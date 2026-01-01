REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.

Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.

01 stycznia 2026, 12:18
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).

Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Ważne

Za pośrednictwem zakładu pogrzebowego wniosek i niezbędne dokumenty możesz złożyć zarówno jako członek rodziny osoby zmarłej lub inna osoba, a także jako uprawiony podmiot, jeśli pokryłeś koszty pogrzebu.

Ważne: wniosek o zasiłek pogrzebowy – zmiany od 1 stycznia 2026 r. Wniosek o zasiłek za pośrednictwem zakładu pogrzebowego

Wniosek, który składasz za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, powinien zawierać dane tego zakładu.

Jak podaje ZUS: Zasiłek pogrzebowy będziemy mogli wypłacić na konto bankowe zakładu pogrzebowego na podstawie upoważnienia zawartego we wniosku – jeśli jako osoba uprawniona złożysz wniosek o ten zasiłek za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy powinien zawierać oświadczenia:

  • o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa osoby zmarłej i wnioskodawcy,
  • o tym, że wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – jeśli jest to niezbędne dla rozpatrzenia wniosku,
  • o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części,
  • o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, do wniosku dołączasz:

  1. rachunki (np. faktury)za poniesione koszty pogrzebu,
  2. kopie rachunków (np. faktur), potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałami – jeżeli oryginały złożyłeś w banku
  3. oraz – w zależności od sytuacji – dokumenty:
  • jeśli nie ma aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe – kartę zgonu lub jej kopię albo zaświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii (lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie albo położnej) o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży, wydane na podstawie dokumentacji medycznej,
  • dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej,
  • akt zgonu albo akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, jeżeli te dokumenty powstały za granicą.

Co to jest (ZUS Z-12)?

ZUS Z-12 - to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Ważne

Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12).

Ważne: wniosek o zasiłek pogrzebowy – zmiany od 1 stycznia 2026 r.

Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem eZUS, możesz skorzystać z dotychczasowego formularza (dopóki nie zastąpimy go nowym). Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego (w tym rachunki poniesionych kosztów pogrzebu) możesz wówczas dołączyć również elektronicznie.

Zakład pogrzebowy przekazuje nam wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną wniosek o zasiłek pogrzebowy wraz z dokumentami w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS).

Źródło: ZUS

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1749, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 718)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1159)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r.

w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1888.

Źródło: INFOR
