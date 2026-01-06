To dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków. Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.

PFRON w komunikacie z 5 stycznia 2026 r. pisze: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność?". Ujawniamy szczegóły!

Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie PFRON z 5 stycznia 2026 r., na oficjalnej stronie: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność? To nie tylko ćwiczenia i zabiegi. To także nowe siły, uśmiech, wiara w siebie i chwile wytchnienia dla całych rodzin. To miejsce, gdzie wraca motywacja, nadzieja i przekonanie, że „dam radę”. Bo czasem kilka dni pod opieką specjalistów potrafi dać więcej niż miesiące walki w pojedynkę. A my jesteśmy po to, by te wyjazdy były możliwe.

Co to są turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne to specjalistyczne pobyty leczniczo‑rehabilitacyjne organizowane w sanatoriach lub ośrodkach rehabilitacyjnych. Ich głównym celem jest przywrócenie, utrzymanie lub poprawa sprawności ruchowej, zdrowia oraz niezależności osób niepełnosprawnych lub po chorobie/urazie. Rehabilitacja łącząca leczenie z fizjoterapią, terapią zajęciową, zajęciami kinetoterapii czy logopedią pomaga zahamować progresję niepełnosprawności i poprawić jakość życia pacjenta.

Dla kogo są przeznaczone?

W turnusach mogą wziąć udział:

osoby uznane za niepełnosprawne,

pacjenci po przebytej chorobie, operacji, urazie lub udarze,

dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi lub ortopedycznymi,

osoby zagrożone utratą zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub skierowania od lekarza/specjalisty.

Rodzaje turnusów

PFRON finansuje różne typy pobytów rehabilitacyjnych:

medyczno‑rehabilitacyjny – skupiony na leczeniu i regeneracji zdrowia, zawodowo‑rehabilitacyjny – mający na celu przygotowanie do powrotu do pracy lub znalezienie nowego zatrudnienia, profilaktyczny – dla osób zagrożonych niepełnosprawnością (np. chorzy na cukrzycę, chorobę Parkinsona).

Wybór typu turnusu zależy od stanu zdrowia pacjenta i rekomendacji lekarza.

Jak zgłosić się na turnus?

Aby wziąć udział w turnusie, należy:

Uzyskać skierowanie od lekarza (specjalisty lub lekarza rodzinnego) wraz z opisem stanu zdrowia i celów rehabilitacji.

Złożyć wniosek w PFRON (można to zrobić online przez platformę PFRON24 lub e‑ZUS).

Do wniosku dołączyć: kopię orzeczenia o niepełnosprawności, skierowanie, dowód osobisty, numer ZUS oraz zaświadczenie o opłacaniu składek.

Koszt i czas trwania

Pełny koszt turnusu (pobyt, leczenie, wyżywienie, zabiegi) pokrywa PFRON/ZUS dla osób ubezpieczonych. Pacjent ponosi jedynie ewentualne koszty dodatkowe (np. prywatne usługi). Standardowy turnus trwa zwykle 2–4 tygodnie. Dokładna długość ustala się indywidualnie przed rozpoczęciem pobytu.

Gdzie odbywają się turnusy?

Pobyt organizowany jest w akredytowanych przez PFRON ośrodkach rehabilitacyjnych oraz sanatoriach rozmieszczonych w całej Polsce (np. w uzdrowiskach jak Ciechocinek, Muszyna, Świeradów‑Zdrój). Listę ośrodków można znaleźć na stronie PFRON.

Na turnus należy się zgłaszać z dużym wyprzedzeniem (nawet kilka miesięcy przed planowaną datą). Wniosek można składać całorocznie, ale terminy przyjęć ustala każdy ośrodek osobno. W przypadku odmowy finansowania, PFRON przekazuje pisemne uzasadnienie. Turnusy rehabilitacyjne to kluczowe wsparcie w drodze do samodzielności i lepszego zdrowia osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i pracowników!

Źródło: PFRON