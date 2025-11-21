REKLAMA

Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » 3 niedziele handlowe w grudniu 2025 r. Co z pracownikami sklepów?

3 niedziele handlowe w grudniu 2025 r. Co z pracownikami sklepów?

21 listopada 2025, 09:39
[Data aktualizacji 21 listopada 2025, 15:40]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jak w grudniu 2025 r. pracują sklepy?
Jak w grudniu 2025 r. pracują sklepy?
W tym roku weszły w życie przepisy, dające kupującym trzy niedziele handlowe przed Wigilią Bożego Narodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o prawach pracowników sklepów.

Czy pracownicy handlu muszą pracować we wszystkie niedziele handlowe w grudniu?

Zgodnie z nowymi przepisami wolne od zakazu handlu są kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia. Nie oznacza to jednak, iż pracodawca może pracownikom sklepu nakazać pracę we wszystkie niedziele handlowe w grudniu.

„Zgodnie z art. 7 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta niedzielami handlowymi są trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia. Po zmianach wprowadzonych ustawą z 6 grudnia 2024 r. pracownik może wykonywać pracę w handlu lub przy czynnościach związanych z handlem najwyżej w dwie spośród tych trzech niedziel” – informuje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.

Wigilia dniem wolnym od pracy również w handlu

W poprzednich latach wolne od handlu były dwie grudniowe niedziele. Zmiana ta została wprowadzona jednocześnie z ustanowieniem Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.

Warto pamiętać, iż praca w Wigilię może być wykonywana tylko w określonych przypadkach np. w służbach ratowniczych, gastronomii. Szczegółowo wyjątki te wymienia art. 151 [10] Kodeksu pracy. W takich sytuacjach pracodawca musi oddać pracownikowi inny dzień wolny od pracy, przypadający podczas danego okresu rozliczeniowego.

„Wigilia Bożego Narodzenia jest – poza wskazanymi wyjątkami – wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu. W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem” – czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Pracy.

Ważne

Jak przypomina PIP, zakaz pracy w handlu obejmuje nie tylko pracowników, ale też osoby zatrudnione w placówce handlowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Za sklepową ladą może jednak stanąć sam przedsiębiorca, a także skorzystać z pomocy najbliższych np., małżonka, jeżeli na co dzień ich nie zatrudnia (także na umowę cywilnoprawną).

Ważne wyjątki

Od zakazu pracy w handlu obowiązują wyjątki wymienione w art. 6 ustawy ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z tym przepisem, zakaz pracy w handlu w święto nie obowiązuje m.in. na stacjach paliw płynnych, w aptekach czy w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych

„Przedsiębiorca, który powierzy pracę w handlu w Wigilię, gdy nie podlega pod żaden z ustawowych wyjątków, naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do nawet 100 000 zł” – przypomina PIP.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 277; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1871);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1965).

Polecamy: Kalendarz 2026

Źródło: INFOR
