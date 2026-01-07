REKLAMA

Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » W 2026 r. Polacy chcą sobie dorobić [badanie WPD: Wskaźnik Pracy Dorywczej]

W 2026 r. Polacy chcą sobie dorobić [badanie WPD: Wskaźnik Pracy Dorywczej]

07 stycznia 2026, 12:32
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
pieniądze
W 2026 r. Polacy chcą sobie dorobić [badanie WPD: Wskaźnik Pracy Dorywczej]
Rekordowo dużo Polaków zamierza podjąć pracę dorywczą na początku 2026 roku – to najnowsze wyniki badania Wskaźnik Pracy Dorywczej realizowanego na zlecenie agencji pracy natychmiastowej. Ofert pracy tymczasowej także nie powinno zabraknąć – potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników wskazuje blisko 70 proc. polskich przedsiębiorstw. Po decyzji Premiera w zakresie końca prac nad nowelizacją ustawy o PIP - ma to szczególne znaczenie, bo wydaje się, że szybkie umowy zlecenia, na dorobienie sobie - nie przestaną być mniej popularne w 2026 r. Nie będzie bowiem obawy, że inspektor pracy podczas kontroli ustali stosunek pracy (w miejsce umowy cywilnoprawnej, tzw. śmieciowej).

Podstawa prawna

POLECAMY: KALENDARZ 2026

W 2026 r. Polacy chcą sobie dorobić [badanie WPD: Wskaźnik Pracy Dorywczej]

Rekordowo dużo Polaków zamierza podjąć pracę dorywczą na początku 2026 roku – to najnowsze wyniki badania Wskaźnik Pracy Dorywczej realizowanego na zlecenie agencji pracy natychmiastowej Tikrow. Ofert pracy tymczasowej także nie powinno zabraknąć – potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników wskazuje blisko 70 proc. polskich przedsiębiorstw.

Wskaźnik Pracy Dorywczej

Wskaźnik Pracy Dorywczej to narzędzie analityczne przygotowane przez Tikrow, właściciela aplikacji z ofertami pracy natychmiastowej oraz pracownikami natychmiastowymi. Jego głównym celem jest szybkie badanie, ile firm planuje wspierać się w danym okresie pracownikami dorywczymi, realizowane w trybie kwartalnym na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Dodatkowo, badanie uwzględnia perspektywę pracowników i pokazuje, jak wielu Polaków zamierza pracy dorywczej poszukiwać. Opinie pracodawców zebrano w panelu badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=280 osób aktywnych zawodowo na kierowniczych stanowiskach. Termin realizacji: 12 – 18 grudnia 2025. Metoda: CAWI. Opinie pracowników zebrano w panelu badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1087 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 13-16 grudnia 2025. Metoda: CAWI.

Co czwarty Polak (25 proc. badanych) deklaruje, że zamierza podjąć pracę tymczasową w pierwszym kwartale 2026 r.

To najwyższy wynik w historii badania realizowanego od 2023 roku i wzrost o 6 pp. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Grupą, która najliczniej planuje dorobić są uczniowie i studenci – aż 67 proc. z nich ma taki zamiar.

Ważne

Wśród powodów podjęcia pracy dorywczej ankietowani wymienili potrzebę pieniędzy na dodatkowe wydatki (59 proc.) a ponad połowa z nich wskazała na wysokie koszty życia i utrzymania (52 proc.).

- Inflacja w Polsce zwalnia, ale codzienne koszty życia wciąż pozostają bardzo wysokie. Przed nami także ferie i czas wyjazdów, Polacy szukają więc sposobu, żeby szybko dorobić – mówi Krzysztof Trębski, prezes firmy Tikrow. I dodaje – Ofert pracy tymczasowej, np. na kilka godzin dziennie, jest jednocześnie coraz więcej, stąd wzrost zainteresowania taką formą dorobienia.

Firmy chcą zatrudniać tymczasowo. W produkcji największe zapotrzebowanie

Mimo spokojniejszego okresu jakim jest pierwszy kwartał roku firmy wcale nie rezygnują z sięgania po pracowników tymczasowych. 69 proc. z nich przyznaje, że ma takie plany na początku 2026 r. Spadek jedynie o 1 pp. w porównaniu do czwartego kwartału 2025 r. przy jednoczesnym wzroście o 6 pp. w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku pokazuje, że taka forma zatrudnienia jest coraz częściej na stałe wpisana w model biznesowy polskich przedsiębiorstw.

- W 2026 roku pensja minimalna wzrośnie tylko nieznacznie, bo o 3 proc. względem poprzedniego roku. Ale to wciąż realny wzrost kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorców, wysokości składek oraz stawki godzinowej. To wszystko przekłada się na zwiększone zainteresowanie pracownikami tymczasowymi, którzy realizują zlecenia dokładnie wtedy, kiedy potrzebuje tego przedsiębiorstwo – mówi Krzysztof Trębski.

Po wsparcie pracowników dorywczych zamierza sięgnąć aż 79 proc. przedsiębiorstw z branży produkcyjnej (wzrost o 7 pp. w porównaniu do I kwartału 2025 r.). Podobne plany ma 64 proc. firm z logistyki (wzrost o 2 pp.) oraz 61 proc. z retailu (wzrost o 7 pp.).

Rosnące koszty zatrudnienia i sezonowy wzrost zamówień to kluczowe powody, dla których firmy planują zatrudnić dodatkowych pracowników w pierwszym kwartale. Wymieniło je po 42 proc. przedstawicieli przedsiębiorstw.

Źródło: Biuro Prasowe Tikrow

