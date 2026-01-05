REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Siła wyższa w pracy: ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie o tych dodatkowych 2 dniach wolnego w 2026 r.

Siła wyższa w pracy: ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie o tych dodatkowych 2 dniach wolnego w 2026 r.

05 stycznia 2026, 12:53
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, siła wyższa Kodeks pracy, siła wyższa wynagrodzenie 50%, 2 dni wolnego siła wyższa, jak obliczyć wynagrodzenie siła wyższa, siła wyższa a zasiłek chorobowy, art. 148¹ Kodeksu pracy, pilne sprawy rodzinne zwolnienie z pracy, siła wyższa ZUS podstawa wymiaru, zwolnienie 16 godzin siła wyższa, komunikat ZUS
Nagły wypadek w rodzinie? Przysługują Ci dodatkowe 2 dni wolnego, ale za połowę pensji. Sprawdź, jak to rozliczyć - komunikat ZUS
shutterstock

Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Polskie prawo pracy daje Ci wyjście – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin rocznie z zachowaniem połowy wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane. Komunikat ZUS właśnie rozwiał wątpliwości i pokazał, jak prawidłowo rozliczać takie dni.

rozwiń >

Czym jest zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej?

Życie bywa nieprzewidywalne. Telefon z informacją o wypadku bliskiej osoby, nagła choroba dziecka wymagająca natychmiastowej reakcji – w takich momentach praca schodzi na drugi plan. Ustawodawca przewidział to rozwiązanie i wprowadził je do Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 148¹ § 1 KP, każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do specjalnego zwolnienia w przypadku nagłych, pilnych spraw - tzw. siły wyższej. Przepis dotyczy konkretnych, nieprzewidywalnych sytuacji życiowych – gdy doszło do choroby lub wypadku członka rodziny i wymagana jest Twoja natychmiastowa obecność.

W ciągu roku kalendarzowego możesz wykorzystać:

  • 2 pełne dni wolne, albo
  • 16 godzin zwolnienia od pracy (do wykorzystania w częściach).

Wybór należy do Ciebie. Warto jednak wiedzieć, że pierwsza podjęta decyzja o korzystaniu ze zwolnienia w wymiarze godzinowym obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Nie możesz więc wziąć najpierw 8 godzin, a potem całego dnia (chociaż może to być ponownie 8 godzin - przy pełnym etacie).

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Ile wynosi wynagrodzenie za zwolnienie z powodu siły wyższej?

Tu zaczyna się najważniejsza kwestia – pieniądze. W okresie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zachowujesz prawo do wynagrodzenia, ale tylko w wysokości 50% normalnej pensji. To istotna różnica w porównaniu z urlopem wypoczynkowym, za który otrzymujesz pełną stawkę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasada obliczania wynagrodzenia jest jednak podobna jak przy urlopie. Stosuje się te same reguły, z jednym ważnym wyjątkiem: składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie – nie z kilku poprzednich miesięcy. Dla osób z prostą, stałą pensją sprawa jest jasna. Komplikacje pojawiają się, gdy dostajesz premie, prowizje lub inne zmienne dodatki.

Siła wyższa a podstawa wymiaru zasiłku – wynagrodzenie stałe

Jak ZUS traktuje miesiąc, w którym skorzystałeś ze zwolnienia z powodu siły wyższej, przy obliczaniu podstawy zasiłku chorobowego? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników - ma to duże znaczenie w przypadku korzystania z zasiłku obejmującego miesiąc, w którym korzystało się ze zwolnienia z siły wyższej.

Jeśli otrzymujesz wyłącznie stałe wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, sprawa jest prosta. ZUS przyjmie Twoje pełne wynagrodzenie do obliczenia podstawy zasiłku – niezależnie od tego, że za dni „siły wyższej" dostałeś tylko połowę.

Przykład

Pracownik zarabia 8 000 zł brutto miesięcznie. W sierpniu skorzystał z 2 dni zwolnienia z powodu siły wyższej (zachowując prawo do 50% wynagrodzenia za te dni). W październiku zachorował i trzeba ustalić podstawę wymiaru zasiłku.

Jak to obliczyć? Wynagrodzenie za sierpień przyjmuje się w pełnej, stałej wysokości wynikającej z umowy – czyli 8 000 zł. Kwotę tę pomniejsza się standardowo o 13,71% (składki na ubezpieczenia społeczne). Daje to 6 903,20 zł wchodzące do podstawy zasiłku.

Ważne

Wniosek? Korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej nie obniża Twojej przyszłej podstawy zasiłku, jeśli masz stałą pensję.

Siła wyższa a wynagrodzenie zmienne – jak uzupełnić pensję?

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH - ZASADY USTALANIA

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja pracowników ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Jeśli oprócz pensji podstawowej otrzymujesz premie, prowizje, dodatki za wyniki – wynagrodzenie za miesiąc ze zwolnieniem wymaga uzupełnienia.

Co to oznacza w praktyce? Musisz „doliczyć" wynagrodzenie, które otrzymałbyś, gdybyś przepracował cały miesiąc. Jak podaje ZUS w komunikacie, procedura wygląda następująco:

  1. Podziel wynagrodzenie osiągnięte za przepracowane dni przez liczbę tych dni.
  2. Pomnóż wynik przez liczbę dni, które powinieneś przepracować w danym miesiącu.
  3. Od uzupełnionego wynagrodzenia odejmij kwotę otrzymaną z tytułu siły wyższej (50% za dni wolne).
Przykład

Pracownik ze zmiennym wynagrodzeniem przepracował w sierpniu 20 dni i zarobił łącznie 8 900 zł. W tym miesiącu wziął 2 dni zwolnienia z powodu siły wyższej. Zgodnie z harmonogramem powinien przepracować 22 dni.

Obliczenie krok po kroku:

  • 8 900 zł : 20 dni = 445 zł (stawka dzienna)
  • 445 zł × 22 dni = 9 790 zł (uzupełnione wynagrodzenie)
  • Pomniejszenie o siłę wyższą: 9 790 zł – 2 × (445 zł × 50%) = 9 345 zł

Kwota 9 345 zł to uzupełnione wynagrodzenie, które zostanie przyjęte do podstawy wymiaru zasiłku za sierpień.

Siła wyższa a zasiłek chorobowy – kiedy dostajesz oba świadczenia?

ZUS wyjaśnił również kontrowersyjną kwestię: co się dzieje, gdy w trakcie zwolnienia z powodu siły wyższej zachorujesz lub musisz opiekować się chorym członkiem rodziny?

  1. Zasada pierwsza: Jeśli korzystasz ze zwolnienia z powodu siły wyższej przez cały dzień, choroba lub konieczność opieki nie przerywa tego zwolnienia. Za taki dzień otrzymasz 50% wynagrodzenia z tytułu siły wyższej – nie zasiłek chorobowy czy opiekuńczy.
  2. Zasada druga: Inaczej jest przy zwolnieniu godzinowym. Jeśli wykorzystujesz tylko kilka godzin zwolnienia z powodu siły wyższej, a następnie zachorujesz – zachowujesz prawo do obu świadczeń! Dostajesz wtedy 50% wynagrodzenia za godziny „siły wyższej" plus zasiłek chorobowy za pozostałą część dnia.

To ważna informacja dla osób, które preferują korzystanie ze zwolnienia w wymiarze godzinowym zamiast pełnych dni. Jest ono zatem bardziej "opłacalne" w przypadku otrzymania w tym czasie zwolnienia, niż zwolnienie na cały dzień.

Kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej?

Przepis jest precyzyjny co do okoliczności. Zwolnienie przysługuje wyłącznie w przypadku (przesłanki łączne):

  • pilnych spraw rodzinnych,
  • spowodowanych chorobą lub wypadkiem,
  • gdy niezbędna jest Twoja natychmiastowa obecność.

Pamiętaj jednak – to rozwiązanie na sytuacje naprawdę awaryjne. Nie zastępuje urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie ani innych form nieobecności. Pracodawca może zakwestionować korzystanie z tego uprawnienia, jeśli uzna, że nie zachodziły przesłanki „siły wyższej".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2780)

Źródło: INFOR
Kadry
Siła wyższa w pracy: ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie o tych dodatkowych 2 dniach wolnego w 2026 r.
05 sty 2026

Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Polskie prawo pracy daje Ci wyjście – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin rocznie z zachowaniem połowy wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane. Komunikat ZUS właśnie rozwiał wątpliwości i pokazał, jak prawidłowo rozliczać takie dni.
Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]
05 sty 2026

ZUS ogłosił w swoim najnowszym komunikacie, z dnia 5 stycznia 2026 r., nadesłanym do redakcji Infor.pl: „Mały ZUS plus” – nowe zasady od 2026 r. Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi. ZUS udziela porady i podstawowych informacji jak stosować nowe zasady.
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
05 sty 2026

Dzisiaj 5 stycznia 2026 r. Kiedy po świąteczno-noworocznym maratonie wracamy do pracy, czeka nas jeszcze jeden dzień wolny - 6 stycznia, święto Trzech Króli. Dla wielu Polaków to przedłużenie okresu (takie przerywane wolne), w którym trudno wrócić do normalnego rytmu pracy. Ale ta sytuacja może ulec zmianie - proponuje się wolny dzień 2 maja zamiast 6 stycznia. Optymiści pomysłu podkreślają, że lepiej mieć długą majówkę - niż tyle dni wolnych: 24-27 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia - w zasadzie w krótkich odstępach. W maju jest cieplej i przyjemniej - podkreślają - szczególnie teraz- w obliczu fatalnych warunków pogodowych i drogowych w części Polski. Zresztą 2 maja często urzędy, szkoły i inne placówki mają wolne. Taką ciągłość 3 dni wolnych od pracy miałaby większy sens - bo i tak wielu Polaków bierze tego dnia wolne od pracy.
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
05 sty 2026

W 2026 roku ruszył zupełnie nowy, kompleksowy program skierowany do osób starszych – „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. To pierwsza tak szeroko zakrojona i długoterminowa inicjatywa rządu, która ma realnie poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Program został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów i zapowiada prawdziwą rewolucję w polityce senioralnej. Dotychczasowy program Senior+ przestał obowiązywać - co spotyka się z rozgoryczeniem seniorów, ale inna grupa podkreśla zadowolenie z nowej uchwały rządu.

Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.?
04 sty 2026

W 2025 roku, a dokładnie 31 grudnia 2025 r., wygasł dotychczasowy program wieloletni „Senior+”, w ramach którego powstało kilkaset Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+. Po 31 grudnia 2025 roku nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na nowe placówki w dotychczasowej formule. Wiele gmin i organizacji senioralnych z niepokojem pyta: co dalej? Odpowiedzią rządu ma być nowy program, ale jego ostateczny kształt wciąż budzi bardzo dużo pytań i emocji.
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?
Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
04 sty 2026

To istotna informacja z ZUS – szczególnie dla seniorów oraz osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. i chcą, aby ich staż został prawidłowo uzupełniony. Okazuje się, że zasady dotyczące składania wniosków nie wyglądają tak, jak mogłoby się powszechnie wydawać. ZUS precyzyjnie wyjaśnia, jakie dokumenty należy złożyć oraz w jakich sytuacjach. Poniżej przedstawiamy również pełne brzmienie przepisów, z którymi warto się zapoznać.
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r.
31 gru 2025

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r. Co istotne wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo. Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł.
Nadszedł rok długich weekendów: oto sposoby na pomnożenie dni urlopu wypoczynkowego 2026
31 gru 2025

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.
