum Tutissimus Ibis (ze mną będziesz najbezpieczniejszy) w XXXII edycji konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej". Celem konkursu jest promowanie firm, które tworzą bezpieczne środowisko pracy, dbają o zdrowie pracowników oraz konsekwentnie przestrzegają przepisów prawa pracy i zasad legalnego zatrudnienia. Ze względu na różną wielkość zatrudnienia i skalę problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy oceniani byli w trzech kategoriach: małych (zatrudniających do 49 osób), średnich (zatrudniających od 50 do 249 osób) i dużych zakładów (zatrudniających powyżej 249 osób). Statuetki wręczył Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki wraz z wicemarszałkiem Senatu Magdaleną Biejat.

W kategorii zakładów małych nagrodę otrzymali:

  • EwiKor Construction Sp. z o.o.
  • Schraner Polska Sp. z o.o.
  • Spółdzielnia Pszczelarska Apis w Lublinie

W kategorii zakładów średnich nagrodę otrzymali:

  • Aalberts hydronic flow control Sp. z o.o.
  • Holcim Polska S.A. Cementownia Małogoszcz
  • Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Fabryka w Opolu

W kategorii zakładów dużych nagrodę otrzymali:

  • Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. Zakład w Pilawie
  • Grupa Żywiec Sp. z o.o. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu
  • Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.

Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy

Podczas gali uhonorowano także laureatów konkursu "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy". Wyróżnienia te trafiają do osób, które w swoim zakładzie pracy z zaangażowaniem czuwają nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skutecznie wspierają pracowników w sytuacjach spornych. Nagrodzeni zostali:

  • Małgorzata Łuczyńska
  • Marian Kowalski
  • Mirosław Listewnik

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia

Nagrody im. Romana Giedrojcia odebrali inspektorzy pracy wyróżniający się szczególną skutecznością i determinacją w poprawianiu warunków pracy, egzekwowaniu przestrzegania prawa oraz popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Nagrodzeni zostali:

  • Beata Gruszczyńska-Czudaj
  • Marcin Korta
  • Mirosław Wierzbicki

Gala Państwowej Inspekcji Pracy 2025

Gala Państwowej Inspekcji Pracy 2025

Państwowa Inspekcja Pracy

Gala Państwowej Inspekcji Pracy 2025

Gala Państwowej Inspekcji Pracy 2025

Państwowa Inspekcja Pracy

Gala Państwowej Inspekcji Pracy 2025

Gala Państwowej Inspekcji Pracy 2025

Państwowa Inspekcja Pracy

Gala Państwowej Inspekcji Pracy 2025

Gala Państwowej Inspekcji Pracy 2025

Państwowa Inspekcja Pracy

