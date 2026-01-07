REKLAMA

Okres od 24 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. to sprawdzian kultury pracy w firmie

Okres od 24 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. to sprawdzian kultury pracy w firmie

07 stycznia 2026, 15:03
praca w święta hr kultura pracy przełom roku
Praca w święta czy odpoczynek? Sprawdzian dla HR. Kultura pracy na przełomie roku 2025 i 2026
Okres od 24 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. to sprawdzian kultury pracy w firmie. Dla działu HR to symboliczny czas w roku. Co w tym momencie jest najważniejsze?

Przełom 2025 i 2026 r. to sprawdzian kultury pracy

Okres między Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli to dla działów HR jeden z najbardziej symbolicznych momentów w roku. Niby kilka zwykłych dni roboczych, a jednak potrafią wywołać więcej emocji niż niejedno kwartalne podsumowanie. To właśnie wtedy – przy planowaniu świątecznych urlopów – najczęściej ujawniają się różnice w potrzebach, stylach pracy i oczekiwaniach pracowników wobec organizacji. I to właśnie wtedy pytanie o wolne bardzo szybko przestaje być tylko pytaniem o niepracujące dni w kalendarzu.

Dla niejednej firmy poukładanie wolnego między 27 a 7 stycznia bywa równie dużym wyzwaniem, co ułożenie 2000-elementowych puzzli. Z jednej strony mamy oczekiwania i potrzeby pracowników. Z drugiej zaś ramy formalne. Według prawa to pracodawca odpowiada za ciągłość pracy i prawidłowe funkcjonowanie organizacji, dlatego termin urlopu wymaga jego zgody. Oznacza to, że jeśli szef uzna obecność pracownika w danym czasie za niezbędną, ze względu na charakter stanowiska, brak zastępstwa czy kluczowe procesy to może odrzucić wniosek urlopowy.

Choć formalnie mówimy o procedurach, w praktyce bardzo szybko wchodzimy w obszar emocji. Każdy z nas ma inne potrzeby związane z czasem wolnym i inną wrażliwość na moment, w którym ten odpoczynek jest najbardziej potrzebny. Paradoks polega na tym, że dokładnie w tym samym czasie, gdy jedni z pełnym przekonaniem decydują się na urlop, inni, równie świadomie wybierają pracę. Niestety, okres międzyświąteczny jest za krótki, by te wszystkie potrzeby i oczekiwania pogodzić – mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse, służącej do badania i budowania zaangażowania pracowników. - To właśnie w tym momencie, gdy przełożony zatwierdza lub odrzuca wniosek o wolne między 27 a 7 stycznia, widać wyraźnie, jak organizacja radzi sobie z łączeniem troski o dobrostan pracowników z realiami prowadzenia biznesu – dodaje.

Czas na odpoczynek pracowników?

Koniec roku to, w firmach, zwykle domykanie projektów, tworzenie raportów i podsumowań. To również moment, w którym kumuluje się zmęczenie i napięcie minionych miesięcy. Nic dziwnego, że dla wielu z nas to naturalny czas na to, by odpocząć i symbolicznie zamknąć stary rok. Tym bardziej że ten okres w wielu branżach to tak zwany martwy sezon: procesy zwalniają, partnerzy biznesowi są mniej dostępni, a decyzje zapadają wolniej. Dla części pracowników to jasny sygnał, że właśnie wtedy można się zatrzymać, bez poczucia, że coś zostanie „niedowiezione” albo „się zawali”. Dla innych to paradoksalnie argument za tym, by pracować. Dlaczego? Dane z raportu Microsoft Work Trend Index 2025 wskazują, że w godzinach największej aktywności zawodowej pracownicy są wybijani z rytmu pracy niemal co dwie minuty. Między świętami tego problemu nie ma: znikają spotkania, telefony i nagłe tematy „na już”.

W tym ujęciu decyzja o pracy nie jest rezygnacją z odpoczynku, lecz próbą odzyskania kontroli nad własnym rytmem. Jedni potrzebują w tym czasie regeneracji, inni wolą wykorzystać ciszę operacyjną i zachować urlop na moment, w którym odpoczynek będzie miał dla nich większe znaczenie. Wyniki wielu badań wyraźnie pokazują, że duża część osób celowo wybiera urlopy poza sezonem, postrzegając je jako mniej stresujące i bardziej wartościowe – podkreśla ekspertka.

Czas dla bliskich

Boże Narodzenie ma w Polsce wyjątkowy charakter, szczególnie dla osób silnie związanych z tradycją i rodzinnym wymiarem tego czasu. CBOS podaje, że 62% Polaków postrzega je przede wszystkim jako rodzinne chwile, a nie tylko dni wolne od pracy. Dla wielu osób to moment głęboko zakorzeniony w relacjach i rytuałach, których nie da się łatwo zastąpić innym terminem. Z tej perspektywy obecność w pracy między świętami bywa odbierana jako rezygnacja z czegoś ważnego i niepowtarzalnego. Nie wszyscy jednak patrzą na ten czas w ten sam sposób.

Z roku na rok coraz mocniej widać zmiany społeczne i pokoleniowe, nie dla wszystkich znaczenie okresu między Wigilią a świętem Trzech Króli jest już takie samo. Dla części pracowników ten czas jest tylko jednym z wielu momentów w roku. Tak na te kilka dni patrzą chociażby przedstawiciele młodszych pokoleń, którzy częściej definiują święta w sposób bardziej indywidualny i mniej osadzony w tradycji.

Między świętami odpoczynek czy praca?

Międzyświąteczne napięcia w firmach rzadko dotyczą samych dni wolnych. Problemem nie jest różnica postaw a to, że jedni potrzebują wolnego, a inni wolą w tym czasie pracować. To naturalna konsekwencja różnych potrzeb, stylów życia i momentów, w których odpoczynek ma dla nas największą wartość. To trzeba po prostu zrozumieć.

Okres międzyświąteczny działa jak papierek lakmusowy. Bardzo szybko pokazuje, czy organizacja potrafi pracować z różnorodnością potrzeb. Dla HR to szczególny moment na zatrzymanie się i zadanie sobie kilku prostych, ale ważnych pytań: czy w firmie jest przestrzeń na różne strategie odpoczynku? Czy pracownicy mają realny wpływ na decyzje dotyczące czasu wolnego? Czy zasady są jasno komunikowane, czy raczej funkcjonują jako domyślne oczekiwania? Bo tam, gdzie te kwestie są nazwane i uporządkowane, organizacje zyskują coś znacznie cenniejszego niż spokojny grafik. Zyskują zaufanie. A to, niezależnie od pory roku, pozostaje jedną z najważniejszych walut w pracy z ludźmi – podsumowuje Magda Pietkiewicz

Źródło: Enpulse

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
