PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej

PFRON ogłasza: zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do udziału w naborze wniosków grantowych w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”.

Czym jest turystyka wytchnieniowa?

PFRON w specjalnie poświęconej publikacji zagadnieniu: turystyka wytchnieniowa wskazuje, że według Światowej Organizacji Turystycznej turystyka polega na przemieszczaniu się ludzi ze zwyczajowego miejsca przebywania (związanego z codziennymi czynnościami) z powodów osobistych lub zawodowych (https://zpe.gov.pl/a/turystyka/DavBv5OgP). Od turystyki odróżniamy rekreację, która jest formą aktywności fizycznej lub umysłowej, podejmowanej w czasie wolnym, poza obowiązkami zawodowymi i społecznymi, w celu odpoczynku, rozrywki i regeneracji sił. Nie musi być związana z podróżą poza miejsce zamieszkania.

Ważne Obok ogólnego pojęcia turystyki zdefiniowane zostały również bardziej precyzyjne określenia dla różnych jej form. W kontekście opracowanego modelu bliskim pojęciem jest turystyka społeczna. Turystyka społeczna to forma podróżowania grup defaworyzowanych (na przykład osoby z niepełnosprawnością, osoby opiekujące się), której celem jest minimalizowanie wykluczenia społecznego (UNWTO, Global Report on Social Tourism, 2021).

Według Pagan (2020) , turystyka wytchnieniowa może stanowić ważny element systemu wsparcia nieformalnych opiekunów, ułatwiając utrzymanie równowagi między życiem osobistym a opieką. W odróżnieniu od klasycznej turystyki rehabilitacyjnej czy zdrowotnej, skupia się nie tylko na odbiorcy z niepełnosprawnością, ale na całym systemie opieki domowej.

Turystyka wytchnieniowa - zasady 2026

Turystyka wytchnieniowa (w języku angielskim respite tourism) to zorganizowana forma turystyki społecznej, która łączy elementy opieki wytchnieniowej z turystyką i rekreacją. Głównym celem turystyki wytchnieniowej jest zapewnienie osobom opiekującym i osobom z niepełnosprawnościami regeneracji psychicznej i odpoczynku od codziennej rutyny, przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnego wsparcia w opiece. Obejmuje wyjazdy grupowe do miejsc o uznanych walorach turystycznych, dopasowane programem, charakterem i długością pobytu do indywidualnych możliwości osób uczestniczących.

Ważne Turystyka wytchnieniowa powinna uwzględniać dostępność usług, poczucie bezpieczeństwa, przejrzystość zasad uczestnictwa oraz możliwość dostosowania oferty do poziomu gotowości i potrzeb psychofizycznych uczestników.

W turystyce wytchnieniowej dwie grupy osób mają zapewniony równoległy program, który może, ale nie musi, zawierać wspólne elementy. Udział w programie daje szansę na naukę nowych umiejętności, nawiązywanie kontaktów i integrację społeczną. Są to krajoznawcze, rekreacyjne lub sportowe wyprawy w góry, nad morze, jezioro, do lasu, ale także zwiedzanie atrakcji zlokalizowanych w miastach, co ważne, zawsze w towarzystwie profesjonalnej kadry: asystentów, trenerów, instruktorów.

Dzięki temu, że coraz więcej organizacji oferuje ten rodzaj wsparcia, turystyka wytchnieniowa staje się w Polsce coraz bardziej popularną formą wypoczynku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Przykład Wraz z jej rozwojem poszerza się również zakres i różnorodność proponowanych form wsparcia. W zależności od potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestników, wsparcie wytchnieniowe może przybierać różne kształty: wyjazdy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, po działania kierowane wyłącznie do opiekunów, które pozwalają im odpocząć i zregenerować siły. Dzięki takiemu zróżnicowaniu każda osoba może znaleźć formę wsparcia najlepiej dopasowaną do swojej sytuacji i potrzeb w danym momencie. Prezentowane w modelu treści dot. osób uczestniczących, kadry, komunikacji, organizacji i aktywności będą pomocne także podczas organizacji wyjazdów skierowanych właśnie do wyselekcjonowanych w ten sposób grup, na przykład wyłącznie osób sprawujących opiekę, choć w ramach modelu opisujemy wyjazdy skierowane i do opiekunów, i do osób z niepełnosprawnością.

- zaznacza się w publikacji PFRON.

