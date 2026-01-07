Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań. Sprawdź, co wyjdzie

Niepewność bardzo często towarzyszy osobom wkraczającym na rynek pracy. Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań i sprawdź, jak znaleźć właściwy kierunek zawodowy i zrozumieć siebie.

Jak znaleźć właściwy kierunek zawodowy?

Dla wielu młodych osób wchodzących dziś na rynek pracy pierwsze lata kariery mogą być zaskakująco trudne do zrozumienia. Szkoła i studia często dają wrażenie, że kiedy tylko zdobędziesz pierwszą pracę, wszystko się ułoży. Tymczasem szybko może się okazać, że stanowisko, o które tak bardzo walczyłeś, wcale nie jest tym, czego się spodziewałeś – albo że nie widzisz siebie w nim w dłuższej perspektywie.

„To coś, co widziałam wielokrotnie – zarówno podczas siedmiu lat pracy w Southwestern Advantage, firmie dającej studentom możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i zdobycia praktycznych umiejętności, jak i teraz, w mojej roli w Southwestern Recruitment, agencji rekrutacyjnej specjalizującej się w executive search i należącej do tej samej grupy firm. Po latach spotkań z młodymi ludźmi rozpoczynającymi kariery oraz z profesjonalistami szukającymi kolejnego kroku, jedno jest jasne: niepewność pojawia się znacznie częściej, niż większości z nas się wydaje” – mówi Żaneta Lewicka, SW Recruitment.

I jeśli jesteś już w miejscu, w którym myślisz o odejściu, ale kompletnie nie wiesz, co chciałbyś robić dalej, wiedz, że nie jesteś w tym sam. Wiele młodych pracowników czuje, że potrzebuje zmiany, ale jeszcze nie potrafi określić, w jakim kierunku powinna ona pójść. Dobra wiadomość jest taka, że na tym etapie nie musisz znać konkretnego stanowiska. Najważniejsze jest zrozumienie, jakie elementy są dla ciebie kluczowe w codziennym życiu zawodowym – jakie warunki, wartości i środowisko pracy sprawiają, że czujesz się dobrze.

Co chcesz mieć w swojej pracy?

- Zanim więc otworzysz portal z ofertami pracy, spróbuj prostego ćwiczenia: weź notes, długopis i odpowiedz sobie na pytanie: Co chcesz mieć w swojej pracy? Nie chodzi o nazwę zawodu – tylko o to, co sprawia, że praca jest dla ciebie satysfakcjonująca. A żeby to uporządkować, możesz przejść przez trzy kroki – radzi Lewicka.

Jak wygląda idealny dzień pracy?

Zacznij od stworzenia obrazu dnia, w którym naprawdę dobrze się czujesz. Pomyśl o poranku, o tym, kiedy zaczynasz, jak wygląda rytm dnia, jakie zadania wykonujesz i w jakim tempie pracujesz. Wyobraź sobie, czy jesteś wśród ludzi, czy raczej działasz samodzielnie. Czy robisz wiele różnych rzeczy, czy koncentrujesz się na jednej. Jaki to dzień – spokojny czy pełen wyzwań?

- Zapisz wszystko, co przyjdzie ci do głowy, nie zastanawiając się, czy jest realistyczne. Nie chodzi o stworzenie idealnego stanowiska, lecz o uchwycenie tego, co sprawia, że czujesz się w pracy dobrze i naturalnie – dodaje ekspertka SW Recruitment.

8 pytań

Twój idealny dzień pracy najprawdopodobniej nie przełoży się bezpośrednio na gotowy opis stanowiska – i to jest zupełnie normalne. Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie poszczególnych elementów i zrozumienie, co mówią o twoich preferencjach zawodowych.

Zadaj sobie pytania:

Czy to, co opisałem, przypomina to, co robiłem do tej pory, czy jest zupełnie inne? Czy bardziej odpowiada mi praca w biurze, zdalna czy hybrydowa? Lepiej czuję się w stałym kontakcie z ludźmi, czy wolę pracę indywidualną? Czy ważna jest dla mnie elastyczność godzin, czy wolę stałe ramy czasowe? Co mnie motywuje: wyzwania czy powtarzalne zadania? Jakich wartości oczekuję od pracodawcy? Czy chcę pracować dla kogoś, czy może marzy mi się własna działalność? Te odpowiedzi pozwolą ci dostrzec, co jest fundamentem twojej satysfakcji zawodowej.

Priorytety w pracy

Gdy masz już przed sobą całą listę elementów, zastanów się, które są naprawdę kluczowe. Możesz ułożyć je w kolejności ważności, ocenić w skali od 1 do 10 albo zaznaczyć te, bez których nie wyobrażasz sobie pracy. - Być może nadal nie będziesz mieć w głowie konkretnej nazwy stanowiska – i to jest w porządku. To, co masz teraz, to jasny zestaw kryteriów, dzięki któremu łatwiej ocenisz, czy dane ogłoszenie lub rozmowa kwalifikacyjna prowadzą cię we właściwym kierunku – mówi Żaneta Lewicka, SW Recruitment.

Oferty pracy

Dopiero z taką wiedzą warto wrócić do ofert pracy. Różnica jest ogromna: zamiast zgadywać lub aplikować na wszystko, możesz świadomie sprawdzać, czy dana rola odpowiada twoim priorytetom. I często właśnie wtedy pojawia się stanowisko, które idealnie pasuje – nawet jeśli wcześniej nie brałeś go pod uwagę. - Dla młodych ludzi próbujących odnaleźć się na początku kariery taka chwila refleksji może być naprawdę przełomowa. Nie musisz znać od razu swojej ścieżki. Wystarczy, że zaczniesz od zrozumienia, co jest dla ciebie ważne – a reszta ułoży się z czasem – komentuje Żaneta Lewicka, SW Recruitment.

