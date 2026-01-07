Od dziś umowę o pracę, zlecenie czy kontrakt z nianią podpiszesz bez wychodzenia z domu. A pracodawcy pożegnają segregatory na akta. Ministerstwo właśnie uruchomiło przełomowy system do elektronicznego zawierania umów. Gotowe szablony, podpis przez mObywatel i automatyczne zgłoszenie do ZUS — wszystko w jednym miejscu. Sprawdź, jak działa i kto może korzystać - bo to prawdziwa nowość na 2026 rok.

Cyfryzacja galopuje w 2026 r. - i ten obszar się tego doczekał

To data, którą warto zapamiętać. 7 stycznia 2026 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej komunikuje oficjalnie, że uruchomiło system, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy zawierają umowy o pracę. Koniec z drukowaniem stosów dokumentów, szukaniem długopisu i przechowywaniem teczek w szafach. Od dziś wszystko załatwisz online — legalnie, bezpiecznie i co najważniejsze — bezpłatnie.

Brzmi jak rewolucja? Bo nią jest. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system i co musisz wiedzieć, zanim podpiszesz pierwszą elektroniczną umowę.

Czym jest nowy system do elektronicznych umów oraz akt osobowych i dlaczego powstał?

Nowy system teleinformatyczny to rządowe narzędzie dostępne przez portal Praca.gov.pl, które pozwala zawierać, zmieniać i rozwiązywać umowy w formie elektronicznej. Ministerstwo projektowało go z myślą o uproszczeniu formalności — zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

System nie jest eksperymentem ani projektem pilotażowym. Został uruchomiony na podstawie obowiązujących przepisów, co oznacza, że ma pełne umocowanie prawne. Dokumenty podpisane w tym systemie mają taką samą moc prawną jak tradycyjne umowy papierowe.

Co istotne — korzystanie z systemu jest całkowicie dobrowolne. Nikt nie zmusza pracodawców do porzucenia papierowych umów. To jednak opcja, która w wielu przypadkach okaże się znacznie wygodniejsza, szybsza i tańsza.

Jakie umowy można zawrzeć w nowym systemie?

Lista dokumentów, które obsłużysz elektronicznie, jest już teraz całkiem obszerna. System umożliwia zawieranie:

umów o pracę — czyli najważniejszego dokumentu regulującego zatrudnienie,

— czyli najważniejszego dokumentu regulującego zatrudnienie, umów zlecenia — popularnych wśród freelancerów i osób dorabiających,

— popularnych wśród freelancerów i osób dorabiających, umów o świadczenie usług — stosowanych przez samozatrudnionych,

— stosowanych przez samozatrudnionych, umów uaktywniających — czyli kontraktów z nianiami, na które czekało wielu rodziców.

Ale to nie wszystko. W systemie znajdziesz również gotowe szablony dokumentów powiązanych, takich jak:

aneksy do umów,

do umów, wypowiedzenia ,

, świadectwa pracy.

Nie musisz więc szukać wzorów w Internecie, martwić się o poprawność formularzy ani płacić za porady prawne przy standardowych dokumentach. System prowadzi Cię krok po kroku.

Ważne To prawdziwy gamechanger dla pracodawców. Łatwo przecież w aneksie czy wypowiedzeniu popełnić brzemienny w skutkach błąd formalny. Teraz jednak będzie o taki błąd trudniej, bowiem państwo udostępnia gotowce formularzy. Same szablony są więc gotowe, legalne i zgodne z prawem.

Jak podpisać umowę w systemie praca.gov.pl? Logowanie i podpis elektroniczny

Dostęp do systemu uzyskasz przez portal Praca.gov.pl. Logowanie odbywa się przez login.gov.pl, co oznacza, że możesz użyć:

Profilu Zaufanego,

e-dowodu osobistego,

aplikacji mObywatel,

bankowości elektronicznej.

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny — również możesz go użyć do logowania i podpisywania dokumentów.

Po zalogowaniu możesz działać jako osoba fizyczna (np. jeśli chcesz podpisać umowę jako pracownik lub zleceniobiorca) albo w kontekście organizacji — na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej. System rozpoznaje Twój status na podstawie danych z rejestrów państwowych. Samo podpisywanie dokumentów jest równie proste. Do wyboru masz trzy rodzaje podpisów elektronicznych:

podpis kwalifikowany ( płatny , ale o najwyższej mocy prawnej),

, ale o najwyższej mocy prawnej), podpis zaufany ( bezpłatny , przez Profil Zaufany),

, przez Profil Zaufany), podpis osobisty (przy użyciu e-dowodu).

W praktyce większość użytkowników zapewne skorzysta z podpisu zaufanego, który jest bezpłatny i dostępny dla każdego posiadacza Profilu Zaufanego.

Dokumentacja pracownicza w chmurze — koniec z fizycznymi teczkami akt pracowniczych?

To jedna z najbardziej rewolucyjnych funkcji nowego systemu. Pracodawcy, którzy zdecydują się zawrzeć umowę elektronicznie, mogą prowadzić całą dokumentację pracowniczą w formie cyfrowej. Co to oznacza w praktyce?

Nie musisz drukować umów i przechowywać ich w segregatorach. Nie potrzebujesz fizycznego archiwum akt osobowych. Wszystkie dokumenty są dostępne online — 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System spełnia wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji.

Jest jednak ważne zastrzeżenie. System pozwala prowadzić dokumentację tylko w formie elektronicznej dla:

nowo zatrudnianych pracowników, lub

pracowników, lub pracowników, dla których wcześniej nie była prowadzona żadna dokumentacja.

Nie przeniesiesz więc do systemu akt osobowych wieloletnich pracowników, którzy mają już papierową dokumentację. Kolejna istotna zasada: jeśli zdecydujesz się zawrzeć umowę w systemie, masz obowiązek prowadzić dokumentację tej umowy w systemie aż do jej zakończenia. Nie możesz w trakcie zatrudnienia przenieść dokumentacji z powrotem do formy papierowej.

Zgłoszenie do ZUS i podatków — teraz wszystko w jednym miejscu, czyli cyfrowe jedno okienko w e-urzędzie

Tu pojawia się kolejna ogromna zaleta nowego systemu. Po zawarciu umowy możesz bezpośrednio z poziomu portalu zgłosić pracownika lub zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz do opodatkowania w urzędzie skarbowym.

Dotychczas wymagało to oddzielnych czynności — logowania do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, wypełniania formularzy zgłoszeniowych, pilnowania terminów. Teraz wszystko załatwisz w jednym miejscu, podczas jednej sesji. Dla małych pracodawców, którzy często nie mają działu kadr i płac, to ogromne ułatwienie. Mniej formalności, mniej ryzyka popełnienia błędu, mniej stresu.

Kto może korzystać z nowego systemu do e-umów?

Jest i łyżka dziegciu - Ministerstwo nie otworzyło systemu dla wszystkich podmiotów na rynku. Na start z elektronicznych umów skorzystają przede wszystkim:

mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób,

zatrudniający do 9 osób, inni niż mikroprzedsiębiorcy mali pracodawcy zatrudniający do 9 osób (tak, to nie błąd),

zatrudniający do 9 osób (tak, to nie błąd), rolnicy ,

, osoby fizyczne (np. rodzice zatrudniający nianię),

(np. rodzice zatrudniający nianię), nianie, pracownicy i zleceniobiorcy — jako strona zatrudniana.

Warto podkreślić, że to oznacza ograniczenie dla większych firm. Średnie i duże przedsiębiorstwa na razie nie mogą korzystać z systemu. Ministerstwo zapowiada jednak, że obecna wersja to dopiero początek, a zakres podmiotów i typów umów będzie rozszerzany w kolejnych aktualizacjach. Dla kogo więc nowy system będzie najbardziej przydatny już teraz? Przede wszystkim dla:

właścicieli małych firm usługowych, gastronomicznych, handlowych,

usługowych, gastronomicznych, handlowych, freelancerów regularnie podpisujących zlecenia,

regularnie podpisujących zlecenia, rodziców zatrudniających opiekunki ,

, rolników korzystających z pomocy sezonowej ,

, wszystkich pracowników, którzy chcą mieć cyfrowy dostęp do swoich umów.

Co dalej? Plany rozwoju systemu e-umów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jasno komunikuje, że obecna wersja systemu to dopiero pierwszy krok. Resort planuje jeszcze dalsze działania:

rozszerzenie zakresu umów możliwych do zawierania elektronicznie,

możliwych do zawierania elektronicznie, dodanie nowych funkcji i udogodnień,

i udogodnień, potencjalne otwarcie systemu dla większych pracodawców.

Nie podano jeszcze konkretnych terminów. Fakt, że system był rozwijany przez ponad trzy lata, sugeruje, że Ministerstwo traktuje projekt poważnie i długofalowo.

Potrzebujesz pomocy? MRPiPS informuje o formach wsparcia

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące nowego systemu, resort pracy przygotował dla Ciebie 3 opcje:

Podręcznik użytkownika — dostępny na stronie Praca.gov.pl, krok po kroku wyjaśnia wszystkie funkcje. Zielona Linia — rządowa infolinia pod numerem 19524, gdzie konsultanci odpowiedzą na pytania. E-mail — możesz wysłać uwagi i sugestie na adres eumowy@mrpips.gov.pl.

Ministerstwo zachęca do zgłaszania problemów i propozycji usprawnień. To sugeruje, że system będzie na bieżąco modyfikowany w odpowiedzi na potrzeby użytkowników.

Czy warto już teraz korzystać z elektronicznych umów o pracę?

Nowy system to nie jest rewolucja wymuszona przez prawo — to tylko dobrowolna opcja. Ale opcja, która dla wielu małych pracodawców, osób fizycznych i pracowników może okazać się strzałem w dziesiątkę i ułatwieniem. Wśród zalet można wymienić:

brak konieczności drukowania i przechowywania dokumentów ( elektroniczne akta osobowe ),

), dostęp do umów z dowolnego miejsca,

gotowe szablony zgodne z prawem,

zgodne z prawem, zgłoszenie do ZUS i KAS z poziomu jednego e-okienka ,

, bezpieczeństwo i legalność podpisu elektronicznego.

Ograniczenia też oczywiście istnieją i trzeba wziąć je pod uwagę:

system dostępny tylko dla małych podmiotów ,

, obowiązek prowadzenia dokumentacji w systemie do końca umowy ,

, brak możliwości przeniesienia starych akt pracowniczych.

Jedno jest pewne: 7 stycznia 2026 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym papierowa umowa o pracę oficjalnie zaczęła odchodzić do lamusa. To, jak szybko Polacy przekonają się do elektronicznych dokumentów, pokaże dopiero czas.