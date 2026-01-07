REKLAMA

Polacy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy? Tusk powinien wycofać pomysł jak reformę PIP

Polacy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy? Tusk powinien wycofać pomysł jak reformę PIP

07 stycznia 2026, 12:07
[Data aktualizacji 07 stycznia 2026, 12:23]
Północna Izba Gospodarcza
4-dniowy tydzień pracy
Polacy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy? Tusk powinien wycofać pomysł jak reformę PIP
Shutterstock

Zdaniem przedsiębiorców Polacy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy, a Donald Tusk powinien wycofać pomysł jak reformę PIP. Czy skrócony tydzień pracy powinien funkcjonować tylko jako benefit pozapłacowy?

Polacy nie chcą czterodniowego dnia pracy?

Polacy nie chcą czterodniowego dnia pracy. Budzi to więcej lęku niż nadziei. Według sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski 61,5% Polaków nie chce skrócenia tygodnia pracy, a zaledwie 31% uważa to za dobry pomysł. Ten sondaż jasno pokazuje, jakie jest zdanie Polaków na ten temat. W opinii prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanny Mojsiuk Polska nie jest gotowa na wprowadzanie takich zmian. To opinia nie tylko przedsiębiorców, ale i pracowników.

Bardziej obawiamy się niedoboru pracy niż nadmiaru

Północna Izba Gospodarcza od początku krytycznie wypowiada się na temat planowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czterodniowego tygodnia pracy. Obecnie w życie wchodzi pilotaż – będzie on kosztować wiele milionów złotych, a na 90 zgłoszonych podmiotów ponad 50 to urzędy i instytucje publiczne. - Idea pilotażu czterodniowego tygodnia pracy została ośmieszona tym, że większość zaangażowanych w pilotaż podmiotów to instytucje publiczne. Jak w takiej sytuacji ocenić skuteczność pilotażu? Przecież urząd nie zbankrutuje, nie wypracowuje zysku, nie ocenimy spadku efektywności komercyjnej i operacyjnej – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Co o pilotażu mówi sondaż wskazujący, że 61,5% Polaków chce, by tydzień pracy był pięciodniowy, a standardowym wymiarem etatu było 8 godzin? - Polacy to mądry i przedsiębiorczy naród. Bardziej obawiamy się niedoboru pracy niż nadmiaru. Pracownicy wiedzą, że nie da się działać tak, by pracować mniej, a generować taką samą efektywność. Nie wiedzą jednak tego politycy, co bardzo nas martwi – mówi Hanna Mojsiuk.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

4-dniowy tydzień pracy jako benefit

- Nie mamy nic przeciwko elastycznym formom zatrudnienia. Jeżeli pracodawca ma ochotę, by pracownicy działali cztery dni, a nie pięć to wspaniale i pochwalamy takie rozwiązanie jako benefit, ale nie jesteśmy na takim etapie rozwoju gospodarczego, by wprowadzać to automatycznie u wszystkich firm – mówi dalej prezes Mojsiuk.

Co na to eksperci rynku pracy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie? Opinie są zgodne - Polska gospodarka nie jest gotowa na czterodniowy tydzień pracy. - Nie ma zainteresowania zmianami w firmach, ale też nie ma takiego zainteresowania u pracowników, którzy owszem cenią sobie np. możliwość pracy zdalnej czy możliwość elastycznej kreacji harmonogramu pracy, ale nie traktują czterotygodniowego dnia pracy jako doktryny, która działać będzie na ich korzyść. Zachowanie takiej samej efektywności przy czterech, a nie pięciu dniach pracy wymaga większej mobilizacji w pracy, pilnowania efektywności i udowadniania, że praca tego typu nie odbije się negatywnie na działaniu operacyjnym firmy, a to może okazać się trudne, gdy mówimy o firmach komercyjnych, które muszą generować dodatni wynik operacyjny – mówi Katarzyna Opiekulska – Sozańska z LSJ HR Group.

- Nie jest możliwe, by takie sektory jak handel, usługi, przemysł czy budownictwo wprowadziły czterodniowy tydzień pracy bez straty dla obrotów, efektywności operacyjnej i przychodu firmy. Takie wdrożenie więc automatycznie wiąże się z obciążeniem logistycznym i finansowym po stronie pracodawcy. Zmiany powinny być dobrowolne. Rynek pracy się zmienia i na pewno np. dodatkowy dzień urlopu, praca zdalna, możliwość kończenia pracy w piątek o 12:00 lub 14:00, a nie 16:00 to miły element doceniany przez pracowników – dodaje Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy IDEA HR Group.

oprac. Emilia Panufnik
