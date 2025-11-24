REKLAMA

Wigilia 2025 wolna od pracy? Co mówi ustawa o dniach wolnych od pracy

Wigilia 2025 wolna od pracy? Co mówi ustawa o dniach wolnych od pracy

24 listopada 2025, 09:33
Emilia Panufnik
Czy Wigilia 2025 jest wolna od pracy? 24 grudnia dniem wolnym od pracy
Wigilia 2025 jest wolna od pracy? ustawa o dniach wolnych od pracy
Wigilia 2025 jest wolna od pracy. Dnia 1 lutego 2025 r. weszły w życie istotne zmiany w czasie pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy została znowelizowana o 14. dzień wolny - 24 grudnia. Poparcie dla wolnej Wigilii Bożego Narodzenia wyraził m.in. Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki czy Ministra Rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

rozwiń >

Wigilia 2025 jest wolna od pracy?

Tak. Wigilia w 2025 roku jest wolna od pracy i każda kolejna także. To było pewne, że prędzej czy później Wigilia Bożego Narodzenia stanie się dniem wolnym od pracy. Nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy dodała 24 grudnia do 13 świąt wolnych od pracy w Polsce. W 2025 roku mamy ich 14. Uznanie Wigilii Bożego Narodzenia za święto ustawowo wolne od pracy poparło wiele osób, m.in. Prezydent RP, Andrzej Duda, Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki i Ministra rodziny, Agnieszka Dziamianowicz-Bąk. Projekt dodający czternaste święto wolne od pracy w dniu 24 października 2024 roku przedstawił Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowe Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy).

Wigilia dniem wolnym od pracy w ustawie

Podobny projekt dodający do dni wolnych od pracy Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia wpłynął do sejmu 5 grudnia 2018 roku. Wówczas skierowano projekt do I czytania i na tym prace sejmowe się zakończyły. Pomysł ten negatywnie ocenili przedstawiciele pracodawców, wnosząc o zaniechanie dalszych prac legislacyjnych.

Obecna nowelizacja przewidywał wprowadzenie jednego dodatkowego święta. Pominięto Wielki Piątek. Nie przemawiały już argumenty świadczące o wielkich stratach dla gospodarki narodowej. Tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia pracownicy biorą urlop wypoczynkowy, pracują krócej albo otrzymują wolne od pracodawcy. Nie przewiduje się więc niekorzystnych skutków ustanowienia dnia wolnego akurat w tym dniu. Tym bardziej, że często sami przedsiębiorcy udzielają swoim pracownikom tego dnia wolnego.

 

Wigilia wolna od pracy - projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy

Uzasadnienie do projektu nowelizacji:

Projektodawcy proponują wprowadzić dzień wolny od pracy 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem poprzedzającym święto Bożego Narodzenia. Wigilia jest dniem ważnym dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin, którzy ten szczególny czas spędzają w gronie najbliższych podczas kolacji wigilijnej kultywując m.in. tradycje religijne. Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00. Wigilia Bożego Narodzenia wiąże się też z podróżami oraz wyjazdami pracowników oraz ich rodzin, aby ten wyjątkowy czas mogli spędzić z rodzicami, dziadkami, osobami starszymi, którzy często mieszkają w różnych miejscach w Polsce. Proponowane rozwiązanie umożliwi rozłożenie ruchu drogowego na dłuższy czas, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących w tym okresie.

Dodatkowy dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia ułatwi pracownikom łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym, a co za tym idzie ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej w tym dniu nie mają zajęć edukacyjnych a jedynie, zapewnione w szkołach, zajęcia opiekuńcze. Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, oraz na Węgrzech.

Obecnie obowiązująca ustawa o dniach wolnych od pracy stanowi, że dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, I maja Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele. Poprzez zmianę ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie dodatkowy dzień wolny w dniu 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników.

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czytamy, że Polacy wciąż są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy. W naszym państwie pracuje się 40,4 godzin tygodniowo. To o 3 godziny dłużej niż przeciętnie pracuje się w UE. Dłużej od nas pracują już tylko Grecy. Natomiast pod względem godzenia życia prywatnego z zawodowym zgodnie z danymi na 2022 rok Polska zajmuje 3 miejsce, ale od końca. Warto więc pochylić się nad work-life balance.

Ostatnia Wigilia Bożego Narodzenia była pracująca

Pracownicy zainteresowani byli odpowiedzią na pytanie czy już w 2024 roku skorzystają z dodatkowego dnia wolnego w dniu 24 grudnia. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odpowiedziała, że wszystko zależało od tempa prac sejmowych. Na pewno była szansa na to, że już w 2024 roku pracownicy mogliby nie iść do pracy 24 grudnia. Tym bardziej, że poparcie dla tej ustawy wyraził Prezydent RP Andrzej Duda. Udzielając wypowiedzi w Radiu Zet, przyznał, że podpisałby tę ustawę. W dniu 8 listopada (piątek) odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji. Wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji nie przeszedł (wynik: 213 za, 235 przeciw, 1 wstrzymał się). Zagłosowano natomiast za wnioskiem o skierowanie projektu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju (wynik: 235 za, 215 przeciw, 0 wstrzymało się).

Na temat dodania Wigilii Bożego Narodzenia do dni wolnych od pracy pozytywnie wypowiadał się także Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki. Na pytanie infor.pl o ocenę projektu ustanawiającego Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy odpowiada następująco:

Wieloletnie doświadczenia i obserwacje Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że duża część pracodawców Wigilię traktuje w sposób wyjątkowy. W tym dniu firmy stosują wiele rozwiązań, które pozwalają pracownikom łączyć pracę z życiem prywatnym i rodzinnym. Tak zwany „work life balance” w tym dniu ma zastosowanie praktyczne od wielu lat. Pracodawcy w Wigilię skracają czas pracy, organizują spotkania okolicznościowe, wiele osób wykorzystuje urlop wypoczynkowy.  Wolna od pracy Wigilia moim zdaniem zlikwiduje złudne przekonanie, że jest to jeden z setek normalnych dni pracy w roku. Widać, że dla pracodawców i pracowników Wigilia to szczególny czas dlatego popieram propozycję, by był on od ustawowo wolny od pracy.

Ostatecznie Wigilia Bożego Narodzenia w 2024 roku była pracująca, ale podpisana przez Prezydenta RP ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2025 roku. Najbliższy 24 grudnia będzie więc dniem wolnym od pracy.

Przedsiębiorcy przeciw dniu wolnemu w Wigilię

Przeciwko ustanowieniu dnia wolnego w Wigilię Bożego Narodzenia występowali przedsiębiorcy. Dnia 24 listopada 2024 r. otrzymaliśmy komentarz w danej sprawie od rzecznika MŚP. Minister Agnieszka Majewska zwracała uwagę na tryb procedowania projektu oraz termin wejścia w życie nowego przepisu. Skoro nowa regulacja miała zacząć obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, bardzo możliwe było, że wolna będzie już wigilia 2024 roku. Projekt skierowano do konsultacji w dniu 30 października 2024 r., a więc jego uchwalenie i wejście w życie w 2 miesiące podaje w wątpliwość „dotrzymanie standardów odpowiedzialnego i racjonalnego prawodawstwa”. Rzeczniczka MŚP proponowała wprowadzić długie vacatio legis, pozwalające na dostosowanie się do nowych przepisów. Jej zdaniem wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego w 2024 roku mogłoby przynieść wymierne straty i utrudnienia organizacyjne np. w logistyce i handlu. Rzeczniczka MŚP podkreślała: „decyzja co do ewentualnego ustanowieni dnia 24 grudnia dniem wolnym od pracy nie powinna być podejmowana pochopnie, gdyż wymaga zebrania odpowiednich danych, poddania ich pogłębionej analizie oraz przeprowadzenia bez zbędnego pośpiechu rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi grupami społecznymi, w tym także z przedsiębiorcami”. 

24 grudnia – czy wolne od pracodawcy?

Czy 24 grudnia mógł być dniem wolnym od pracodawcy? Oczywiście. W przepisach wewnątrzzakładowych zawsze można korzystniej unormować sytuację pracownika niż wymagają tego przepisy prawa pracy. Coraz więcej pracodawców decyduje się na taki ruch. To często jeden z benefitów pozapłacowych, który pracownicy bardzo sobie cenią. Jak już wcześniej zostało napisane, w tym dniu zwykle pracuje się krócej. Nie jest więc wielką szkodą dla pracodawcy uznanie go za wolny od pracy. Natomiast taka inicjatywa z pewnością spotka się z aprobatą pracowników i może być elementem employer brandingu. Pracodawca w ten sposób wyraża również zaangażowanie w utrzymywanie balansu między życiem prywatnym i zawodowym swojego zespołu. Podobną praktykę można stosować w przypadku np. święta firmy czy Wielkiego Piątku.

Związki zawodowe za dniem wolnym w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielki Piątek

O wypowiedź w sprawie przyznania dnia wolnego w Wigilię Bożego Narodzenia poprosiliśmy przedstawiciela OPZZ, Pawła Galca. Oto komentarz w tej sprawie: "W licznych firmach Wigilia już teraz jest dniem wolnym od pracy, wpisanym w akcie wewnątrzzakładowym jakim jest regulamin lub zarządzenie. Bywa że pracownicy w tym dniu dostają wolne ad hoc lub ich czas pracy jest skracany, takie działania należy ocenić pozytywnie. Dla Polaków dzień ten jest istotny nie tylko z punktu widzenia religijnego ale i rodzinnego. Trudno pogodzić liczne obowiązki domowe i spotkania w gronie najbliższych z pełnoetatową pracą w tym dniu. Z tego samego powodu warto również rozpocząć analogiczną dyskusję dotyczącą innego bardzo ważnego święta jakim jest Wielki Piątek. Dzień ten już teraz jest wolny od pracy w wielu krajach Europy. Stopniowe skracanie czasu pracy polskich pracowników jest zasadne nie tylko z powodu zmian na rynku pracy, ale również w kontekście przepracowania polskich pracowników. Z tego powodu należy wyrazić nadzieję, że tempo prac parlamentarnych umożliwi polskim pracownikom skorzystanie z wolnej Wigilii jeszcze w tym roku."

Wigilia dniem wolnym od pracy od 2025 roku - zmiany w czasie pracy

Dnia 26 listopada 2024 roku na stronie sejmowej pojawiło się Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym dokumentem w projekcie wprowadzono kilka zmian. Jedna z nich polega na zmianie terminu wejścia w życie nowelizacji na 1 lutego 2025 roku. W związku z tym, 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy, ale dopiero w 2025 roku. W druku nr 855 dodano również kolejną niedzielę handlową przed Bożym Narodzeniem. W sumie w grudniu będą aż 3 niedziele z dozwolonym handlem.

 

Wigilia dniem wolnym od pracy od 2025 roku

sejm.gov.pl

 

Wigilia dniem wolnym od pracy od 2025 roku - zmieniony projekt

sejm.gov.pl

Dodatnie kolejnego dnia wolnego w roku powoduje zmiany w czasie pracy. Mamy mniej godzin pracy w miesiącu grudniu, a w konsekwencji mniej godzin pracy w wymiarze rocznym. Wpływa to m.in. na stawkę godzinową na umowie o pracę czy dodatek za pracę w nocy.

Zobacz również:

Wszystkie dni wolne od pracy w Polsce 2025

Wszystkie dni wolne od pracy w Polsce wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Od 1 lutego 2025 r. dniami wolnymi od pracy w Polsce są wszystkie niedziele oraz 14 następujących świąt:

  • 1 stycznia - Nowy Rok, 
  • 6 stycznia - Święto Trzech Króli, 
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 
  • drugi dzień Wielkiej Nocy, 
  • 1 maja - Święto Państwowe, 
  • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
  • Boże Ciało, 
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych, 
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Zobacz również:
Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 października 2024 r.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465)

