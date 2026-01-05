REKLAMA

Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?

Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?

05 stycznia 2026, 05:00
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
Dzisiaj 5 stycznia 2026 r. Kiedy po świąteczno-noworocznym maratonie wracamy do pracy, czeka nas jeszcze jeden dzień wolny - 6 stycznia, święto Trzech Króli. Dla wielu Polaków to przedłużenie okresu (takie przerywane wolne), w którym trudno wrócić do normalnego rytmu pracy. Ale ta sytuacja może ulec zmianie - proponuje się wolny dzień 2 maja zamiast 6 stycznia. Optymiści pomysłu podkreślają, że lepiej mieć długą majówkę - niż tyle dni wolnych: 24-27 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia - w zasadzie w krótkich odstępach. W maju jest cieplej i przyjemniej - podkreślają - szczególnie teraz- w obliczu fatalnych warunków pogodowych i drogowych w części Polski.

Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?

Pojawiła się petycja, która może zmienić kalendarz świąt w Polsce. Ale wiadomo, petycja to tylko postulat, pomysł a nie prawo bezwzględnie obowiązujące, trzeba więc podchodzić do takich pomysłów z pewną rezerwą. Część pomysłów jest jednak interesująca - i wielokrotnie zdarzało się, że petycja była podwaliną do przyszłego uchwalenia ustaw - jak to ostatnio miało miejsce z 24 grudnia (Wigilią, jako nowym dniem wolnym od pracy).

Na stronie Kancelarii Prezydenta RP czytamy: "17 kwietnia 2025, Wnosząca nadesłała dwie petycje, w których zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uzupełnienie katalogu dni wolnych od pracy o: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 2 maj – Święto Flagi, piątek po Bożym Ciele, 2 listopada – Dzień Zaduszny, 31 grudnia – Sylwester. Petytorka proponuje także wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy w sytuacji ogłoszenia Dnia Żałoby Narodowej lub Samorządowej.

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów poinformowało petytorkę o zapoznaniu się z treścią petycji i odnotowaniu zgłoszonych postulatów. Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.".

Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.? Głos obywateli: petycja do Prezydenta

Do Kancelarii Prezydenta RP trafiła petycja, która proponuje zlikwidowanie dnia wolnego - jakim jest 6 stycznia. Innym pomysłem jest ustalenie dnia wolnego 2 maja. Gdyby skonfrontować te dwa pomysły - można wnosić wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli. Co do pierwszego pomysłu, to wnioskodawcy argumentują, że taka zmiana pozytywnie wpłynęłaby na gospodarkę kraju, eliminując problem zbyt długiego okresu świątecznego na przełomie roku. "Święto Trzech Króli przypadające 6 stycznia niepotrzebnie wydłuża okres świąteczno-noworoczny" - czytamy w uzasadnieniu petycji. Autorzy podkreślają, że zbyt długa przerwa w normalnym funkcjonowaniu firm i instytucji negatywnie odbija się na produktywności i efektywności gospodarczej.

Przedsiębiorcy od lat wskazują, że pierwsze dni stycznia to okres praktycznego paraliżu w wielu branżach. Klienci i kontrahenci są nieobecni, projekty stoją w miejscu, a restart biznesu następuje dopiero po 6 stycznia. W efekcie pierwszy tydzień roku jest często stracony dla gospodarki. Szczegóły można znaleźć tutaj!

2 maja - wolne od pracy? Majowy impuls gospodarczy

Przeniesienie dnia wolnego na 2 maja mogłoby:

  • Ożywić handel w okresie wiosennym, kiedy Polacy chętniej wydają pieniądze.
  • Wydłużyć weekend majowy, co przełożyłoby się na wzrost przychodów branży turystycznej i branż powiązanych, m.in. gastronomicznej, kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.
  • Zwiększyć produktywność w styczniu poprzez szybszy powrót do normalnego rytmu pracy.
  • 2 maja szkoły są zamknięte.
  • 2 maja komunikacja często kursuje jak w święta.

Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli. Kiedy mogłaby nastąpić zmiana?

Choć petycja trafiła już do rozpatrzenia (w zakresie 2 maja i 6 stycznia), proces legislacyjny wymaga czasu. Eksperci wskazują, że nawet przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zmiana nie mogłaby wejść w życie przed 2027 rokiem. Dlaczego nie w 2026? Kalendarz dni wolnych na 2026 rok jest już przesądzony, 6 stycznia wypada już we wtorek, a firmy i instytucje planują swoją działalność z dużym wyprzedzeniem. Nagła zmiana mogłaby wprowadzić chaos organizacyjny.

Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli. Argumenty przeciwników zmian

Nie wszyscy są entuzjastami proponowanej reformy. Obrońcy status quo przypominają, że święto Trzech Króli zostało przywrócone jako dzień wolny dopiero w 2011 roku, po 50 latach przerwy. Dla wielu Polaków jest to ważny element tradycji chrześcijańskiej i narodowej tożsamości. Hotele w górach i popularne ośrodki narciarskie korzystają na wydłużonym okresie świątecznym. Skrócenie dni wolnych mogłoby oznaczać dla nich znaczące straty.

Za 2 maja zamiast 6 stycznia – dłuższa i bardziej atrakcyjna majówka, więcej realnej pracy w styczniu, lepsza prognoza pogody na wyjazdy. Przeciw – tradycja, symbolika religijna, poczucie „odbierania kolejnego święta”, bardzo mały realny wpływ na gospodarkę. A Ty jak uważasz w tej sprawie – wolisz długą majówkę czy zostawiamy Trzech Króli tak, jak jest?

