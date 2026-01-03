REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie

Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie

03 stycznia 2026
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?

Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie

ZUS przez działania informacyjne i edukacyjne wspiera osoby dojrzałe w podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności zawodowej, dbaniu o zdrowie oraz przełamywaniu stereotypów związanych z wiekiem.

Ważne

Inicjatywa uwzględnia również konkluzje Rady Unii Europejskiej z 19 czerwca 2025 roku, w których podkreślono konieczność wydłużania aktywności zawodowej, inwestowania w rozwój kompetencji osób starszych oraz tworzenia elastycznych form zatrudnienia. Program wpisuje się w europejską strategię przeciwdziałania skutkom starzenia się społeczeństw i wzmacniania stabilności systemów emerytalnych.

Inicjatywę Aktywni 50+ wspiera Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej (przy Radzie Nadzorczej ZUS),

Dodatkowo, inicjatywę Aktywni 50+ wspiera Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej (przy Radzie Nadzorczej ZUS), którego zadaniem jest opracowywanie opinii, analiza barier w aktywności zawodowej osób 50+ oraz wypracowanie rekomendacji wspierających rozwiązania sprzyjające dobrowolnej dłuższej obecności na rynku pracy. W pracach zespołu biorą udział min. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz pracowników.

Zobacz również:

Pracownik w wieku 50 lat to potencjał dla pracodawcy, a dla samego pracownika to wciąż bardzo dobry okres rozwoju zawodowego

Aktywni 50+ to inicjatywa, której celem jest uporządkowanie i zgromadzenie w jednym miejscu informacji dot. zdrowia, kompetencji, rynku pracy, ulg, przysługujących form wsparcia oraz przykładów dobrych praktyk.

Aktywni 50+ to współpraca ZUS z organizacjami pracodawców i pracowników w zakresie edukowania nt. systemu emerytalnego w Polsce – tego co wpływa na wysokość świadczenia; działań z obszaru prewencji wypadkowej i prewencji rentowej w tym min. rehabilitacji leczniczej realizowanej przez ZUS. W ramach inicjatywy Aktywni 50+, ZUS edukuje:

  • jak zbudowany jest system emerytalny w Polsce,
  • jak zwiększyć emeryturę,
  • czy można pracować na emeryturze,
  • jak skorzystać z programów prewencji wypadkowej i prewencji rentowej w tym z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS.

Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: szkolenia

ZUS organizuje w całej Polsce szkolenia nt. systemu emerytalnego:

  • ogólne dla wszystkich (z systemu emerytalnego),
  • branżowe (np. górników, hutników, nauczycieli, transportu, motoryzacji, edukacji i nauki, administracji publicznej).

Badania PARP i WUP* potwierdzają, że pracownicy 50+ chętnie podnoszą kwalifikacje , jeśli szkolenia są dostępne i dobrze zaprojektowane (np. krótkie formy warsztatowe, kursy cyfrowe).

Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: opracowania

Opracowania ZUS oraz MRPiPS przypominają, że korzystanie z dostępnych ulg - takich jak:

  • PIT-0 ulga dla pracujacycych seniorów,
  • zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP,
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS

Właśnie powyższe stanowi realne wsparcie dla pracodawców i pracowników.

Zespoły zróżnicowane wiekowo wykazują mniejszą rotację, wyższy poziom stabilności oraz lepszy przepływ wiedzy

Jak komunikuje ZUS: Badania PARP, IPiSS i CIOP-PIB wskazują, że zespoły zróżnicowane wiekowo wykazują mniejszą rotację, wyższy poziom stabilności oraz lepszy przepływ wiedzy. W tym zakresie warto zapoznać się z informacjami:

  • Raport PARP "Ukryte zasoby rynku pracy Działania pracodawców wobec wybranych grup pracowników"
  • IPiSS
  • CIOP-PIB "Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?"

Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie. Dobre praktyki

ZUS wskazuje: Prezentujemy działania instytucji i pracodawców, które skutecznie wspierają aktywność zawodową osób 50+. To sprawdzone rozwiązania, które łączą troskę o zdrowie z rozwojem kompetencji.

Programy publiczne i samorządowe:

  1. Dobry pracownik nie ma wieku (UP m.st. Warszawy). Kompleksowy program (pilotaż) aktywizujący. Oferuje pracodawcom wsparcie w zatrudnianiu osób w wieku emerytalnym (m.in. przez zachęty finansowe), a kandydatom zapewnia doradztwo zawodowe i dostęp do ofert pracy. Dobry pracownik nie ma wieku! – program warszawskiego Urzędu Pracy - link do strony zewnętrznej. Pracodawco! Dobry pracownik nie ma wieku!
  2. Program „Aktywni+ (MRiPS). Rządowy program zwiększający uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, cyfrowym i obywatelskim. Wspiera projekty lokalne (szkolenia, wolontariat, integracja międzypokoleniowa). Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.
  3. Projekty aktywizacyjne na Mazowszu (WUP). Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy finansowane m.in. z funduszy europejskich. Obejmują doradztwo, szkolenia i wsparcie w powrocie na rynek pracy. Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - link do strony zewnętrznej.
  4. Wsparcie ZUS: Zdrowie i Bezpieczeństwo: rehabilitacja lecznicza (dla pracowników). Program prewencji rentowej dla osób ubezpieczonych, zagrożonych utratą zdolności do pracy. Celem bezpłatnej rehabilitacji jest powrót do zdrowia i utrzymanie aktywności zawodowej.. Kierowanie na rehabilitację leczniczą ZUS.
  5. Dofinansowanie bezpieczeństwa (dla pracodawców). W ramach prewencji wypadkowej ZUS dofinansowuje projekty, które poprawiają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zmniejszają zagrożenie wypadkami. Środki przyznawane są w drodze konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
  6. Strategia prewencyjna „Wizja Zero”. Międzynarodowa kampania, której partnerem jest ZUS. Opiera się na założeniu, że wszystkim wypadkom przy pracy można zapobiec. Promuje trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Dla pracowników 50+ oznacza to nacisk na ergonomię i dostosowanie warunków pracy, co pozwala dłużej zachować sprawność i aktywność zawodową. ZUS partnerem strategii Wizja Zero.

Źródło: ZUS

