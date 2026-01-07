REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Szkolenia i rozwój » Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań. Sprawdź, co wyjdzie

Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań. Sprawdź, co wyjdzie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 stycznia 2026, 14:42
nie wiesz co chcesz robić zawodowo jaka praca
Nie wiesz co chcesz w życiu robić zawodowo? Jaka praca?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niepewność bardzo często towarzyszy osobom wkraczającym na rynek pracy. Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań i sprawdź, jak znaleźć właściwy kierunek zawodowy i zrozumieć siebie.

rozwiń >

Jak znaleźć właściwy kierunek zawodowy?

Dla wielu młodych osób wchodzących dziś na rynek pracy pierwsze lata kariery mogą być zaskakująco trudne do zrozumienia. Szkoła i studia często dają wrażenie, że kiedy tylko zdobędziesz pierwszą pracę, wszystko się ułoży. Tymczasem szybko może się okazać, że stanowisko, o które tak bardzo walczyłeś, wcale nie jest tym, czego się spodziewałeś – albo że nie widzisz siebie w nim w dłuższej perspektywie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

„To coś, co widziałam wielokrotnie – zarówno podczas siedmiu lat pracy w Southwestern Advantage, firmie dającej studentom możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i zdobycia praktycznych umiejętności, jak i teraz, w mojej roli w Southwestern Recruitment, agencji rekrutacyjnej specjalizującej się w executive search i należącej do tej samej grupy firm. Po latach spotkań z młodymi ludźmi rozpoczynającymi kariery oraz z profesjonalistami szukającymi kolejnego kroku, jedno jest jasne: niepewność pojawia się znacznie częściej, niż większości z nas się wydaje” – mówi Żaneta Lewicka, SW Recruitment.

I jeśli jesteś już w miejscu, w którym myślisz o odejściu, ale kompletnie nie wiesz, co chciałbyś robić dalej, wiedz, że nie jesteś w tym sam. Wiele młodych pracowników czuje, że potrzebuje zmiany, ale jeszcze nie potrafi określić, w jakim kierunku powinna ona pójść. Dobra wiadomość jest taka, że na tym etapie nie musisz znać konkretnego stanowiska. Najważniejsze jest zrozumienie, jakie elementy są dla ciebie kluczowe w codziennym życiu zawodowym – jakie warunki, wartości i środowisko pracy sprawiają, że czujesz się dobrze.

Co chcesz mieć w swojej pracy?

- Zanim więc otworzysz portal z ofertami pracy, spróbuj prostego ćwiczenia: weź notes, długopis i odpowiedz sobie na pytanie: Co chcesz mieć w swojej pracy? Nie chodzi o nazwę zawodu – tylko o to, co sprawia, że praca jest dla ciebie satysfakcjonująca. A żeby to uporządkować, możesz przejść przez trzy kroki – radzi Lewicka.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Jak wygląda idealny dzień pracy?

Zacznij od stworzenia obrazu dnia, w którym naprawdę dobrze się czujesz. Pomyśl o poranku, o tym, kiedy zaczynasz, jak wygląda rytm dnia, jakie zadania wykonujesz i w jakim tempie pracujesz. Wyobraź sobie, czy jesteś wśród ludzi, czy raczej działasz samodzielnie. Czy robisz wiele różnych rzeczy, czy koncentrujesz się na jednej. Jaki to dzień – spokojny czy pełen wyzwań?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Zapisz wszystko, co przyjdzie ci do głowy, nie zastanawiając się, czy jest realistyczne. Nie chodzi o stworzenie idealnego stanowiska, lecz o uchwycenie tego, co sprawia, że czujesz się w pracy dobrze i naturalnie – dodaje ekspertka SW Recruitment.

8 pytań

Twój idealny dzień pracy najprawdopodobniej nie przełoży się bezpośrednio na gotowy opis stanowiska – i to jest zupełnie normalne. Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie poszczególnych elementów i zrozumienie, co mówią o twoich preferencjach zawodowych.

Zadaj sobie pytania:

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

  1. Czy to, co opisałem, przypomina to, co robiłem do tej pory, czy jest zupełnie inne?
  2. Czy bardziej odpowiada mi praca w biurze, zdalna czy hybrydowa?
  3. Lepiej czuję się w stałym kontakcie z ludźmi, czy wolę pracę indywidualną?
  4. Czy ważna jest dla mnie elastyczność godzin, czy wolę stałe ramy czasowe?
  5. Co mnie motywuje: wyzwania czy powtarzalne zadania?
  6. Jakich wartości oczekuję od pracodawcy?
  7. Czy chcę pracować dla kogoś, czy może marzy mi się własna działalność?
  8. Te odpowiedzi pozwolą ci dostrzec, co jest fundamentem twojej satysfakcji zawodowej.

Priorytety w pracy

Gdy masz już przed sobą całą listę elementów, zastanów się, które są naprawdę kluczowe. Możesz ułożyć je w kolejności ważności, ocenić w skali od 1 do 10 albo zaznaczyć te, bez których nie wyobrażasz sobie pracy. - Być może nadal nie będziesz mieć w głowie konkretnej nazwy stanowiska – i to jest w porządku. To, co masz teraz, to jasny zestaw kryteriów, dzięki któremu łatwiej ocenisz, czy dane ogłoszenie lub rozmowa kwalifikacyjna prowadzą cię we właściwym kierunku – mówi Żaneta Lewicka, SW Recruitment.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Oferty pracy

Dopiero z taką wiedzą warto wrócić do ofert pracy. Różnica jest ogromna: zamiast zgadywać lub aplikować na wszystko, możesz świadomie sprawdzać, czy dana rola odpowiada twoim priorytetom. I często właśnie wtedy pojawia się stanowisko, które idealnie pasuje – nawet jeśli wcześniej nie brałeś go pod uwagę. - Dla młodych ludzi próbujących odnaleźć się na początku kariery taka chwila refleksji może być naprawdę przełomowa. Nie musisz znać od razu swojej ścieżki. Wystarczy, że zaczniesz od zrozumienia, co jest dla ciebie ważne – a reszta ułoży się z czasem – komentuje Żaneta Lewicka, SW Recruitment.

Źródło: SW Recruitment

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Przejście z roli kolegi do roli przełożonego najtrudniejszym wyzwaniem awansu. Firma powinna wspierać młodych menadżerów
Przejście z roli kolegi do roli przełożonego najtrudniejszym wyzwaniem awansu. Firma powinna wspierać młodych menadżerów
Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
Co powinna zawierać idealna oferta pracy? Wygrywa skandynawski model pracy
Co powinna zawierać idealna oferta pracy? Wygrywa skandynawski model pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Im starszy pracownik, tym mniej absencji chorobowych? Podsumowanie roku
07 sty 2026

Im pracownik jest starszy, tym ma mniej absencji chorobowych? Podsumowanie roku 2025 wykazuje, iż co 10. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 3 tygodnie rocznie.
Nowość w 2026 r.: koniec z papierowymi umowami? Od dziś podpiszesz umowę o pracę przez telefon, a kadrowi poprowadzą elektroniczne akta osobowe
07 sty 2026

Od dziś umowę o pracę, zlecenie czy kontrakt z nianią podpiszesz bez wychodzenia z domu. A pracodawcy pożegnają segregatory na akta. Ministerstwo właśnie uruchomiło przełomowy system do elektronicznego zawierania umów. Gotowe szablony, podpis przez mObywatel i automatyczne zgłoszenie do ZUS — wszystko w jednym miejscu. Sprawdź, jak działa i kto może korzystać - bo to prawdziwa nowość na 2026 rok.
Okres od 24 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. to sprawdzian kultury pracy w firmie
07 sty 2026

Okres od 24 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. to sprawdzian kultury pracy w firmie. Dla działu HR to symboliczny czas w roku. Co w tym momencie jest najważniejsze?
Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań. Sprawdź, co wyjdzie
07 sty 2026

Niepewność bardzo często towarzyszy osobom wkraczającym na rynek pracy. Nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Zadaj sobie 8 pytań i sprawdź, jak znaleźć właściwy kierunek zawodowy i zrozumieć siebie.

REKLAMA

W 2026 r. Polacy chcą sobie dorobić [badanie WPD: Wskaźnik Pracy Dorywczej]
07 sty 2026

Rekordowo dużo Polaków zamierza podjąć pracę dorywczą na początku 2026 roku – to najnowsze wyniki badania Wskaźnik Pracy Dorywczej realizowanego na zlecenie agencji pracy natychmiastowej. Ofert pracy tymczasowej także nie powinno zabraknąć – potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników wskazuje blisko 70 proc. polskich przedsiębiorstw. Po decyzji Premiera w zakresie końca prac nad nowelizacją ustawy o PIP - ma to szczególne znaczenie, bo wydaje się, że szybkie umowy zlecenia, na dorobienie sobie - nie przestaną być mniej popularne w 2026 r. Nie będzie bowiem obawy, że inspektor pracy podczas kontroli ustali stosunek pracy (w miejsce umowy cywilnoprawnej, tzw. śmieciowej).
Polacy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy? Tusk powinien wycofać pomysł jak reformę PIP
07 sty 2026

Zdaniem przedsiębiorców Polacy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy, a Donald Tusk powinien wycofać pomysł jak reformę PIP. Czy skrócony tydzień pracy powinien funkcjonować tylko jako benefit pozapłacowy?
Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026
07 sty 2026

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026, które odbędzie się 14 stycznia 2026 r. Start o godzinie 9:00
PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej
06 sty 2026

PFRON ogłasza w 2026: urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej. Warto wiedzieć, że: głównym celem turystyki wytchnieniowej jest zapewnienie osobom opiekującym i osobom z niepełnosprawnościami regeneracji psychicznej i odpoczynku od codziennej rutyny, przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnego wsparcia w opiece. Obejmuje wyjazdy grupowe do miejsc o uznanych walorach turystycznych, dopasowane programem, charakterem i długością pobytu do indywidualnych możliwości osób uczestniczących.

REKLAMA

Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.
06 sty 2026

PFRON w komunikacie z 5 stycznia 2026 r. pisze: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność?". Ujawniamy szczegóły!
Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. To nie mogło się udać
05 sty 2026

Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. Zaplanowano przewrót kopernikański i PIP jako „super-urząd” z kompetencjami momentami analogicznymi do sądu pracy. Zdaniem Hanny Mojsiuk to nie mogło się udać.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA