Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Nowość w 2026 r.: koniec z papierowymi umowami? Od dziś podpiszesz umowę o pracę przez telefon, a kadrowi poprowadzą elektroniczne akta osobowe

Nowość w 2026 r.: koniec z papierowymi umowami? Od dziś podpiszesz umowę o pracę przez telefon, a kadrowi poprowadzą elektroniczne akta osobowe

07 stycznia 2026, 16:56
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Co za nowość 2026: właśnie uruchomili system, na który czekały miliony Polaków. Umowę o pracę podpiszesz teraz bez wychodzenia z domu
shutterstock

Od dziś umowę o pracę, zlecenie czy kontrakt z nianią podpiszesz bez wychodzenia z domu. A pracodawcy pożegnają segregatory na akta. Ministerstwo właśnie uruchomiło przełomowy system do elektronicznego zawierania umów. Gotowe szablony, podpis przez mObywatel i automatyczne zgłoszenie do ZUS — wszystko w jednym miejscu. Sprawdź, jak działa i kto może korzystać - bo to prawdziwa nowość na 2026 rok.

rozwiń >

Cyfryzacja galopuje w 2026 r. - i ten obszar się tego doczekał

To data, którą warto zapamiętać. 7 stycznia 2026 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej komunikuje oficjalnie, że uruchomiło system, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy zawierają umowy o pracę. Koniec z drukowaniem stosów dokumentów, szukaniem długopisu i przechowywaniem teczek w szafach. Od dziś wszystko załatwisz online — legalnie, bezpiecznie i co najważniejsze — bezpłatnie.

Brzmi jak rewolucja? Bo nią jest. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system i co musisz wiedzieć, zanim podpiszesz pierwszą elektroniczną umowę.

Czym jest nowy system do elektronicznych umów oraz akt osobowych i dlaczego powstał?

Nowy system teleinformatyczny to rządowe narzędzie dostępne przez portal Praca.gov.pl, które pozwala zawierać, zmieniać i rozwiązywać umowy w formie elektronicznej. Ministerstwo projektowało go z myślą o uproszczeniu formalności — zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

System nie jest eksperymentem ani projektem pilotażowym. Został uruchomiony na podstawie obowiązujących przepisów, co oznacza, że ma pełne umocowanie prawne. Dokumenty podpisane w tym systemie mają taką samą moc prawną jak tradycyjne umowy papierowe.

Co istotne — korzystanie z systemu jest całkowicie dobrowolne. Nikt nie zmusza pracodawców do porzucenia papierowych umów. To jednak opcja, która w wielu przypadkach okaże się znacznie wygodniejsza, szybsza i tańsza.

Jakie umowy można zawrzeć w nowym systemie?

Lista dokumentów, które obsłużysz elektronicznie, jest już teraz całkiem obszerna. System umożliwia zawieranie:

  • umów o pracę — czyli najważniejszego dokumentu regulującego zatrudnienie,
  • umów zlecenia — popularnych wśród freelancerów i osób dorabiających,
  • umów o świadczenie usług — stosowanych przez samozatrudnionych,
  • umów uaktywniających — czyli kontraktów z nianiami, na które czekało wielu rodziców.

Ale to nie wszystko. W systemie znajdziesz również gotowe szablony dokumentów powiązanych, takich jak:

  • aneksy do umów,
  • wypowiedzenia,
  • świadectwa pracy.

Nie musisz więc szukać wzorów w Internecie, martwić się o poprawność formularzy ani płacić za porady prawne przy standardowych dokumentach. System prowadzi Cię krok po kroku.

Ważne

To prawdziwy gamechanger dla pracodawców. Łatwo przecież w aneksie czy wypowiedzeniu popełnić brzemienny w skutkach błąd formalny. Teraz jednak będzie o taki błąd trudniej, bowiem państwo udostępnia gotowce formularzy. Same szablony są więc gotowe, legalne i zgodne z prawem.

Jak podpisać umowę w systemie praca.gov.pl? Logowanie i podpis elektroniczny

Dostęp do systemu uzyskasz przez portal Praca.gov.pl. Logowanie odbywa się przez login.gov.pl, co oznacza, że możesz użyć:

  • Profilu Zaufanego,
  • e-dowodu osobistego,
  • aplikacji mObywatel,
  • bankowości elektronicznej.

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektronicznyrównież możesz go użyć do logowania i podpisywania dokumentów.

Po zalogowaniu możesz działać jako osoba fizyczna (np. jeśli chcesz podpisać umowę jako pracownik lub zleceniobiorca) albo w kontekście organizacji — na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej. System rozpoznaje Twój status na podstawie danych z rejestrów państwowych. Samo podpisywanie dokumentów jest równie proste. Do wyboru masz trzy rodzaje podpisów elektronicznych:

  • podpis kwalifikowany (płatny, ale o najwyższej mocy prawnej),
  • podpis zaufany (bezpłatny, przez Profil Zaufany),
  • podpis osobisty (przy użyciu e-dowodu).

W praktyce większość użytkowników zapewne skorzysta z podpisu zaufanego, który jest bezpłatny i dostępny dla każdego posiadacza Profilu Zaufanego.

Dokumentacja pracownicza w chmurze — koniec z fizycznymi teczkami akt pracowniczych?

To jedna z najbardziej rewolucyjnych funkcji nowego systemu. Pracodawcy, którzy zdecydują się zawrzeć umowę elektronicznie, mogą prowadzić całą dokumentację pracowniczą w formie cyfrowej. Co to oznacza w praktyce?

  1. Nie musisz drukować umów i przechowywać ich w segregatorach.
  2. Nie potrzebujesz fizycznego archiwum akt osobowych.
  3. Wszystkie dokumenty są dostępne online — 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  4. System spełnia wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji.

Jest jednak ważne zastrzeżenie. System pozwala prowadzić dokumentację tylko w formie elektronicznej dla:

  • nowo zatrudnianych pracowników, lub
  • pracowników, dla których wcześniej nie była prowadzona żadna dokumentacja.

Nie przeniesiesz więc do systemu akt osobowych wieloletnich pracowników, którzy mają już papierową dokumentację. Kolejna istotna zasada: jeśli zdecydujesz się zawrzeć umowę w systemie, masz obowiązek prowadzić dokumentację tej umowy w systemie aż do jej zakończenia. Nie możesz w trakcie zatrudnienia przenieść dokumentacji z powrotem do formy papierowej.

Zgłoszenie do ZUS i podatków — teraz wszystko w jednym miejscu, czyli cyfrowe jedno okienko w e-urzędzie

Tu pojawia się kolejna ogromna zaleta nowego systemu. Po zawarciu umowy możesz bezpośrednio z poziomu portalu zgłosić pracownika lub zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz do opodatkowania w urzędzie skarbowym.

WYNAGRODZENIA 2026 - ROZLICZANIE PŁAC W PRAKTYCE

Dotychczas wymagało to oddzielnych czynności — logowania do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, wypełniania formularzy zgłoszeniowych, pilnowania terminów. Teraz wszystko załatwisz w jednym miejscu, podczas jednej sesji. Dla małych pracodawców, którzy często nie mają działu kadr i płac, to ogromne ułatwienie. Mniej formalności, mniej ryzyka popełnienia błędu, mniej stresu.

Kto może korzystać z nowego systemu do e-umów?

Jest i łyżka dziegciu - Ministerstwo nie otworzyło systemu dla wszystkich podmiotów na rynku. Na start z elektronicznych umów skorzystają przede wszystkim:

  • mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób,
  • inni niż mikroprzedsiębiorcy mali pracodawcy zatrudniający do 9 osób (tak, to nie błąd),
  • rolnicy,
  • osoby fizyczne (np. rodzice zatrudniający nianię),
  • nianie, pracownicy i zleceniobiorcy — jako strona zatrudniana.

Warto podkreślić, że to oznacza ograniczenie dla większych firm. Średnie i duże przedsiębiorstwa na razie nie mogą korzystać z systemu. Ministerstwo zapowiada jednak, że obecna wersja to dopiero początek, a zakres podmiotów i typów umów będzie rozszerzany w kolejnych aktualizacjach. Dla kogo więc nowy system będzie najbardziej przydatny już teraz? Przede wszystkim dla:

  • właścicieli małych firm usługowych, gastronomicznych, handlowych,
  • freelancerów regularnie podpisujących zlecenia,
  • rodziców zatrudniających opiekunki,
  • rolników korzystających z pomocy sezonowej,
  • wszystkich pracowników, którzy chcą mieć cyfrowy dostęp do swoich umów.

Co dalej? Plany rozwoju systemu e-umów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jasno komunikuje, że obecna wersja systemu to dopiero pierwszy krok. Resort planuje jeszcze dalsze działania:

  • rozszerzenie zakresu umów możliwych do zawierania elektronicznie,
  • dodanie nowych funkcji i udogodnień,
  • potencjalne otwarcie systemu dla większych pracodawców.

Nie podano jeszcze konkretnych terminów. Fakt, że system był rozwijany przez ponad trzy lata, sugeruje, że Ministerstwo traktuje projekt poważnie i długofalowo.

Potrzebujesz pomocy? MRPiPS informuje o formach wsparcia

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące nowego systemu, resort pracy przygotował dla Ciebie 3 opcje:

  1. Podręcznik użytkownika — dostępny na stronie Praca.gov.pl, krok po kroku wyjaśnia wszystkie funkcje.
  2. Zielona Linia — rządowa infolinia pod numerem 19524, gdzie konsultanci odpowiedzą na pytania.
  3. E-mail — możesz wysłać uwagi i sugestie na adres eumowy@mrpips.gov.pl.

Ministerstwo zachęca do zgłaszania problemów i propozycji usprawnień. To sugeruje, że system będzie na bieżąco modyfikowany w odpowiedzi na potrzeby użytkowników.

Czy warto już teraz korzystać z elektronicznych umów o pracę?

Nowy system to nie jest rewolucja wymuszona przez prawo — to tylko dobrowolna opcja. Ale opcja, która dla wielu małych pracodawców, osób fizycznych i pracowników może okazać się strzałem w dziesiątkę i ułatwieniem. Wśród zalet można wymienić:

  • brak konieczności drukowania i przechowywania dokumentów (elektroniczne akta osobowe),
  • dostęp do umów z dowolnego miejsca,
  • gotowe szablony zgodne z prawem,
  • zgłoszenie do ZUS i KAS z poziomu jednego e-okienka,
  • bezpieczeństwo i legalność podpisu elektronicznego.

Ograniczenia też oczywiście istnieją i trzeba wziąć je pod uwagę:

  • system dostępny tylko dla małych podmiotów,
  • obowiązek prowadzenia dokumentacji w systemie do końca umowy,
  • brak możliwości przeniesienia starych akt pracowniczych.

Jedno jest pewne: 7 stycznia 2026 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym papierowa umowa o pracę oficjalnie zaczęła odchodzić do lamusa. To, jak szybko Polacy przekonają się do elektronicznych dokumentów, pokaże dopiero czas.

Źródło: INFOR
