Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]

ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]

05 stycznia 2026, 04:00
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
senior
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
W 2026 roku ruszył zupełnie nowy, kompleksowy program skierowany do osób starszych – „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. To pierwsza tak szeroko zakrojona i długoterminowa inicjatywa rządu, która ma realnie poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Program został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów i zapowiada prawdziwą rewolucję w polityce senioralnej. Dotychczasowy program Senior+ przestał obowiązywać - co spotyka się z rozgoryczeniem seniorów, ale inna grupa podkreśla zadowolenie z nowej uchwały rządu.

Zobacz również:

Z danych Główny Urząd Statystyczny wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Bezpośrednimi beneficjentami programu będą osoby w wieku 60+ oraz ich opiekunowie. Program korzystnie wpłynie na jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów oraz administrację publiczną realizującą zadania programu.

Co to jest program ASY?

„Aktywni Seniorzy – ASY” to pięcioletni plan o budżecie sięgającym setek milionów złotych. To całkowicie nowe wsparcie dla seniorów! Program zastąpi dotychczasowe, rozproszone działania i wprowadzi spójny, systemowy system wsparcia dla osób 60+. Głównym celem jest aktywizacja, integracja społeczna, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i ekonomicznemu seniorów. Oczywiście program ASY wiąże się z końcem obowiązywania dotychczasowego programu SENIOR+.

ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]

Najważniejsze punkty w programie ASY to:

  • Karty Seniora 2.0 – jedna karta, setki korzyści. Nowa, elektroniczna Karta Seniora będzie działać w całej Polsce i dawać realne zniżki w sklepach, aptekach, kinach, basenach, transporcie publicznym i usługach medycznych.
  • Domy i kluby seniora w każdej gminie. Do 2030 roku planowane jest utworzenie co najmniej 1000 nowych placówek dziennego pobytu – nowoczesnych klubów i domów seniora z zajęciami, warsztatami, siłownią i strefą relaksu.
  • Bezpłatne kursy i szkolenia cyfrowe. Program zakłada masowe, całkowicie darmowe szkolenia z obsługi smartfona, Internetu, bankowości elektronicznej i mediów społecznościowych – z dojazdem do domu dla osób o ograniczonej mobilności.
  • Senioralny Fundusz Zdrowia. Dedykowane środki na profilaktykę, rehabilitację, turnusy zdrowotne i leczenie stomatologiczne. Seniorzy z niskimi dochodami będą mogli liczyć na bezpłatne protezy, okulary i aparaty słuchowe.
  • Bezpieczeństwo w domu – „Opieka na odległość”. Program pilotażowy: opaski alarmowe z lokalizatorem, czujniki upadku i monitoring 24/7 połączony z Centrum Interwencji Kryzysowej dla Seniorów.
  • Aktywizacja zawodowa i wolontariat. Specjalne dotacje dla firm zatrudniających seniorów oraz program „Senior Wolontariusz” z symbolicznym wynagrodzeniem za działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Ważne

Finansowanie i harmonogram: program będzie finansowany z budżetu państwa, Funduszu Solidarnościowego oraz środków unijnych (KPO i FERS). Pierwsze środki trafią do samorządów już w styczniu 2026 roku, a pełna realizacja ruszy od 1 marca 2026 r.

Dlaczego ASY to prawdziwy przełom?

Program ASY pokazuje, że seniorzy nie są „problemem” – są wartością, którą warto wspierać, by mogli aktywnie i godnie żyć do późnej starości. Skoro nowe technologie się rozwijają, to formy wsparcia dla seniorów też powinny się rozwijać. Zatem słusznie, że rząd przygotował nową strategię, która ma odmienić jesień życia tysięcy Polaków. Program „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030 to nie tylko kolejna inicjatywa socjalna, ale kompleksowy system aktywizacji, który stawia na samodzielność, zdrowie i nowoczesność. Sprawdzamy, na co mogą liczyć osoby powyżej 60. roku życia i dlaczego ten program nazywany jest przełomowym.

ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]

Wszystko wskazuje na to, że program „Aktywni Seniorzy – ASY” stanie się fundamentem nowej polityki społecznej. Przeniesienie akcentu z opieki pasywnej na aktywną partycypację to zmiana myślenia o starości. Seniorzy w 2026 roku mają stać się prawdziwymi „asami” lokalnych społeczności – ludźmi pełnymi pasji, sprawnymi i zintegrowanymi z nowoczesnym społeczeństwem.

Realizacja programu ASY od 2026 roku oznacza ogromny zastrzyk gotówki dla organizacji pozarządowych (NGO) i jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki funduszom z budżetu państwa, lokalne stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów „szytych na miarę” potrzeb swoich mieszkańców.

Dla przeciętnego seniora oznacza to, że w jego najbliższej okolicy pojawi się więcej bezpłatnych warsztatów, wycieczek, zajęć gimnastycznych czy kursów językowych. Program stawia na wysoką jakość tych usług – zajęcia mają być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, co zapewni bezpieczeństwo i realne efekty dla zdrowia i ducha.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

UCHWAŁA Nr 176 RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY - ASY" na lata 2026-2030

Źródło: INFOR
