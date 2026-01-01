Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
REKLAMA
REKLAMA
Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).
- Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
- Ważne: wniosek o zasiłek pogrzebowy – zmiany od 1 stycznia 2026 r. Wniosek o zasiłek za pośrednictwem zakładu pogrzebowego
- Co to jest (ZUS Z-12)?
- Ważne: wniosek o zasiłek pogrzebowy – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.
REKLAMA
REKLAMA
Za pośrednictwem zakładu pogrzebowego wniosek i niezbędne dokumenty możesz złożyć zarówno jako członek rodziny osoby zmarłej lub inna osoba, a także jako uprawiony podmiot, jeśli pokryłeś koszty pogrzebu.
Ważne: wniosek o zasiłek pogrzebowy – zmiany od 1 stycznia 2026 r. Wniosek o zasiłek za pośrednictwem zakładu pogrzebowego
Wniosek, który składasz za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, powinien zawierać dane tego zakładu.
Jak podaje ZUS: Zasiłek pogrzebowy będziemy mogli wypłacić na konto bankowe zakładu pogrzebowego na podstawie upoważnienia zawartego we wniosku – jeśli jako osoba uprawniona złożysz wniosek o ten zasiłek za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.
Wniosek o zasiłek pogrzebowy powinien zawierać oświadczenia:
REKLAMA
- o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa osoby zmarłej i wnioskodawcy,
- o tym, że wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – jeśli jest to niezbędne dla rozpatrzenia wniosku,
- o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części,
- o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu.
Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, do wniosku dołączasz:
- rachunki (np. faktury)za poniesione koszty pogrzebu,
- kopie rachunków (np. faktur), potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałami – jeżeli oryginały złożyłeś w banku
- oraz – w zależności od sytuacji – dokumenty:
- jeśli nie ma aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe – kartę zgonu lub jej kopię albo zaświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii (lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie albo położnej) o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży, wydane na podstawie dokumentacji medycznej,
- dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej,
- akt zgonu albo akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, jeżeli te dokumenty powstały za granicą.
Co to jest (ZUS Z-12)?
ZUS Z-12 - to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12).
Ważne: wniosek o zasiłek pogrzebowy – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem eZUS, możesz skorzystać z dotychczasowego formularza (dopóki nie zastąpimy go nowym). Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego (w tym rachunki poniesionych kosztów pogrzebu) możesz wówczas dołączyć również elektronicznie.
Zakład pogrzebowy przekazuje nam wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną wniosek o zasiłek pogrzebowy wraz z dokumentami w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS).
Źródło: ZUS
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1749, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 718)
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1159)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1888.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA