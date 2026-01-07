Nowość w 2026 r.: koniec z papierowymi umowami? Od dziś podpiszesz umowę o pracę przez telefon, a kadrowi poprowadzą elektroniczne akta osobowe
Od dziś umowę o pracę, zlecenie czy kontrakt z nianią podpiszesz bez wychodzenia z domu. A pracodawcy pożegnają segregatory na akta. Ministerstwo właśnie uruchomiło przełomowy system do elektronicznego zawierania umów. Gotowe szablony, podpis przez mObywatel i automatyczne zgłoszenie do ZUS — wszystko w jednym miejscu. Sprawdź, jak działa i kto może korzystać - bo to prawdziwa nowość na 2026 rok.
- Cyfryzacja galopuje w 2026 r. - i ten obszar się tego doczekał
- Czym jest nowy system do elektronicznych umów oraz akt osobowych i dlaczego powstał?
- Jakie umowy można zawrzeć w nowym systemie?
- Jak podpisać umowę w systemie praca.gov.pl? Logowanie i podpis elektroniczny
- Dokumentacja pracownicza w chmurze — koniec z fizycznymi teczkami akt pracowniczych?
- Zgłoszenie do ZUS i podatków — teraz wszystko w jednym miejscu, czyli cyfrowe jedno okienko w e-urzędzie
- Kto może korzystać z nowego systemu do e-umów?
- Co dalej? Plany rozwoju systemu e-umów
- Potrzebujesz pomocy? MRPiPS informuje o formach wsparcia
- Czy warto już teraz korzystać z elektronicznych umów o pracę?
Cyfryzacja galopuje w 2026 r. - i ten obszar się tego doczekał
To data, którą warto zapamiętać. 7 stycznia 2026 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej komunikuje oficjalnie, że uruchomiło system, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy zawierają umowy o pracę. Koniec z drukowaniem stosów dokumentów, szukaniem długopisu i przechowywaniem teczek w szafach. Od dziś wszystko załatwisz online — legalnie, bezpiecznie i co najważniejsze — bezpłatnie.
Brzmi jak rewolucja? Bo nią jest. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system i co musisz wiedzieć, zanim podpiszesz pierwszą elektroniczną umowę.
Czym jest nowy system do elektronicznych umów oraz akt osobowych i dlaczego powstał?
Nowy system teleinformatyczny to rządowe narzędzie dostępne przez portal Praca.gov.pl, które pozwala zawierać, zmieniać i rozwiązywać umowy w formie elektronicznej. Ministerstwo projektowało go z myślą o uproszczeniu formalności — zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.
System nie jest eksperymentem ani projektem pilotażowym. Został uruchomiony na podstawie obowiązujących przepisów, co oznacza, że ma pełne umocowanie prawne. Dokumenty podpisane w tym systemie mają taką samą moc prawną jak tradycyjne umowy papierowe.
Co istotne — korzystanie z systemu jest całkowicie dobrowolne. Nikt nie zmusza pracodawców do porzucenia papierowych umów. To jednak opcja, która w wielu przypadkach okaże się znacznie wygodniejsza, szybsza i tańsza.
Jakie umowy można zawrzeć w nowym systemie?
Lista dokumentów, które obsłużysz elektronicznie, jest już teraz całkiem obszerna. System umożliwia zawieranie:
- umów o pracę — czyli najważniejszego dokumentu regulującego zatrudnienie,
- umów zlecenia — popularnych wśród freelancerów i osób dorabiających,
- umów o świadczenie usług — stosowanych przez samozatrudnionych,
- umów uaktywniających — czyli kontraktów z nianiami, na które czekało wielu rodziców.
Ale to nie wszystko. W systemie znajdziesz również gotowe szablony dokumentów powiązanych, takich jak:
- aneksy do umów,
- wypowiedzenia,
- świadectwa pracy.
Nie musisz więc szukać wzorów w Internecie, martwić się o poprawność formularzy ani płacić za porady prawne przy standardowych dokumentach. System prowadzi Cię krok po kroku.
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
To prawdziwy gamechanger dla pracodawców. Łatwo przecież w aneksie czy wypowiedzeniu popełnić brzemienny w skutkach błąd formalny. Teraz jednak będzie o taki błąd trudniej, bowiem państwo udostępnia gotowce formularzy. Same szablony są więc gotowe, legalne i zgodne z prawem.
Jak podpisać umowę w systemie praca.gov.pl? Logowanie i podpis elektroniczny
Dostęp do systemu uzyskasz przez portal Praca.gov.pl. Logowanie odbywa się przez login.gov.pl, co oznacza, że możesz użyć:
- Profilu Zaufanego,
- e-dowodu osobistego,
- aplikacji mObywatel,
- bankowości elektronicznej.
Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny — również możesz go użyć do logowania i podpisywania dokumentów.
Po zalogowaniu możesz działać jako osoba fizyczna (np. jeśli chcesz podpisać umowę jako pracownik lub zleceniobiorca) albo w kontekście organizacji — na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej. System rozpoznaje Twój status na podstawie danych z rejestrów państwowych. Samo podpisywanie dokumentów jest równie proste. Do wyboru masz trzy rodzaje podpisów elektronicznych:
- podpis kwalifikowany (płatny, ale o najwyższej mocy prawnej),
- podpis zaufany (bezpłatny, przez Profil Zaufany),
- podpis osobisty (przy użyciu e-dowodu).
W praktyce większość użytkowników zapewne skorzysta z podpisu zaufanego, który jest bezpłatny i dostępny dla każdego posiadacza Profilu Zaufanego.
Dokumentacja pracownicza w chmurze — koniec z fizycznymi teczkami akt pracowniczych?
To jedna z najbardziej rewolucyjnych funkcji nowego systemu. Pracodawcy, którzy zdecydują się zawrzeć umowę elektronicznie, mogą prowadzić całą dokumentację pracowniczą w formie cyfrowej. Co to oznacza w praktyce?
- Nie musisz drukować umów i przechowywać ich w segregatorach.
- Nie potrzebujesz fizycznego archiwum akt osobowych.
- Wszystkie dokumenty są dostępne online — 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- System spełnia wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji.
Jest jednak ważne zastrzeżenie. System pozwala prowadzić dokumentację tylko w formie elektronicznej dla:
- nowo zatrudnianych pracowników, lub
- pracowników, dla których wcześniej nie była prowadzona żadna dokumentacja.
Nie przeniesiesz więc do systemu akt osobowych wieloletnich pracowników, którzy mają już papierową dokumentację. Kolejna istotna zasada: jeśli zdecydujesz się zawrzeć umowę w systemie, masz obowiązek prowadzić dokumentację tej umowy w systemie aż do jej zakończenia. Nie możesz w trakcie zatrudnienia przenieść dokumentacji z powrotem do formy papierowej.
Zgłoszenie do ZUS i podatków — teraz wszystko w jednym miejscu, czyli cyfrowe jedno okienko w e-urzędzie
Tu pojawia się kolejna ogromna zaleta nowego systemu. Po zawarciu umowy możesz bezpośrednio z poziomu portalu zgłosić pracownika lub zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz do opodatkowania w urzędzie skarbowym.
Dotychczas wymagało to oddzielnych czynności — logowania do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, wypełniania formularzy zgłoszeniowych, pilnowania terminów. Teraz wszystko załatwisz w jednym miejscu, podczas jednej sesji. Dla małych pracodawców, którzy często nie mają działu kadr i płac, to ogromne ułatwienie. Mniej formalności, mniej ryzyka popełnienia błędu, mniej stresu.
Kto może korzystać z nowego systemu do e-umów?
Jest i łyżka dziegciu - Ministerstwo nie otworzyło systemu dla wszystkich podmiotów na rynku. Na start z elektronicznych umów skorzystają przede wszystkim:
- mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób,
- inni niż mikroprzedsiębiorcy mali pracodawcy zatrudniający do 9 osób (tak, to nie błąd),
- rolnicy,
- osoby fizyczne (np. rodzice zatrudniający nianię),
- nianie, pracownicy i zleceniobiorcy — jako strona zatrudniana.
Warto podkreślić, że to oznacza ograniczenie dla większych firm. Średnie i duże przedsiębiorstwa na razie nie mogą korzystać z systemu. Ministerstwo zapowiada jednak, że obecna wersja to dopiero początek, a zakres podmiotów i typów umów będzie rozszerzany w kolejnych aktualizacjach. Dla kogo więc nowy system będzie najbardziej przydatny już teraz? Przede wszystkim dla:
- właścicieli małych firm usługowych, gastronomicznych, handlowych,
- freelancerów regularnie podpisujących zlecenia,
- rodziców zatrudniających opiekunki,
- rolników korzystających z pomocy sezonowej,
- wszystkich pracowników, którzy chcą mieć cyfrowy dostęp do swoich umów.
Co dalej? Plany rozwoju systemu e-umów
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jasno komunikuje, że obecna wersja systemu to dopiero pierwszy krok. Resort planuje jeszcze dalsze działania:
- rozszerzenie zakresu umów możliwych do zawierania elektronicznie,
- dodanie nowych funkcji i udogodnień,
- potencjalne otwarcie systemu dla większych pracodawców.
Nie podano jeszcze konkretnych terminów. Fakt, że system był rozwijany przez ponad trzy lata, sugeruje, że Ministerstwo traktuje projekt poważnie i długofalowo.
Potrzebujesz pomocy? MRPiPS informuje o formach wsparcia
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące nowego systemu, resort pracy przygotował dla Ciebie 3 opcje:
- Podręcznik użytkownika — dostępny na stronie Praca.gov.pl, krok po kroku wyjaśnia wszystkie funkcje.
- Zielona Linia — rządowa infolinia pod numerem 19524, gdzie konsultanci odpowiedzą na pytania.
- E-mail — możesz wysłać uwagi i sugestie na adres eumowy@mrpips.gov.pl.
Ministerstwo zachęca do zgłaszania problemów i propozycji usprawnień. To sugeruje, że system będzie na bieżąco modyfikowany w odpowiedzi na potrzeby użytkowników.
Czy warto już teraz korzystać z elektronicznych umów o pracę?
Nowy system to nie jest rewolucja wymuszona przez prawo — to tylko dobrowolna opcja. Ale opcja, która dla wielu małych pracodawców, osób fizycznych i pracowników może okazać się strzałem w dziesiątkę i ułatwieniem. Wśród zalet można wymienić:
- brak konieczności drukowania i przechowywania dokumentów (elektroniczne akta osobowe),
- dostęp do umów z dowolnego miejsca,
- gotowe szablony zgodne z prawem,
- zgłoszenie do ZUS i KAS z poziomu jednego e-okienka,
- bezpieczeństwo i legalność podpisu elektronicznego.
Ograniczenia też oczywiście istnieją i trzeba wziąć je pod uwagę:
- system dostępny tylko dla małych podmiotów,
- obowiązek prowadzenia dokumentacji w systemie do końca umowy,
- brak możliwości przeniesienia starych akt pracowniczych.
Jedno jest pewne: 7 stycznia 2026 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym papierowa umowa o pracę oficjalnie zaczęła odchodzić do lamusa. To, jak szybko Polacy przekonają się do elektronicznych dokumentów, pokaże dopiero czas.
