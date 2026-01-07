REKLAMA

Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026

Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026

07 stycznia 2026, 11:24
Kawa z INFORLEX Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026
Kawa z INFORLEX Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2026, które odbędzie się 14 stycznia 2026 r. Start o godzinie 9:00

Dołącz bezpłatnie do spotkania z dwoma cenionymi ekspertami: z Katarzyną Gospodarowicz i Aleksandrem Kuźniarem, którzy w praktyczny sposób podsumują najważniejsze zmiany kadrowo-płacowe na 2026 rok, m.in.:

• nowy projekt zmian dot. mobbingu i dyskryminacji oraz obowiązkach pracodawcy z tym związanych,

• aktualny stan reklasyfikacji umów cywilnoprawnych,

• nowe interpretacje Ministerstwa Pracy w zakresie zaliczania stażu dla poszczególnych grup pracowniczych,

• nowe zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy zaliczalne do stażu,

• zaliczenie umowy zlecenia lub działalności gospodarczej do stażu,

• wypłata wstecz dla budżetówki i firm prywatnych,

• nowe regulacje w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj. obowiązkowe odsetki od nieterminowej wypłaty.

Dlaczego warto?

• dostaniesz w pigułce praktyczną wiedzę, przykłady i wskazówki,

• oszczędzisz czas – wszystko w jednym, uporządkowanym przeglądzie,

• zadbasz o bezpieczne i zgodne z prawem procedury w organizacji.

Ważne

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Zapisz się już teraz »»»

Zrób sobie kawę, a my pomożemy Ci ze zmianami kadrowo-płacowymi na 2026 rok.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: INFOR
