Nadszedł rok długich weekendów: oto sposoby na pomnożenie dni urlopu wypoczynkowego 2026

Nadszedł rok długich weekendów: oto sposoby na pomnożenie dni urlopu wypoczynkowego 2026

31 grudnia 2025, 17:04
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Wielu Polaków ma opanowaną na stałę sztukę mnożenia dni urlopowych dzięki sąsiedztwu długich weekendów
Wielu Polaków ma opanowaną na stałę sztukę mnożenia dni urlopowych dzięki sąsiedztwu długich weekendów
ShutterStock

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.

Układ dni ustawowo wolnych od pracy, kilka świąt przypadających w środku tygodnia oraz nowe regulacje dotyczące Wigilii sprawiają, że 2026 rok będzie korzystny dla osób planujących wypoczynek z wyprzedzeniem.
Przy rozsądnym planowaniu będzie można znacząco wydłużyć czas wolny bez sięgania głęboko do puli urlopowej, co jest dobrą wiadomością zarówno dla pracowników, jak i dla firm, które coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie regeneracji oraz work-life balance.

Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Rok 2026 sprzyja wypoczynkowi. Jak zyskać więcej dni wolnych bez zwiększania puli urlopu?

Podstawą planowania pozostaje wymiar urlopu wypoczynkowego wynikający z Kodeksu pracy. W 2026 roku nie zmieniają się ogólne zasady jego naliczania: 20 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, zaś 26 dni urlopu pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim.
W ramach tego limitu pracownik może skorzystać także z 4 dni urlopu na żądanie. Istotne jest również to, że niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i powinien zostać wykorzystany najpóźniej do 30 września.
– Z perspektywy planowania warto patrzeć na urlop nie tylko w skali jednego roku kalendarzowego, ale szerzej,uwzględniając także urlop zaległy i długoterminowe plany wypoczynkowe – wskazuje Joanna Łuksza, Kierownik Biura Obsługi Klienta w IFIRMA.PL

Dni wolne od pracy w 2026 roku – gdzie kryje się potencjał?

O tym, czy dany rok sprzyja urlopom, decyduje przede wszystkim to, w jakie dni tygodnia przypadają święta. W 2026 roku wiele z nich tworzy naturalne „okienka”, które można łatwo wydłużyć, dokładając pojedyncze dni urlopu. Oto dni powszednie ustawowo wolne od pracy w 2026 roku:

  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
  • 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie

– Dodatkowo w 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – co oznacza obowiązek wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. To często pomijany element, który w praktyce daje dodatkowy dzień wolny do wykorzystania najczęściej w tym samym miesiącu, którego dotyczyło święto – zwraca uwagę Joanna Łuksza.
Tradycyjnie największą korzyść przynosi połączenie urlopu wypoczynkowego z dniami ustawowo wolnymi. W 2026 roku takich możliwości jest kilka, a każda z nich pozwala na relatywnie długi odpoczynek przy niewielkiej liczbie dni urlopu:

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

  • 2 i 5 stycznia – 2 dni urlopu dają 6 dni wolnego (1-6.01.2026)
  • 7-10 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (4-12.04.2026)
  • 27-30 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (25.04-03.05.2026)
  • 5 czerwca – 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego (4-7.06.2026)
  • 13 sierpnia – 1 dzień urlopu oraz 14 siepnia – 1 dzień odebrany za święto daje 4 dni wolnego (13-16.08.2026)
  • 12-13 listopada – 2 dni urlopu dają 5 dni wolnego (11-15.11.2026)
  • 21-22 grudnia – 2 dni urlopu oraz 23 grudnia - 1 dzień odebrany za święto dają 9 dni wolnego (19-27.12.2026)

– Łącznie, przy wykorzystaniu 16 dni urlopu, można w ciągu roku uzyskać aż 46 dni faktycznego wypoczynku. Takie podejście do planowania urlopu sprawdzi się szczególnie u osób, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na długą, kilkutygodniową nieobecność w pracy, ale zależy im na regularnym odpoczynku – mówi Joanna Łuksza.
Joanna Łuksza
– Dla pracodawców to z kolei szansa na lepsze rozłożenie nieobecności w zespołach oraz mniejsze ryzyko kumulacji urlopów w jednym okresie – podsumowuje przedstawicielka IFIRMA.PL.

Źródło: INFOR
