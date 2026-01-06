REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej

PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 stycznia 2026, 21:04
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
PFRON
PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej. Warto wiedzieć, że: głównym celem turystyki wytchnieniowej jest zapewnienie osobom opiekującym i osobom z niepełnosprawnościami regeneracji psychicznej i odpoczynku od codziennej rutyny, przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnego wsparcia w opiece. Obejmuje wyjazdy grupowe do miejsc o uznanych walorach turystycznych, dopasowane programem, charakterem i długością pobytu do indywidualnych możliwości osób uczestniczących.

PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej

PFRON ogłasza: zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do udziału w naborze wniosków grantowych w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Czym jest turystyka wytchnieniowa?

PFRON w specjalnie poświęconej publikacji zagadnieniu: turystyka wytchnieniowa wskazuje, że według Światowej Organizacji Turystycznej turystyka polega na przemieszczaniu się ludzi ze zwyczajowego miejsca przebywania (związanego z codziennymi czynnościami) z powodów osobistych lub zawodowych (https://zpe.gov.pl/a/turystyka/DavBv5OgP). Od turystyki odróżniamy rekreację, która jest formą aktywności fizycznej lub umysłowej, podejmowanej w czasie wolnym, poza obowiązkami zawodowymi i społecznymi, w celu odpoczynku, rozrywki i regeneracji sił. Nie musi być związana z podróżą poza miejsce zamieszkania.

Ważne

Obok ogólnego pojęcia turystyki zdefiniowane zostały również bardziej precyzyjne określenia dla różnych jej form. W kontekście opracowanego modelu bliskim pojęciem jest turystyka społeczna. Turystyka społeczna to forma podróżowania grup defaworyzowanych (na przykład osoby z niepełnosprawnością, osoby opiekujące się), której celem jest minimalizowanie wykluczenia społecznego (UNWTO, Global Report on Social Tourism, 2021).

Według Pagan (2020) , turystyka wytchnieniowa może stanowić ważny element systemu wsparcia nieformalnych opiekunów, ułatwiając utrzymanie równowagi między życiem osobistym a opieką. W odróżnieniu od klasycznej turystyki rehabilitacyjnej czy zdrowotnej, skupia się nie tylko na odbiorcy z niepełnosprawnością, ale na całym systemie opieki domowej.

Turystyka wytchnieniowa - zasady 2026

Turystyka wytchnieniowa (w języku angielskim respite tourism) to zorganizowana forma turystyki społecznej, która łączy elementy opieki wytchnieniowej z turystyką i rekreacją. Głównym celem turystyki wytchnieniowej jest zapewnienie osobom opiekującym i osobom z niepełnosprawnościami regeneracji psychicznej i odpoczynku od codziennej rutyny, przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnego wsparcia w opiece. Obejmuje wyjazdy grupowe do miejsc o uznanych walorach turystycznych, dopasowane programem, charakterem i długością pobytu do indywidualnych możliwości osób uczestniczących.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Ważne

Turystyka wytchnieniowa powinna uwzględniać dostępność usług, poczucie bezpieczeństwa, przejrzystość zasad uczestnictwa oraz możliwość dostosowania oferty do poziomu gotowości i potrzeb psychofizycznych uczestników.

W turystyce wytchnieniowej dwie grupy osób mają zapewniony równoległy program, który może, ale nie musi, zawierać wspólne elementy. Udział w programie daje szansę na naukę nowych umiejętności, nawiązywanie kontaktów i integrację społeczną. Są to krajoznawcze, rekreacyjne lub sportowe wyprawy w góry, nad morze, jezioro, do lasu, ale także zwiedzanie atrakcji zlokalizowanych w miastach, co ważne, zawsze w towarzystwie profesjonalnej kadry: asystentów, trenerów, instruktorów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dzięki temu, że coraz więcej organizacji oferuje ten rodzaj wsparcia, turystyka wytchnieniowa staje się w Polsce coraz bardziej popularną formą wypoczynku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Przykład

Wraz z jej rozwojem poszerza się również zakres i różnorodność proponowanych form wsparcia. W zależności od potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestników, wsparcie wytchnieniowe może przybierać różne kształty: wyjazdy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, po działania kierowane wyłącznie do opiekunów, które pozwalają im odpocząć i zregenerować siły. Dzięki takiemu zróżnicowaniu każda osoba może znaleźć formę wsparcia najlepiej dopasowaną do swojej sytuacji i potrzeb w danym momencie. Prezentowane w modelu treści dot. osób uczestniczących, kadry, komunikacji, organizacji i aktywności będą pomocne także podczas organizacji wyjazdów skierowanych właśnie do wyselekcjonowanych w ten sposób grup, na przykład wyłącznie osób sprawujących opiekę, choć w ramach modelu opisujemy wyjazdy skierowane i do opiekunów, i do osób z niepełnosprawnością.

- zaznacza się w publikacji PFRON.

PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej

Kto może ubiegać się o grant w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” PFRON?

W projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa lub podmiot ekonomii społecznej działający na rzecz OzN. Warunki: min. 4 przedsięwzięcia dla OzN (każde min. 3 uczestników), w tym min. 1 z noclegiem; oraz min. 2 osoby z min. dwuletnim doświadczeniem w pracy z OzN.

Jak i kiedy złożyć wniosek w iPFRON+ w naborze 2026 projektu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”?

Wniosek w naborze projektu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” składa się elektronicznie w systemie iPFRON+ po rejestracji (https://ipfronplus.pfron.org.pl). Termin: 7 stycznia 2026, 8.00 – 6 lutego 2026, 16.00. Składa się tylko jeden wniosek; nie składa się wersji papierowej; datą złożenia jest data w systemie iPFRON+.

Jakie są kwoty grantów i pula środków w naborze projektu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”?

W naborze projektu „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” na granty przeznaczono 19 200 000 zł. Maksymalna wartość grantu to 800 000 zł, minimalna to 400 000 zł.

Jaki jest okres realizacji i minimalny czas trwania projektów w „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”?

Przedsięwzięcia w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” realizuje się od 1 kwietnia 2026 r. do 30 listopada 2027 r. Okres realizacji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Podpisywanie umów grantowych planowane jest na marzec 2026 r.

Jaki jest cel naboru w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”?

Celem naboru wniosków jest pilotażowe wdrożenie „Modelu turystyki wytchnieniowej”.

Powiązane
Masz śnieg na posesji? A wiesz, że w Polsce też w 2026 r. obowiązuje podatek od śniegu? [kiedy, dla kogo i ile]
Masz śnieg na posesji? A wiesz, że w Polsce też w 2026 r. obowiązuje podatek od śniegu? [kiedy, dla kogo i ile]
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]
Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej
06 sty 2026

PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej. Warto wiedzieć, że: głównym celem turystyki wytchnieniowej jest zapewnienie osobom opiekującym i osobom z niepełnosprawnościami regeneracji psychicznej i odpoczynku od codziennej rutyny, przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnego wsparcia w opiece. Obejmuje wyjazdy grupowe do miejsc o uznanych walorach turystycznych, dopasowane programem, charakterem i długością pobytu do indywidualnych możliwości osób uczestniczących.
Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.
06 sty 2026

PFRON w komunikacie z 5 stycznia 2026 r. pisze: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność?". Ujawniamy szczegóły!
Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. To nie mogło się udać
05 sty 2026

Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. Zaplanowano przewrót kopernikański i PIP jako „super-urząd” z kompetencjami momentami analogicznymi do sądu pracy. Zdaniem Hanny Mojsiuk to nie mogło się udać.
Siła wyższa w pracy: komunikat ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie jak rozliczać te dodatkowe 2 dni wolnego w 2026 r.
05 sty 2026

Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Polskie prawo pracy daje Ci wyjście – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin rocznie z zachowaniem połowy wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane. Komunikat ZUS właśnie rozwiał wątpliwości i pokazał, jak prawidłowo rozliczać takie dni.

REKLAMA

Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]
05 sty 2026

ZUS ogłosił w swoim najnowszym komunikacie, z dnia 5 stycznia 2026 r., nadesłanym do redakcji Infor.pl: „Mały ZUS plus” – nowe zasady od 2026 r. Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi. ZUS udziela porady i podstawowych informacji jak stosować nowe zasady.
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
06 sty 2026

Dzisiaj 6 stycznia 2026 r. Kiedy po świąteczno-noworocznym maratonie wracamy do pracy 5 stycznia, czeka nas jeszcze jeden dzień wolny właśnie 6 stycznia, święto Trzech Króli. Dla wielu Polaków to przedłużenie okresu (takie przerywane wolne), w którym trudno wrócić do normalnego rytmu pracy. Ale ta sytuacja może ulec zmianie - proponuje się wolny dzień 2 maja zamiast 6 stycznia. Optymiści pomysłu podkreślają, że lepiej mieć długą majówkę - niż tyle dni wolnych: 24-27 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia - w zasadzie w krótkich odstępach. W maju jest cieplej i przyjemniej - podkreślają - szczególnie teraz- w obliczu fatalnych warunków pogodowych i drogowych w części Polski. Zresztą 2 maja często urzędy, szkoły i inne placówki mają wolne. Taką ciągłość 3 dni wolnych od pracy miałaby większy sens - bo i tak wielu Polaków bierze tego dnia wolne od pracy.
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
06 sty 2026

Jest już spore zainteresowanie! W 2026 roku ruszył zupełnie nowy, kompleksowy program skierowany do osób starszych – „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. To pierwsza tak szeroko zakrojona i długoterminowa inicjatywa rządu, która ma realnie poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Program został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów i zapowiada prawdziwą rewolucję w polityce senioralnej. Dotychczasowy program Senior+ przestał obowiązywać - co spotyka się z rozgoryczeniem seniorów, ale inna grupa podkreśla zadowolenie z nowej uchwały rządu.
Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.?
05 sty 2026

Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Seniorzy pytają co w 2026 r.? Uszczegóławiając, w 2025 r., a dokładnie 31 grudnia 2025 r., wygasł dotychczasowy program wieloletni „Senior+”, w ramach którego powstało kilkaset Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+. Po 31 grudnia 2025 roku nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na nowe placówki w dotychczasowej formule. Wiele gmin i organizacji senioralnych z niepokojem pyta: co dalej? Co więcej, zakończył się też program Aktywni+ wraz z końcem 2025 r. Odpowiedzią rządu ma być nowy program, ale jego ostateczny kształt wciąż budzi bardzo dużo pytań i emocji.

REKLAMA

Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?
Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
05 sty 2026

To istotna informacja z ZUS – szczególnie dla seniorów oraz osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. i chcą, aby ich staż został prawidłowo uzupełniony. Okazuje się, że zasady dotyczące składania wniosków nie wyglądają tak, jak mogłoby się powszechnie wydawać. ZUS precyzyjnie wyjaśnia, jakie dokumenty należy złożyć oraz w jakich sytuacjach. Gdzie znaleźć wniosek na eZUS? Poniżej przedstawiamy odpowiedź i pełne brzmienie przepisów, z którymi warto się zapoznać.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA