Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.?
W 2025 roku, a dokładnie 31 grudnia 2025 r., wygasł dotychczasowy program wieloletni „Senior+”, w ramach którego powstało kilkaset Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+. Po 31 grudnia 2025 roku nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na nowe placówki w dotychczasowej formule. Wiele gmin i organizacji senioralnych z niepokojem pyta: co dalej? Odpowiedzią rządu ma być nowy program, ale jego ostateczny kształt wciąż budzi bardzo dużo pytań i emocji.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotychczasowy program wieloletni „Senior+” (2021–2025) skończył się dokładnie z ostatnim dniem 2025 roku.
Oznacza to, że:
- w roku 2025 r. miał miejsce ostatni nabór wniosków na nowe Kluby Senior+ i Dzienny Dom Senior+ w dotychczasowej formule;
- po 31 grudnia 2025 r. nie ma już szansy na uzyskanie dotacji na nowe placówki w schemacie, który obowiązywał - ale będzie szansa na uzyskanie pomocy w innej formie;
- placówki już działające będą mogły funkcjonować dalej, zatem aktualnie w 2026 r.– ale tylko ze środków własnych gmin lub innych źródeł (państwowe dofinansowanie na bieżące działanie w dotychczasowej wysokości przestanie być gwarantowane)
W wielu mniejszych miejscowościach Kluby Senior+ były, czy są, jedynym miejscem, w którym seniorzy mogli spędzać czas w sposób zorganizowany i przy minimalnej opłacie. Ich zamknięcie lub radykalne podniesienie opłat byłoby dla części osób równoznaczne z wykluczeniem społecznym.
To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.? Dlaczego seniorzy są rozgoryczeni?
Najczęściej powtarzane zarzuty, które pojawiały się w listach, petycjach i na spotkaniach rad seniorów to brak jasnego komunikatu „co z istniejącymi już Klubami Senior+?”. Obawa, że nowe priorytety (aktywność cyfrowa, wolontariat, międzypokoleniowość) oznaczają w praktyce cięcie finansowania na codzienne, wielogodzinne zajęcia opiekuńczo-aktywizujące. Przez długi czas brak podawanych informacji o wysokości środków na lata 2026–2030 (w poprzednim programie było to ok. 200–240 mln zł rocznie). Kolejne argumenty to: bardzo późne przedstawienie założeń – wiele gmin planuje budżety na 2026 rok już teraz i nie wie, czy może liczyć na jakiekolwiek środki z programu centralnego
Co dla seniora w 2026?
Dla seniora w 2026 r. jest program: ASY: „Aktywni Seniorzy 2026–2030” – nowa nazwa, nowe priorytety ale i niepokój. W połowie 2025 roku resort pracy opublikował projekt założeń programu „Aktywni Seniorzy – ASY na lata 2026–2030”. W dniu 16 grudnia weszła w życie uchwała Rada Ministrów ustanawiając program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030. Program dysponuje budżetem 610 mln zł i stanowi odpowiedź na potężne wyzwania demograficzne oraz rosnącą potrzebę wzmacniania aktywności społecznej osób starszych w środowiskach lokalnych.
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Podstawą programu jest przepis art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) . Uszczegóławiając przepis art. 136. 1 stanowi: Ustawa budżetowa może określać, w ramach limitów wydatków na rok budżetowy, limity wydatków na programy wieloletnie. 2. Programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Rada Ministrów, ustanawiając program, wskazuje jego wykonawcę. 3. Realizacja programów wieloletnich może być podzielona na etapy. 4. Jednostki realizujące program wieloletni mogą zaciągać zobowiązania w celu sfinansowania w poszczególnych latach realizacji tego programu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego programu. W razie wspólnej realizacji programu wieloletniego przez dwa lub więcej podmioty, zobowiązania zaciągane przez każdy podmiot nie mogą przekroczyć kwoty planowanej dla tego podmiotu.
Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.? Po co zmiany?
Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, gov.pl, w komunikacie z dnia 17 grudnia 2025 r.: "Polska, podobnie jak większość państw europejskiej, mierzy się z szybkim procesem starzenia się społeczeństwa. Z danych Główny Urząd Statystyczny wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Wydłużanie życia, zmiany modelu rodziny, atomizacja i niski poziom dzietności sprawiają, że konieczne jest systemowe, długofalowe podejście do polityki senioralnej. Program „Aktywni Seniorzy - ASY” odpowiada na te wyzwania, łącząc doświadczenia wcześniejszych inicjatyw z nowymi założeniami opartymi na różnorodności lokalnych potrzeb, rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku, pogłębieniu integracji wewnątrzpokoleniowej, wzmocnieniu samorządności seniorów oraz aktywnym przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych.".
To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.? Jest uchwała
UCHWAŁA Nr 176 RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY - ASY" na lata 2026-2030. Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
- § 1. Ustanawia się Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY - ASY" na lata 2026-2030, zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
- § 2. Wykonawcą Programu jest organ, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705 oraz z 2024 r. poz. 834).
- § 3. 1.Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. 2. Łączna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu wyniesie 610 mln zł. 3. Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, w poszczególnych latach wynoszą:
1) w 2026 r. - 100 mln zł; 2) w 2027 r. - 120 mln zł; 3) w 2028 r. - 130 mln zł; 4) w 2029 r. - 130 mln zł; 5) w 2030 r. - 130 mln zł.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY- ASY.
UCHWAŁA Nr 176 RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY - ASY" na lata 2026-2030
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
