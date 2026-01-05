Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]

ZUS ogłosił w swoim najnowszym komunikacie, z dnia 5 stycznia 2026 r., nadesłanym do redakcji Infor.pl: „Mały ZUS plus” – nowe zasady od 2026 r. Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi. ZUS udziela porady i podstawowych informacji jak stosować nowe zasady.

Jak wskazuje ZUS: Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i spełnisz warunki, aby skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”, to możesz począwszy od stycznia 2026 r. w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej płacić mniejsze składki przez 36 miesięcy kalendarzowych.

Ważne Do okresów 36 miesięcy kalendarzowych ulgi i 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odpowiednio korzystałeś z ulgi lub prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień.

Od stycznia 2026 r. możesz skorzystać z 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” na nowych zasadach (tych, które obowiązują od 2026 r.) niezależnie od tego, czy wykorzystałeś ją przed 2026 rokiem, czy obecnie z niej korzystasz, czy też nigdy z niej nie korzystałeś.

Pozostałe warunki, na podstawie których przedsiębiorcy mają prawo do ulgi „mały ZUS plus" się nie zmieniły.

Przykład W przypadku jeśli nie wykorzystasz pełnego limitu 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” do grudnia 2025 r., i korzystasz z ulgi do końca grudnia 2025 r. oraz masz prawo korzystać z niej od stycznia 2026 r. nie będziesz musiał wyrejestrowywać się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX i ponownie zgłaszać do ubezpieczeń z tym kodem w 2026 r. W 2026 r. powinieneś złożyć tylko dokumenty rozliczeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX oraz dokument ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.

Pierwszy okres 60-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej zacznie się od tego miesiąca, w którym po grudniu 2025 r. rozpoczniesz działalność gospodarczą z tą ulgą. Kolejne okresy 60 miesięcy, w czasie których będziesz mógł korzystać z 36-miesięcznej ulgi, zaczną się od pierwszego miesiąca, w którym zaczniesz prowadzić lub będziesz kontynuować działalność po upływie poprzedniego okresu 60 miesięcznego.

Jeżeli nie wykorzystasz wszystkich 36 miesięcy ulgi w okresie 60 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej, to pozostałych miesięcy nie możesz wykorzystać w kolejnym 60-miesięcznym okresie. Limit ulgi „mały ZUS plus” przysługuje przez maksymalnie 36 miesięcy w 60-miesięcznych okresach.

Jeżeli wykorzystasz 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” przed upływem 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, to do końca 60-miesięcznego okresu nie będziesz miał prawa do ulgi. Będziesz mógł nabyć do niej prawo dopiero w kolejnym okresie 60 miesięcy.

Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]. Dodatkowe 12 miesięcy korzystania z ulgi „mały ZUS plus” od 2026 r.

Jeśli w 2023 r. prowadziłeś działalność gospodarczą oraz korzystałeś z ulgi „mały ZUS plus” i w konsekwencji masz prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, a do końca 2025 r. nie skorzystałeś z tego prawa albo wykorzystałeś mniej niż 12 dodatkowych miesięcy, to możesz wykorzystać te miesiące po 2025 r. Przy czym, przy ustalaniu liczby dodatkowych miesięcy ulgi powinieneś uwzględnić również miesiące wykorzystane przed 2026 r.

Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]. Ważne! Rezygnacja z ulgi

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i korzystasz z ulgi „mały ZUS plus”, możesz w każdej chwili z niej zrezygnować. Możesz więc także, mimo spełniania warunków, w ogóle z niej nie skorzystać. Swoją decyzję na temat ulgi przekazujesz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się cyframi 05 90 albo 05 92 w ustawowym terminie. Obowiązującym Cię terminem na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych jest okres do 31 stycznia danego roku bądź okres 7 dni od momentu rozpoczęcia lub wznowienia działalności po 24 stycznia albo w innym miesiącu. W przypadku, gdy nie przekażesz takiego zgłoszenia we wskazanym okresie albo przekażesz je z innym kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób prowadzących działalność gospodarczą, Zakład uzna, że zrezygnowałeś z ulgi „mały ZUS plus”.

Źródło: ZUS