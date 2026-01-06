REKLAMA

Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.

Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.

06 stycznia 2026, 05:50
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dofinansowanie
Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.
PFRON w komunikacie z 5 stycznia 2026 r. pisze: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność?". Ujawniamy szczegóły!

rozwiń >

To dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków. Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie PFRON z 5 stycznia 2026 r., na oficjalnej stronie: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność? To nie tylko ćwiczenia i zabiegi. To także nowe siły, uśmiech, wiara w siebie i chwile wytchnienia dla całych rodzin. To miejsce, gdzie wraca motywacja, nadzieja i przekonanie, że „dam radę”. Bo czasem kilka dni pod opieką specjalistów potrafi dać więcej niż miesiące walki w pojedynkę. A my jesteśmy po to, by te wyjazdy były możliwe.

To dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków. Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r. Co to są turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne to specjalistyczne pobyty leczniczo‑rehabilitacyjne organizowane w sanatoriach lub ośrodkach rehabilitacyjnych. Ich głównym celem jest przywrócenie, utrzymanie lub poprawa sprawności ruchowej, zdrowia oraz niezależności osób niepełnosprawnych lub po chorobie/urazie. Rehabilitacja łącząca leczenie z fizjoterapią, terapią zajęciową, zajęciami kinetoterapii czy logopedią pomaga zahamować progresję niepełnosprawności i poprawić jakość życia pacjenta.

To dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków. Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r. Dla kogo są przeznaczone?

W turnusach mogą wziąć udział:

  • osoby uznane za niepełnosprawne,
  • pacjenci po przebytej chorobie, operacji, urazie lub udarze,
  • dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi lub ortopedycznymi,
  • osoby zagrożone utratą zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub skierowania od lekarza/specjalisty.

To dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków. Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r. Rodzaje turnusów

PFRON finansuje różne typy pobytów rehabilitacyjnych:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. medyczno‑rehabilitacyjny – skupiony na leczeniu i regeneracji zdrowia,
  2. zawodowo‑rehabilitacyjny – mający na celu przygotowanie do powrotu do pracy lub znalezienie nowego zatrudnienia,
  3. profilaktyczny – dla osób zagrożonych niepełnosprawnością (np. chorzy na cukrzycę, chorobę Parkinsona).

Wybór typu turnusu zależy od stanu zdrowia pacjenta i rekomendacji lekarza.

To dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków. Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r. Jak zgłosić się na turnus?

Aby wziąć udział w turnusie, należy:

  • Uzyskać skierowanie od lekarza (specjalisty lub lekarza rodzinnego) wraz z opisem stanu zdrowia i celów rehabilitacji.
  • Złożyć wniosek w PFRON (można to zrobić online przez platformę PFRON24 lub e‑ZUS).
  • Do wniosku dołączyć: kopię orzeczenia o niepełnosprawności, skierowanie, dowód osobisty, numer ZUS oraz zaświadczenie o opłacaniu składek.

To dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków. Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r. Koszt i czas trwania

Pełny koszt turnusu (pobyt, leczenie, wyżywienie, zabiegi) pokrywa PFRON/ZUS dla osób ubezpieczonych. Pacjent ponosi jedynie ewentualne koszty dodatkowe (np. prywatne usługi). Standardowy turnus trwa zwykle 2–4 tygodnie. Dokładna długość ustala się indywidualnie przed rozpoczęciem pobytu.

To dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków. Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r. Gdzie odbywają się turnusy?

Pobyt organizowany jest w akredytowanych przez PFRON ośrodkach rehabilitacyjnych oraz sanatoriach rozmieszczonych w całej Polsce (np. w uzdrowiskach jak Ciechocinek, Muszyna, Świeradów‑Zdrój). Listę ośrodków można znaleźć na stronie PFRON.

Na turnus należy się zgłaszać z dużym wyprzedzeniem (nawet kilka miesięcy przed planowaną datą). Wniosek można składać całorocznie, ale terminy przyjęć ustala każdy ośrodek osobno. W przypadku odmowy finansowania, PFRON przekazuje pisemne uzasadnienie. Turnusy rehabilitacyjne to kluczowe wsparcie w drodze do samodzielności i lepszego zdrowia osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i pracowników!

Źródło: PFRON

Kadry
Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.
06 sty 2026

PFRON w komunikacie z 5 stycznia 2026 r. pisze: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność?". Ujawniamy szczegóły!
Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. To nie mogło się udać
05 sty 2026

Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. Zaplanowano przewrót kopernikański i PIP jako „super-urząd” z kompetencjami momentami analogicznymi do sądu pracy. Zdaniem Hanny Mojsiuk to nie mogło się udać.
Siła wyższa w pracy: komunikat ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie jak rozliczać te dodatkowe 2 dni wolnego w 2026 r.
05 sty 2026

Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Polskie prawo pracy daje Ci wyjście – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin rocznie z zachowaniem połowy wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane. Komunikat ZUS właśnie rozwiał wątpliwości i pokazał, jak prawidłowo rozliczać takie dni.
Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]
05 sty 2026

ZUS ogłosił w swoim najnowszym komunikacie, z dnia 5 stycznia 2026 r., nadesłanym do redakcji Infor.pl: „Mały ZUS plus” – nowe zasady od 2026 r. Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi. ZUS udziela porady i podstawowych informacji jak stosować nowe zasady.

Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
05 sty 2026

Dzisiaj 5 stycznia 2026 r. Kiedy po świąteczno-noworocznym maratonie wracamy do pracy, czeka nas jeszcze jeden dzień wolny - 6 stycznia, święto Trzech Króli. Dla wielu Polaków to przedłużenie okresu (takie przerywane wolne), w którym trudno wrócić do normalnego rytmu pracy. Ale ta sytuacja może ulec zmianie - proponuje się wolny dzień 2 maja zamiast 6 stycznia. Optymiści pomysłu podkreślają, że lepiej mieć długą majówkę - niż tyle dni wolnych: 24-27 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia - w zasadzie w krótkich odstępach. W maju jest cieplej i przyjemniej - podkreślają - szczególnie teraz- w obliczu fatalnych warunków pogodowych i drogowych w części Polski. Zresztą 2 maja często urzędy, szkoły i inne placówki mają wolne. Taką ciągłość 3 dni wolnych od pracy miałaby większy sens - bo i tak wielu Polaków bierze tego dnia wolne od pracy.
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
05 sty 2026

W 2026 roku ruszył zupełnie nowy, kompleksowy program skierowany do osób starszych – „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. To pierwsza tak szeroko zakrojona i długoterminowa inicjatywa rządu, która ma realnie poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Program został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów i zapowiada prawdziwą rewolucję w polityce senioralnej. Dotychczasowy program Senior+ przestał obowiązywać - co spotyka się z rozgoryczeniem seniorów, ale inna grupa podkreśla zadowolenie z nowej uchwały rządu.
Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.?
05 sty 2026

Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Seniorzy pytają co w 2026 r.? Uszczegóławiając, w 2025 r., a dokładnie 31 grudnia 2025 r., wygasł dotychczasowy program wieloletni „Senior+”, w ramach którego powstało kilkaset Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+. Po 31 grudnia 2025 roku nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na nowe placówki w dotychczasowej formule. Wiele gmin i organizacji senioralnych z niepokojem pyta: co dalej? Co więcej, zakończył się też program Aktywni+ wraz z końcem 2025 r. Odpowiedzią rządu ma być nowy program, ale jego ostateczny kształt wciąż budzi bardzo dużo pytań i emocji.
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?

Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
05 sty 2026

To istotna informacja z ZUS – szczególnie dla seniorów oraz osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. i chcą, aby ich staż został prawidłowo uzupełniony. Okazuje się, że zasady dotyczące składania wniosków nie wyglądają tak, jak mogłoby się powszechnie wydawać. ZUS precyzyjnie wyjaśnia, jakie dokumenty należy złożyć oraz w jakich sytuacjach. Gdzie znaleźć wniosek na eZUS? Poniżej przedstawiamy odpowiedź i pełne brzmienie przepisów, z którymi warto się zapoznać.
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).
