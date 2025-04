Każdy pracujący rodzic powinien znać swoje prawa. 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do 14 lat nie przechodzi na kolejny rok. Niewykorzystany wymiar przepada. Czy opieka przysługuje do dnia 14. urodzin dziecka czy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 14 lat?