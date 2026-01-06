PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej
PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej. Warto wiedzieć, że: głównym celem turystyki wytchnieniowej jest zapewnienie osobom opiekującym i osobom z niepełnosprawnościami regeneracji psychicznej i odpoczynku od codziennej rutyny, przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnego wsparcia w opiece. Obejmuje wyjazdy grupowe do miejsc o uznanych walorach turystycznych, dopasowane programem, charakterem i długością pobytu do indywidualnych możliwości osób uczestniczących.
PFRON ogłasza: zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do udziału w naborze wniosków grantowych w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”.
PFRON w specjalnie poświęconej publikacji zagadnieniu: turystyka wytchnieniowa wskazuje, że według Światowej Organizacji Turystycznej turystyka polega na przemieszczaniu się ludzi ze zwyczajowego miejsca przebywania (związanego z codziennymi czynnościami) z powodów osobistych lub zawodowych (https://zpe.gov.pl/a/turystyka/DavBv5OgP). Od turystyki odróżniamy rekreację, która jest formą aktywności fizycznej lub umysłowej, podejmowanej w czasie wolnym, poza obowiązkami zawodowymi i społecznymi, w celu odpoczynku, rozrywki i regeneracji sił. Nie musi być związana z podróżą poza miejsce zamieszkania.
Obok ogólnego pojęcia turystyki zdefiniowane zostały również bardziej precyzyjne określenia dla różnych jej form. W kontekście opracowanego modelu bliskim pojęciem jest turystyka społeczna. Turystyka społeczna to forma podróżowania grup defaworyzowanych (na przykład osoby z niepełnosprawnością, osoby opiekujące się), której celem jest minimalizowanie wykluczenia społecznego (UNWTO, Global Report on Social Tourism, 2021).
Według Pagan (2020) , turystyka wytchnieniowa może stanowić ważny element systemu wsparcia nieformalnych opiekunów, ułatwiając utrzymanie równowagi między życiem osobistym a opieką. W odróżnieniu od klasycznej turystyki rehabilitacyjnej czy zdrowotnej, skupia się nie tylko na odbiorcy z niepełnosprawnością, ale na całym systemie opieki domowej.
Turystyka wytchnieniowa (w języku angielskim respite tourism) to zorganizowana forma turystyki społecznej, która łączy elementy opieki wytchnieniowej z turystyką i rekreacją. Głównym celem turystyki wytchnieniowej jest zapewnienie osobom opiekującym i osobom z niepełnosprawnościami regeneracji psychicznej i odpoczynku od codziennej rutyny, przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnego wsparcia w opiece. Obejmuje wyjazdy grupowe do miejsc o uznanych walorach turystycznych, dopasowane programem, charakterem i długością pobytu do indywidualnych możliwości osób uczestniczących.
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Turystyka wytchnieniowa powinna uwzględniać dostępność usług, poczucie bezpieczeństwa, przejrzystość zasad uczestnictwa oraz możliwość dostosowania oferty do poziomu gotowości i potrzeb psychofizycznych uczestników.
W turystyce wytchnieniowej dwie grupy osób mają zapewniony równoległy program, który może, ale nie musi, zawierać wspólne elementy. Udział w programie daje szansę na naukę nowych umiejętności, nawiązywanie kontaktów i integrację społeczną. Są to krajoznawcze, rekreacyjne lub sportowe wyprawy w góry, nad morze, jezioro, do lasu, ale także zwiedzanie atrakcji zlokalizowanych w miastach, co ważne, zawsze w towarzystwie profesjonalnej kadry: asystentów, trenerów, instruktorów.
Dzięki temu, że coraz więcej organizacji oferuje ten rodzaj wsparcia, turystyka wytchnieniowa staje się w Polsce coraz bardziej popularną formą wypoczynku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Wraz z jej rozwojem poszerza się również zakres i różnorodność proponowanych form wsparcia. W zależności od potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestników, wsparcie wytchnieniowe może przybierać różne kształty: wyjazdy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, po działania kierowane wyłącznie do opiekunów, które pozwalają im odpocząć i zregenerować siły. Dzięki takiemu zróżnicowaniu każda osoba może znaleźć formę wsparcia najlepiej dopasowaną do swojej sytuacji i potrzeb w danym momencie. Prezentowane w modelu treści dot. osób uczestniczących, kadry, komunikacji, organizacji i aktywności będą pomocne także podczas organizacji wyjazdów skierowanych właśnie do wyselekcjonowanych w ten sposób grup, na przykład wyłącznie osób sprawujących opiekę, choć w ramach modelu opisujemy wyjazdy skierowane i do opiekunów, i do osób z niepełnosprawnością.
- zaznacza się w publikacji PFRON.
Kto może ubiegać się o grant w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” PFRON?
W projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa lub podmiot ekonomii społecznej działający na rzecz OzN. Warunki: min. 4 przedsięwzięcia dla OzN (każde min. 3 uczestników), w tym min. 1 z noclegiem; oraz min. 2 osoby z min. dwuletnim doświadczeniem w pracy z OzN.
Jak i kiedy złożyć wniosek w iPFRON+ w naborze 2026 projektu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”?
Wniosek w naborze projektu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” składa się elektronicznie w systemie iPFRON+ po rejestracji (https://ipfronplus.pfron.org.pl). Termin: 7 stycznia 2026, 8.00 – 6 lutego 2026, 16.00. Składa się tylko jeden wniosek; nie składa się wersji papierowej; datą złożenia jest data w systemie iPFRON+.
Jakie są kwoty grantów i pula środków w naborze projektu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”?
W naborze projektu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” na granty przeznaczono 19 200 000 zł. Maksymalna wartość grantu to 800 000 zł, minimalna to 400 000 zł.
Jaki jest okres realizacji i minimalny czas trwania projektów w „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”?
Przedsięwzięcia w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” realizuje się od 1 kwietnia 2026 r. do 30 listopada 2027 r. Okres realizacji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Podpisywanie umów grantowych planowane jest na marzec 2026 r.
Jaki jest cel naboru w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”?
Celem naboru wniosków jest pilotażowe wdrożenie „Modelu turystyki wytchnieniowej”.
