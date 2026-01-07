Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026
REKLAMA
REKLAMA
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026, które odbędzie się 14 stycznia 2026 r. Start o godzinie 9:00
Dołącz bezpłatnie do spotkania z dwoma cenionymi ekspertami: z Katarzyną Gospodarowicz i Aleksandrem Kuźniarem, którzy w praktyczny sposób podsumują najważniejsze zmiany kadrowo-płacowe na 2026 rok, m.in.:
REKLAMA
REKLAMA
• nowy projekt zmian dot. mobbingu i dyskryminacji oraz obowiązkach pracodawcy z tym związanych,
• aktualny stan reklasyfikacji umów cywilnoprawnych,
• nowe interpretacje Ministerstwa Pracy w zakresie zaliczania stażu dla poszczególnych grup pracowniczych,
REKLAMA
• nowe zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy zaliczalne do stażu,
• zaliczenie umowy zlecenia lub działalności gospodarczej do stażu,
• wypłata wstecz dla budżetówki i firm prywatnych,
• nowe regulacje w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj. obowiązkowe odsetki od nieterminowej wypłaty.
Dlaczego warto?
• dostaniesz w pigułce praktyczną wiedzę, przykłady i wskazówki,
• oszczędzisz czas – wszystko w jednym, uporządkowanym przeglądzie,
• zadbasz o bezpieczne i zgodne z prawem procedury w organizacji.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.
Zrób sobie kawę, a my pomożemy Ci ze zmianami kadrowo-płacowymi na 2026 rok.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA