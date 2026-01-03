Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?
ZUS przez działania informacyjne i edukacyjne wspiera osoby dojrzałe w podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności zawodowej, dbaniu o zdrowie oraz przełamywaniu stereotypów związanych z wiekiem.
Inicjatywa uwzględnia również konkluzje Rady Unii Europejskiej z 19 czerwca 2025 roku, w których podkreślono konieczność wydłużania aktywności zawodowej, inwestowania w rozwój kompetencji osób starszych oraz tworzenia elastycznych form zatrudnienia. Program wpisuje się w europejską strategię przeciwdziałania skutkom starzenia się społeczeństw i wzmacniania stabilności systemów emerytalnych.
Inicjatywę Aktywni 50+ wspiera Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej (przy Radzie Nadzorczej ZUS),
Dodatkowo, inicjatywę Aktywni 50+ wspiera Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej (przy Radzie Nadzorczej ZUS), którego zadaniem jest opracowywanie opinii, analiza barier w aktywności zawodowej osób 50+ oraz wypracowanie rekomendacji wspierających rozwiązania sprzyjające dobrowolnej dłuższej obecności na rynku pracy. W pracach zespołu biorą udział min. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz pracowników.
Pracownik w wieku 50 lat to potencjał dla pracodawcy, a dla samego pracownika to wciąż bardzo dobry okres rozwoju zawodowego
Aktywni 50+ to inicjatywa, której celem jest uporządkowanie i zgromadzenie w jednym miejscu informacji dot. zdrowia, kompetencji, rynku pracy, ulg, przysługujących form wsparcia oraz przykładów dobrych praktyk.
Aktywni 50+ to współpraca ZUS z organizacjami pracodawców i pracowników w zakresie edukowania nt. systemu emerytalnego w Polsce – tego co wpływa na wysokość świadczenia; działań z obszaru prewencji wypadkowej i prewencji rentowej w tym min. rehabilitacji leczniczej realizowanej przez ZUS. W ramach inicjatywy Aktywni 50+, ZUS edukuje:
- jak zbudowany jest system emerytalny w Polsce,
- jak zwiększyć emeryturę,
- czy można pracować na emeryturze,
- jak skorzystać z programów prewencji wypadkowej i prewencji rentowej w tym z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS.
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: szkolenia
ZUS organizuje w całej Polsce szkolenia nt. systemu emerytalnego:
- ogólne dla wszystkich (z systemu emerytalnego),
- branżowe (np. górników, hutników, nauczycieli, transportu, motoryzacji, edukacji i nauki, administracji publicznej).
Badania PARP i WUP* potwierdzają, że pracownicy 50+ chętnie podnoszą kwalifikacje , jeśli szkolenia są dostępne i dobrze zaprojektowane (np. krótkie formy warsztatowe, kursy cyfrowe).
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: opracowania
Opracowania ZUS oraz MRPiPS przypominają, że korzystanie z dostępnych ulg - takich jak:
- PIT-0 ulga dla pracujacycych seniorów,
- zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS
Właśnie powyższe stanowi realne wsparcie dla pracodawców i pracowników.
Zespoły zróżnicowane wiekowo wykazują mniejszą rotację, wyższy poziom stabilności oraz lepszy przepływ wiedzy
Jak komunikuje ZUS: Badania PARP, IPiSS i CIOP-PIB wskazują, że zespoły zróżnicowane wiekowo wykazują mniejszą rotację, wyższy poziom stabilności oraz lepszy przepływ wiedzy. W tym zakresie warto zapoznać się z informacjami:
- Raport PARP "Ukryte zasoby rynku pracy Działania pracodawców wobec wybranych grup pracowników"
- IPiSS
- CIOP-PIB "Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?"
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie. Dobre praktyki
ZUS wskazuje: Prezentujemy działania instytucji i pracodawców, które skutecznie wspierają aktywność zawodową osób 50+. To sprawdzone rozwiązania, które łączą troskę o zdrowie z rozwojem kompetencji.
Programy publiczne i samorządowe:
- Dobry pracownik nie ma wieku (UP m.st. Warszawy). Kompleksowy program (pilotaż) aktywizujący. Oferuje pracodawcom wsparcie w zatrudnianiu osób w wieku emerytalnym (m.in. przez zachęty finansowe), a kandydatom zapewnia doradztwo zawodowe i dostęp do ofert pracy. Dobry pracownik nie ma wieku! – program warszawskiego Urzędu Pracy - link do strony zewnętrznej. Pracodawco! Dobry pracownik nie ma wieku!
- Program „Aktywni+ (MRiPS). Rządowy program zwiększający uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, cyfrowym i obywatelskim. Wspiera projekty lokalne (szkolenia, wolontariat, integracja międzypokoleniowa). Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.
- Projekty aktywizacyjne na Mazowszu (WUP). Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy finansowane m.in. z funduszy europejskich. Obejmują doradztwo, szkolenia i wsparcie w powrocie na rynek pracy. Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - link do strony zewnętrznej.
- Wsparcie ZUS: Zdrowie i Bezpieczeństwo: rehabilitacja lecznicza (dla pracowników). Program prewencji rentowej dla osób ubezpieczonych, zagrożonych utratą zdolności do pracy. Celem bezpłatnej rehabilitacji jest powrót do zdrowia i utrzymanie aktywności zawodowej.. Kierowanie na rehabilitację leczniczą ZUS.
- Dofinansowanie bezpieczeństwa (dla pracodawców). W ramach prewencji wypadkowej ZUS dofinansowuje projekty, które poprawiają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zmniejszają zagrożenie wypadkami. Środki przyznawane są w drodze konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
- Strategia prewencyjna „Wizja Zero”. Międzynarodowa kampania, której partnerem jest ZUS. Opiera się na założeniu, że wszystkim wypadkom przy pracy można zapobiec. Promuje trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Dla pracowników 50+ oznacza to nacisk na ergonomię i dostosowanie warunków pracy, co pozwala dłużej zachować sprawność i aktywność zawodową. ZUS partnerem strategii Wizja Zero.
Źródło: ZUS
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
