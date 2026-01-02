To ważny komunikat z ZUS - szczególnie dla seniorów czy osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. a chcą mieć doliczone stażowe! Wcale nie obowiązują takie zasady w zakresie składania wniosku - jakby się wydawało. ZUS wyjaśnia - co i kiedy złożyć.

Nowe przepisy dotyczące stażowego, które ruszają od 1 stycznia 2026 r. (a u prywatnych pracodawców od 1 maja 2026 r.), otwierają pracownikom drogę do wliczania do stażu pracy nie tylko etatu, lecz także innych form aktywności zawodowej – działalności gospodarczej, zleceń, współpracy czy pracy za granicą. Jednak to osoby, które były aktywne przed 1 stycznia 1999 r., muszą zwrócić szczególną uwagę na zasady składania wniosków. Właśnie dla nich procedura wygląda inaczej i wymaga dwóch odrębnych dokumentów . Dlacze go okresy sprzed 1999 r. są wyjątkowe?

ZUS podkreśla, że dane sprzed reformy systemu ubezpieczeń z 1999 r. nie znajdują się na koncie ubezpieczonego. Oznacza to, że nie można ich potwierdzić przez nowy wniosek USP. Dlatego pracownicy z dłuższym stażem powinni korzystać z osobnego formularza US-7, który służy wyłącznie do potwierdzania „historycznych” okresów ubezpieczenia.

Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]

1 stycznia 2026 r. pracownicy mogą doliczać do stażu pracy również inne aktywności niż etat, m.in. działalność gospodarczą, zlecenia, współpracę przy działalności czy pracę za granicą. Przepisy zaczną obowiązywać:

1 stycznia 2026 r. – w sektorze finansów publicznych,

1 maja 2026 r. – u pozostałych pracodawców.

Stażowe: kiedy składa się wniosek o zaświadczenie z ZUS?

ZUS potwierdził te okresy, które są u niego zapisane jako:

podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,

opłacanie składek,

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach ulgi na start.

Stażowe: kto może złożyć wniosek?

Wnioski składają m.in. osoby, które:

prowadziły działalność lub współpracowały przy niej,

pracowały na zleceniu, świadczyły usługi lub były agentami,

należały do rolniczych spółdzielni,

sprawowały opiekę nad dzieckiem w czasie zawieszenia działalności.

Ważne ZUS nie wyda zaświadczenia, jeśli np. zleceniobiorca był studentem – wtedy nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom.

Stażowe: jak złożyć wniosek?

Wniosek USP można złożyć wyłącznie elektronicznie w eZUS. Brak wersji papierowej.

Stażowe: okresy sprzed 1999 r.

ZUS informuje: jeżeli chcesz wystąpić o zaświadczenie o okresach ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r. nadal korzystaj z wniosku US-7. Takie okresy nie są zapisane na Twoim koncie ubezpieczonego, dlatego nie możesz ich wskazać na wniosku USP.

Jeżeli okres ubezpieczenia, za który chcesz uzyskać zaświadczenie, rozpoczął się przed 1 stycznia 1999 r. i trwał po tej dacie, to musisz złożyć dwa odrębne wnioski:

US-7 za okres ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r.

USP za okres ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r.

Stażowe: wniosek US-7, za okres ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r.

Stażowe: wniosek US-7. Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej.

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebne Ci są informacje z Twojego konta w ZUS.

Zaznacz zaświadczenie, jeżeli inny urząd wymaga potwierdzenia danych z Twojego konta w ZUS lub zaznacz informacja, jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie dane masz na swoim koncie w ZUS. Otrzymasz z ZUS zaświadczenie lub informację na ten temat.

Wypełnij WIELKIMI LITERAMI Pola wyboru zaznacz znakiem X Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem) We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

Stażowe: USP za okres ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r.

